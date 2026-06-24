Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης οστών Ελδυκαρίων τα οποία είχαν εμποτιστεί παλαιότερα με χημικές ουσίες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ταυτοποιηθούν εδώ και δεκαετίες.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, ύστερα από εισήγηση του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Μάριου Χαρτσιώτη, κονδύλι €1 εκατ. το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εξειδικευμένων γενετικών εξετάσεων, με τη χρήση της μεθοδολογίας της μαζικής παράλληλης αλληλούχησης.

Η μεθοδολογία είναι νέα και εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση οστών τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν σε 32 Ελδυκάριους, κάτι το οποίο θα ανακουφίσει και τις οικογένειες τους οι οποίες αναμένουν εδώ και δεκαετίες ταυτοποίηση των λειψάνων.

Υπενθυμίζεται, πως οι χημικές ουσίες χρησιμοποιήθηκαν περί το 1980, είτε για να διατηρηθούν τα οστά είτε για να μην αναδύουν έντονη οσμή.

Η προσπάθεια καταβάλλεται μέσω του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για να διεκπεραιώσει το όλο εγχείρημα.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρτσιώτη, η κυβέρνηση με την απόφασή της χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη επιστημονική μέθοδο αποδίδοντας και με αυτό τον τρόπο την οφειλόμενη τιμή σε όσους έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως έγραψε ήδη το philenews, το Ινστιτούτο Γενετικής πέτυχε σε δοκιμαστική βάση την ταυτοποίηση ενός οστού, κάτι το οποίο δημιούργησε ελπίδες για συνέχιση των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων. Τώρα διενεργούνται εξετάσεις σε πιο συστηματική βάση.

Στο παρελθόν τεμάχια εμποτισμένων οστών είχαν σταλεί για ταυτοποίηση ακόμη και στην Αμερική αλλά το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, προφανώς ένεκα του ότι η τεχνολογία δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ.

Η όλη ιστορία με τα οστά του Τύμβου είναι συγκλονιστική, αν ληφθούν υπόψιν και μαρτυρίες που δόθηκαν από άτομα τα οποία ήταν παρόντα στην εκταφή αλλά και στην ταξινόμηση των οστών.

Συγκεκριμένα, τα οστά συγκεντρώθηκαν σε μία σωρό, με τον υπεύθυνο αξιωματικό να προστάζει: «Φέρτε μου ένα κεφάλι». Οι στρατιώτες έπαιρναν ένα κρανίο από τη σωρό και του το παρέδιδαν. «Φέρτε μου δύο χέρια», επαναλάμβανε ο αξιωματικός και του παρέδιδαν από τη σωρό οστά χεριών. Ακολούθως, ζητούσε οστά ποδιών κλπ. Το αποτέλεσμα ήταν να συναρμολογείται ένας σκελετός του οποίου τα οστά μπορεί να ανήκαν σε ένα ή σε περισσότερα άτομα.

Η εκταφή των οστών και οι ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν άλλα ονόματα κάτω από τις ταφόπλακες και άλλα οστά κάτω από αυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν φωτογραφίες από τη σωρό των οστών πεσόντων ελλαδιτών που επιβεβαιώνουν τον ανορθόδοξο τρόπο εκταφής και συναρμολόγησης τους.