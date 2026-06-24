Για την πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του, ρωτήθηκε αν συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το θέμα διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών σε σχέση με το πόρισμα της Αρχής Διερεύνησης κατά της Διαφθοράς, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχει συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε σε συνέχεια βεβαίως της πρόθεσης, η οποία ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι η πρόθεση για διορισμό ομάδας ποινικών ανακριτών, δηλαδή πέραν του ενός προσώπου, το συντομότερο δυνατόν, με την επιλογή των κατάλληλων προσώπων. Αντιλαμβάνεστε ότι το πόρισμα χθες παραδόθηκε ολόκληρο. Το συντομότερο δυνατόν θα ληφθούν οι αποφάσεις και αυτές βεβαίως θα ανακοινωθούν από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου».

Κληθείς να πει αν τα άτομα που θα στελεχώνουν αυτή την ομάδα θα έχουν διαφορετικές ιδιότητες, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι κάτι το οποίο αξιολογείται σε σχέση πάντοτε μαζί με τα καθήκοντα που θα έχουν δυνάμει των προνοιών της νομοθεσίας», ενώ σε ερώτηση από ποιον γίνεται αυτή η αξιολόγηση, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε «από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει γίνει μια ανταλλαγή απόψεων ως προς τα προσόντα, ως προς τα πρόσωπα, τα οποία μπορούν να απαρτίζουν αυτή την ομάδα».

Ερωτηθείς αν αυτά τα άτομα θα είναι από την Κύπρο ή αν θα περιλαμβάνονται και ξένοι στην ομάδα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν αποκλείουμε τίποτε».

Κληθείς να πει αν η Κυβέρνηση έχει μιλήσει επ΄αυτού του θέματος με τον Γενικό Εισαγγελέα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ως γνωστό, ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας, όπως και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, έχουν με δική τους απόφαση αυτοεξαιρεθεί. Σε αυτή τη φάση και σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, αυτή είναι μια αρμοδιότητα, εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου».

Ερωτηθείς ποιος θα εκτελεί τον ρόλο του νομικού συμβούλου του κράτους στην προκειμένη περίπτωση, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας τον διαχωρισμό των εξουσιών. Αυτά είναι ζητήματα που άπτονται της Νομικής Υπηρεσίας. Εξ όσων έχω ενημερωθεί από την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, έχει συσταθεί το εισαγγελικό Συμβούλιο. Πέραν τούτου, σύμφωνα και με την πορεία των ερευνών, αφότου πλέον διοριστούν οι ποινικοί ανακριτές, θα λαμβάνουν τις όποιες αποφάσεις».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχει έντονη δυσφορία στην κοινή γνώμη και για τα θέματα διαφθοράς και ερωτηθείς αν θα καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για να γίνουν όλα το συντομότερο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ακριβώς επειδή πρέπει να προσεγγίζουμε με σοβαρότητα αυτά τα ζητήματα, και νομίζω ότι τα πρόσωπα τα οποία θα απαρτίζουν αυτή την ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, θα πρέπει να επιλεγούν μετά από ενδελεχή έρευνα, μετά από ενδελεχή μελέτη ως προς τα προσόντα, την επάρκεια αλλά και την απουσία της όποιας ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων. Άρα, εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από σοβαρή μελέτη και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, βεβαίως, το πρώτιστο είναι να διοριστούν το συντομότερο δυνατόν. Νομίζω, όμως, ότι αυτό που θα πρέπει να μας αφορά είναι να προχωρήσουν οι έρευνες στο σύνολο των όσων περιέχονται στην ανακοίνωση, αλλά και στο πόρισμα, το πολυσέλιδο πόρισμα, εξ όσων έχω ενημερωθεί από τα μέσα Μαζικής ενημέρωσης, ούτως ώστε ακριβώς να αποκατασταθεί μέσα από αυτή την εργασία των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τους θεσμούς».

Ερωτηθείς για διορισμό ιδιώτη κατήγορου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, έχει τη δυνατότητα για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών».