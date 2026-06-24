Με τον «αειθαλή» Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει δυο φορές και να γράφει ιστορία, η Πορτογαλία διέλυσε με 5-0 το Ουζμπεκιστάν, «κλείδωσε» την πρόκρισή της στους «32» του Μουντιάλ και πάει σε ντέρμπι πρωτιάς με την Κολομβία.

O Πορτογάλος αστέρας της Αλ Νασρ, έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου ενώ ξεπέρασε και τον Εουσέμπιο στους Πορτογάλους σκόρερ στα Μουντιάλ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κριστιάνο ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να τεθεί αντιμέτωπος με τον Λιονέλ Μέσι στη συνέχεια της διοργάνωσης.

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