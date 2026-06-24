Η Κύπρος κατέγραψε τελική κατανάλωση ενέργειας 13.013,4 τερατζάουλ στον τομέα των υπηρεσιών το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελική κατανάλωση ενέργειας στις υπηρεσίες ανήλθε σε 4.971 πετατζάουλ, αυξημένη κατά 1,7% σε σύγκριση με το 2023. Σε σχέση με το 1990, η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των υπηρεσιών έχει αυξηθεί κατά 25%.

Ο τομέας των υπηρεσιών αντιστοιχούσε το 2024 στο 13,5% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ. Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο από εκείνο των μεταφορών, των νοικοκυριών και της βιομηχανίας, ενώ ξεπερνούσε μόνο τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτέλεσε τη βασική πηγή κατανάλωσης στις υπηρεσίες της ΕΕ, καλύπτοντας το 52% του συνόλου. Ακολούθησε το φυσικό αέριο με 25,4%, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα βιοκαύσιμα αντιστοιχούσαν στο 8,7%.

Η θερμική ενέργεια κάλυψε το 7,7% της κατανάλωσης, τα πετρελαιοειδή το 5,6%, ενώ το υπόλοιπο 0,6% αφορούσε άλλες μορφές ενέργειας, όπως άνθρακα και απόβλητα.

Ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στον ευρωπαϊκό τομέα υπηρεσιών ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, με 1.021 πετατζάουλ ή 21,2% της συνολικής κατανάλωσης. Ακολούθησαν οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας, η εστίαση και τα καταλύματα, καθώς και οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.