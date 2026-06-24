Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι Ιρανοί διαπραγματευτές που συνομιλούν με τους Αμερικανούς φέρεται να έχουν συνεργαστεί με ομάδα ψυχολόγων και να μελέτησαν το βιβλίο του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), The Art of the Deal (Η Τέχνη της Συμφωνίας), προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο σκέψης και τις τακτικές του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται μεσολαβητές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανοί διπλωμάτες προσπαθούν να προβλέψουν τις δημόσιες αντιδράσεις του Τραμπ απέναντι στις προτάσεις της Τεχεράνης, χρησιμοποιώντας τόσο ψυχολογική ανάλυση όσο και μελέτη της επιχειρηματικής του προσέγγισης.

Οι διαπραγματευτές φέρονται να έχουν ανατρέξει στο βιβλίο «The Art of the Deal», που συνυπογράφει ο Τραμπ με τον δημοσιογράφο Τόνι Σβαρτς και εκδόθηκε το 1987, το οποίο περιγράφει στρατηγικές όπως η χρήση ακραίων και απρόβλεπτων απαιτήσεων ώστε να ασκηθεί πίεση στην αντίπαλη πλευρά.

Η χρήση ψυχολόγων στις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται μεσολαβητές, η ιρανική πλευρά φέρεται να έχει συμβουλευτεί ομάδα ψυχολόγων για να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης του Αμερικανού προέδρου, καθώς και για να προβλέψει τις δημόσιες αντιδράσεις του στις ιρανικές προτάσεις.

Αναλυτές σημειώνουν, πάντως, ότι μέχρι στιγμής οι σκληρές δηλώσεις του Τραμπ δεν έχουν οδηγήσει σε επιπλέον παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.

Ο ειδικός στο Ιράν, Μοχάμαντ Αμερσί από το Wilson Center στην Ουάσινγκτον, εκτίμησε ότι ο Τραμπ, ο οποίος συχνά – πυκνά δηλώνει πως «σε όλη του τη ζωή, έχει μάθε να κάνει deals», εφαρμόζει στην πράξη τακτικές που περιγράφονται στο βιβλίο του, χρησιμοποιώντας ακραίες απειλές για να δοκιμάσει την αντοχή της άλλης πλευράς.

Ωστόσο, άλλη πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών στην Ελβετία ανέφερε ότι στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα δεν περιλαμβάνονταν ψυχολόγοι και ότι η Τεχεράνη αποφεύγει την ερμηνεία των κινήσεων του Τραμπ μέσα από ψυχολογικό πρίσμα.

protothema.gr