Ο Νίκος Αναστασιάδης αποφάσισε να απέχει από τα συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Συναγερμού, στον απόηχο του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το Κράτος Μαφία. Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δήλωσε στον Reporter ότι έχει ήδη ενημερώσει επί του θέματος την πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου.

Λίγο αργότερα, προέβη και σε γραπτή δήλωση στην οποία αναφέρει:

«Επικοινώνησα σήμερα με την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, κα Αννίτα Δημητρίου, προς την οποία εξέφρασα την πρόθεση μου να απέχω από τις συνεδρίες των συλλογικών οργάνων του κόμματος, μέχρι να λάμψει η αλήθεια για όσα μου αποδίδονται.

Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πιστέψει ότι μπορεί να πλήξει το κόμμα, του οποίου υπήρξα συνιδρυτής και υπηρέτησα με αφοσίωση τα τελευταία 50 χρόνια».

Κληθείς από τον Reporter να σχολιάσει τοποθετήσεις στελεχών του ΔΗΣΥ, ανάμεσα τους εκείνη του Δημήτρη Δημητρίου, ο Νίκος Αναστασιάδης υπογράμμισε πως δεν επιθυμεί ο ίδιος την συμμετοχή του. Όπως είπε, η απόφαση του λήφθηκε από αγάπη προς το κόμμα που υπηρέτησε για 46 χρόνια. «Γιατί δεν δέχομαι να επιτραπεί στον οποιοδήποτε να αξιοποιεί τα ευρήματα μιας επιτροπής που καταλογίζει ενδεχόμενα αδικήματα», συμπλήρωσε. Επισήμανε ακόμα ότι δεν θα επιστρέψει σε κανένα «να χρησιμοποιεί τις όποιες εκκρεμότητες, τα όποια πορίσματα της επιτροπής εναντίον μου για δήθεν διάπραξη ποινικών αδικημάτων για να επιτίθεται στο κόμμα ή για να προκαλέσει την οποιαδήποτε ζημιά στην παράταξη».

Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινή του παρέμβαση στο podcast Legal Matters, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Δημήτρης Δημητρίου, υποστήριξε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από τα συλλογικά όργανα του κόμματος, όπως έγινε και στις περιπτώσεις Φαίδωνα Φαίδωνος και Νίκου Σύκα. Υπέδειξε μάλιστα ως ιδανικό σενάριο την οικειοθελή αποχή του τέως ΠτΔ, όπως εν τέλει και έγινε.