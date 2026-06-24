Ανανεωμένη σε μεγάλο βαθμό είναι η επιτροπή Παιδείας της Βουλής, η οποία μετά τη νέα σύνθεση του Σώματος θα «στελεχωθεί» από αρκετούς νέους βουλευτές. Νέους όσον αφορά στην εμφάνιση τους στα βουλευτικά έδρανα αλλά και… νέους όσον αφορά στη συμμετοχή τους στις εργασίες της, καθώς κάποιοι ήταν μεν βουλευτές και κατά την προηγούμενη πενταετία, ωστόσο δεν ήταν μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

Πάντως, παλιοί έμειναν επί της ουσίας τρεις: Ο Χρύσανθος Σαββίδης, ο Χρίστος Χριστοφίδης και ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης. Πρόκειται για βουλευτές που ασχολήθηκαν αρκετά με τα θέματα της εκπαίδευσης και γνωρίζουν εκκρεμότητες και λεπτομέρειες. Θα έχει, λοιπόν, ενδιαφέρον, να δούμε και τη συνύπαρξη τους και τη συνεργασία τους με τη… νέα σειρά μελών της Επιτροπής!

ΛΙΑ