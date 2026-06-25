Το γεγονός ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν κατέληξε ούτε χθες στον διορισμό των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση που προέκυψε από την διερεύνηση για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», αποτυπώνει πλήρως το σκηνικό που υφίσταται.

Από το Προεδρικό επιχειρείται η διασφάλιση της αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και ακεραιότητας σε ό,τι αφορά το διορισμό των νομικών που θα αναλάβουν την ποινική έρευνα.

Αυτό ήταν κάτι που είχε καταγράψει και ο «Φ» προαναγγέλλοντας ότι δεν θεωρείτο δεδομένη χθες (σ.σ. Υπουργικό Συμβούλιο) η ανακοίνωση του διορισμού νομικών για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Αποδίδαμε την όποια καθυστέρηση στις προσπάθειες να βρεθούν οι καταλληλότεροι υποψήφιοι.

Αυτή τη στιγμή η επιλογή των κατάλληλων προσώπων που θα αναλάβουν τη διερεύνηση μόνο εύκολη δεν είναι. Στο πόρισμα γίνεται εισήγηση για ποινική έρευνα σε βάρος 15 φυσικών και νομικών προσώπων, ανάμεσά τους διατελέσας δικαστής (Χάρης Σολομωνίδης), πρώην στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας (Ρίκκος Ερωτοκρίτου, Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού), δικηγόρος και δικηγορικό γραφείο (Παναγιώτης Νεοκλέους), καθώς και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης (διόριζε μέλη Ανωτάτου Δικαστηρίου).

Για πολλές περιπτώσεις έγκριτων νομικών (πρώην δικαστές ή έμπειροι δικηγόροι του ποινικού δικαίου) που θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος μιας τέτοιας έρευνας, ισχύει το προφανές: Ενδεχόμενος διορισμός τους θα προκαλούσε επιπλοκές ασυμβίβαστου ή μεροληψίας, λαμβανομένου υπόψη την ταυτότητα των ελεγχόμενων.

Δεν είναι τυχαίες οι πληροφορίες που δημοσίευσε χθες ο «Φ» και φέρουν το όνομα συγκεκριμένου ξένου αναγνωρισμένου νομικού να «παίζει» δυνατά για διορισμό. Ένα από τα σενάρια αναφέρει πως σε περίπτωση που ο καταρτισμένος υποψήφιος από το εξωτερικό πάρει το χρίσμα, θα έχει δίπλα του πρόσωπα από την εγχώρια αγορά που ξέρουν τα κατατόπια σε σχέση με τις ιδιομορφίες του κυπριακού ποινικού συστήματος.

Οι κυβερνητικές θέσεις

Άλλωστε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφερόμενος στο θέμα, είπε πως δεν θα είναι ένας ο ποινικός ανακριτής. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του, ρωτήθηκε αν συζητήθηκε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο το θέμα διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών σε σχέση με το πόρισμα της Αρχής Διερεύνησης κατά της Διαφθοράς.

Απάντησε στο ερώτημα λέγοντας: «Έχει συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε σε συνέχεια βεβαίως της πρόθεσης, η οποία ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι η πρόθεση για διορισμό ομάδας ποινικών ανακριτών, δηλαδή πέραν του ενός προσώπου, το συντομότερο δυνατόν, με την επιλογή των κατάλληλων προσώπων. Αντιλαμβάνεστε ότι το πόρισμα χθες παραδόθηκε ολόκληρο. Το συντομότερο δυνατόν θα ληφθούν οι αποφάσεις και αυτές βεβαίως θα ανακοινωθούν από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου».

Πάντως, ο κ. Λετυμπιώτης απαντώντας σε άλλα συναφή ερωτήματα δεν έδωσε επαρκείς ενδείξεις για τις διεργασίες που γίνονται από την Προεδρία. Όταν, μάλιστα, ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο διορισμού ξένου ποινικού ανακριτή, δεν το απέκλεισε. «Δεν αποκλείουμε τίποτε», ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά.

Ερωτώμενος, μεταξύ άλλων, για την καθυστέρηση που παρατηρείται, ο κ. Λετυμπιώτης σχολίασε: «Τα πρόσωπα τα οποία θα απαρτίζουν αυτή την ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, θα πρέπει να επιλεγούν μετά από ενδελεχή έρευνα, μετά από ενδελεχή μελέτη ως προς τα προσόντα, την επάρκεια αλλά και την απουσία της όποιας ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων. Άρα, εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από σοβαρή μελέτη και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, βεβαίως, το πρώτιστο είναι να διοριστούν το συντομότερο δυνατόν».

Πάντως, η Αστυνομία που παρέλαβε προχθές το πόρισμα από το Εισαγγελικό Συμβούλιο της Νομικής Υπηρεσίας, δεν πρόκειται να προβεί σε καμία ενέργεια, πριν τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αυτό απορρέει από τις δηλώσεις που έκανε ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, κατά τη χθεσινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο κ. Αρναούτης δήλωσε ότι «λόγω της δηλωθείσας πρόθεσης του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό ποινικών ανακριτών, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί. Είμαστε σε αναμονή». Εξήγησε πως δεν μπορεί να υπάρξει παράλληλη διερεύνηση της υπόθεσης από την Αστυνομία, επισημαίνοντας ότι το επόμενο βήμα εξαρτάται από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Το κρατάμε και περιμένουμε οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί», εξήγησε. Κατέληξε, λέγοντας ότι «σίγουρα η συνδρομή της Αστυνομίας θα είναι πολύ σημαντική».