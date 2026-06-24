Ο κορυφαίος Αμερικανός στρατιωτικός διοικητής στην Ευρώπη αναμένεται να αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση του, καθώς φέρεται να αποτελεί το τελευταίο θύμα της εκκαθάρισης ανώτατων αξιωματικών στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ υπό τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και τις οποίες επικαλούνται οι Financial Times.

Ο στρατηγός Κρις Ντόναχιου, ιδιαίτερα σεβαστός βετεράνος των ειδικών δυνάμεων και κεντρικό πρόσωπο στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ για την υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να ανακοινώσει την αποχώρησή του μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναχιου απομακρύνεται μόλις δύο μήνες μετά την αποπομπή του στρατηγού Ράντι Τζορτζ από τη θέση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εξέλιξη που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στο στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ.

By any measure, our nation is NOT being made ‘GREATER’—as GEN Chris Donahue (56), a legendary Delta Force leader➕top candidate for Army CoS or CJCS—w/distinguished service in IRQ🇮🇶, AFG🇦🇫, SYR🇸🇾 + UKR🇺🇦 asst is purged; as Hegseth conts to erode our warrior ethos#WeirdWinning🙈 https://t.co/3VsVKHS7lr pic.twitter.com/DFklx6jH82 — Wes Andrews (@Wes_Andrews) June 24, 2026

Αναδιοργάνωση στο Πεντάγωνο

Η απομάκρυνσή του έρχεται σε μια περίοδο που το Πεντάγωνο προετοιμάζεται να υποβαθμίσει το επίπεδο διοίκησης στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ντόναχιου, στρατηγός τεσσάρων αστέρων με υπηρεσία σε Ιράκ, Συρία και άλλα πεδία επιχειρήσεων, έγινε γνωστός ως ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης που αποχώρησε από το Αφγανιστάν μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων το 2021.

Εσωτερικές εντάσεις στο Πεντάγωνο

Δεν έχει διευκρινιστεί γιατί ο υπουργός Άμυνας προχώρησε στην απομάκρυνσή του, ωστόσο ο Πιτ Χέγκσεθ έχει επικρίνει δημόσια τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Μπάιντεν διαχειρίστηκε την αποχώρηση από το Αφγανιστάν και έχει διατάξει σχετική έρευνα.

The commander of U.S. Army Europe and Africa, General Chris Donahue has submitted his retirement papers, according to a number of news outlets, citing people familiar with the matter. Best known for being the “last man” out of Afghanistan during the 2021 Afghanistan pullout that… pic.twitter.com/kkVQrLTxjx — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει νέο σοκ στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, με πρώην ανώτατους αξιωματικούς να μιλούν για κλίμα φόβου που επηρεάζει ολόκληρη την ιεραρχία.

Ο Ντόναχιου, ο οποίος έχει επίσης διοικήσει αμερικανικές δυνάμεις στην Αφρική, θεωρείται ιδιαίτερα σεβαστή προσωπικότητα λόγω της μακράς θητείας του σε επιχειρήσεις υψηλής έντασης.

Εκκαθαρίσεις ανώτατων αξιωματικών

Τους τελευταίους 18 μήνες, ο Χέγκσεθ έχει απομακρύνει δεκάδες ανώτατους αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων τον στρατηγό Κ.Κ. Μπράουν από τη θέση του προέδρου του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και την ναύαρχο Λίσα Φραντσέτι, την πρώτη γυναίκα επικεφαλής επιχειρήσεων του αμερικανικού ναυτικού.

Επίσης, απομάκρυνε τον στρατηγό Τίμοθι Χο, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας και της Διοίκησης Κυβερνοασφάλειας, ενώ μπλόκαρε και προαγωγές ανώτερων αξιωματικών χωρίς αιτιολόγηση.

protothema.gr