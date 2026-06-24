Της Ξανθής Γούναρη

Στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, η ΦΑΓΕ Ελλάδας άλλαξε ιδιοκτήτη! Η γαλακτοβιομηχανία της οικογένειας Φιλίππου, που έχει κάνει γνωστό το ελληνικό γιαούρτι στα πέρατα του κόσμου, άλλαξε εταιρική “στέγη” την Πρωτοχρονιά εφέτος. Βάσει συμφωνίας που υπογράφτηκε την 1η Δεκεμβρίου 2025, η λουξεμβουργιανή FAGE International S.A. πούλησε το σύνολο των μετοχών της ελληνικής θυγατρικής στην αμερικανική FAGE USA Dairy Industry Inc. έναντι 85 εκατ. δολαρίων. Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026.

Παρότι πρόκειται ουσιαστικά για εσωτερική αναδιάρθρωση εντός του ίδιου ομίλου, η κίνηση σηματοδοτεί τη μεταφορά της ελληνικής εταιρείας από τον ευρωπαϊκό στον αμερικανικό βραχίονα της FAGE.

Η Ελλάδα παραμένει το παραγωγικό κέντρο του ομίλου

Η αλλαγή ιδιοκτησίας δεν μεταβάλλει τον στρατηγικό ρόλο της ΦΑΓΕ Ελλάδας. Τα εργοστάσια της γαλακτοβιομηχανίας στη Μεταμόρφωση και στα Τρίκαλα εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό παραγωγικό κέντρο γιαουρτιού του ομίλου στην Ευρώπη.

Μάλιστα, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της νέας παραγωγικής μονάδας στην Ολλανδία οδήγησε τη μητρική εταιρεία στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των ελληνικών εγκαταστάσεων, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των διεθνών αγορών.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώθηκε και στα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες στην ιστορία της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η ανάπτυξη της ΦΑΓΕ γράφεται πλέον στις διεθνείς αγορές, όπου το ελληνικό γιαούρτι έχει καθιερωθεί ως ξεχωριστή κατηγορία με ισχυρή ταυτότητα και premium θέση, και λιγότερο στην εγχώρια αγορά.

Ρεκόρ πωλήσεων με “καύσιμο” τις εξαγωγές

Ο κύκλος εργασιών της ΦΑΓΕ Ελλάδας ανήλθε σε 205,619 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 174,063 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 18,1% και διαμορφώνοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις διεθνείς αγορές, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 25,4%, ενώ στην ελληνική αγορά η άνοδος περιορίστηκε στο 7,2%.

Η ελληνική θυγατρική λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως παραγωγικός βραχίονας του ομίλου, διοχετεύοντας σημαντικό μέρος της παραγωγής της στη μητρική εταιρία. Τα έσοδα από πωλήσεις αποθεμάτων προς τη FAGE International ανήλθαν σε 130,374 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 64% του συνολικού τζίρου, έναντι 60% την προηγούμενη χρονιά.

Στην εγχώρια αγορά, ο μεγαλύτερος εξωτερικός πελάτης αντιστοιχούσε στο 10,8% των συνολικών πωλήσεων.

Το δικαστικό “rebound” που άλλαξε την εικόνα των αποτελεσμάτων

Η επιστροφή της εταιρείας στην κερδοφορία δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση των πωλήσεων. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η σημαντική υποχώρηση των νέων προβλέψεων για δικαστικές υποθέσεις.

Μετά τις ζημίες ύψους 16,754 εκατ. ευρώ που κατέγραψε το 2024, η ΦΑΓΕ Ελλάδας εμφάνισε καθαρά κέρδη 6,363 εκατ. ευρώ το 2025.

Η βασικότερη μεταβολή προήλθε από τις προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες περιορίστηκαν στα 4,482 εκατ. ευρώ από 22,848 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, η ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου απέδωσε κέρδη από αποτίμηση του δολαριακού ομολογιακού δανείου της εταιρίας ύψους 3,343 εκατ. ευρώ, αντί ζημιών 1,727 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 38,207 εκατ. ευρώ από 30,593 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να βελτιώνεται στο 18,6% από 17,6%.

Τα κέρδη εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 6,468 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 17,801 εκατ. ευρώ το 2024. Το EBITDA (συμπεριλαμβανομένων συναλλαγματικών διαφορών) ανήλθε σε 14,888 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικού αποτελέσματος 14,474 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 7,4%, φτάνοντας τα 26,78 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω υψηλότερου μισθολογικού κόστους και εντονότερης διαφημιστικής δραστηριότητας. Ωστόσο, ως ποσοστό του κύκλου εργασιών υποχώρησαν στο 13% από 14,3%, αντανακλώντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η εταιρεία απασχολούσε στο τέλος της χρήσης 572 εργαζόμενους, από 523 το 2024, ενώ το συνολικό κόστος μισθοδοσίας ανήλθε σε 24,749 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι επενδύσεις επιταχύνθηκαν σημαντικά, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να υπερδιπλασιάζονται στα 11,022 εκατ. ευρώ από 4,811 εκατ. ευρώ.

Το “βουνό” των 43 εκατ. ευρώ σε προβλέψεις

Παρά τη θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών, οι δικαστικές εκκρεμότητες εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή αβεβαιότητας για τη ΦΑΓΕ Ελλάδας.

Στο τέλος του 2025, οι σωρευμένες προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ανέρχονταν σε 43,215 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40,811 εκατ. ευρώ είχαν καταχωρηθεί ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και 2,404 εκατ. ευρώ ως βραχυπρόθεσμες.

Πρόκειται για αγωγές γαλακτοπαραγωγών που συνεργάζονταν με την εταιρεία κατά την περίοδο 2001-2007, οι οποίοι διεκδικούν αποζημίωση για ζημίες και διαφυγόντα κέρδη, επικαλούμενοι παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στη σκιά της υπόθεσης ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού που είχε κλείσει οριστικά το 2013.

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται στην εξέλιξη των προβλέψεων. Στα τέλη του 2024 το σχετικό κονδύλι είχε διαμορφωθεί σε 36,439 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα στο 2025 προστέθηκαν επιπλέον 4,482 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση θεωρεί ότι οι σχηματισμένες προβλέψεις επαρκούν για την κάλυψη των πιθανών υποχρεώσεων, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία για κάθε υπόθεση.

Πέρα από τις αγωγές, η εταιρία βρίσκεται αντιμέτωπη και με φορολογική διαφορά ύψους 6,728 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά έλεγχο των χρήσεων 2017 και 2018 που ολοκληρώθηκε το 2023.

Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα διοικητικά δικαστήρια, ενώ οι χρήσεις από το 2020 έως και το 2025 παραμένουν ανέλεγκτες φορολογικά.

Η αποπληρωμή του ομολογιακού

Στον αντίποδα, η ΦΑΓΕ Ελλάδας απαλλάχθηκε μέσα στο 2025 από μια σημαντική ενδεχόμενη υποχρέωση.

Η εταιρεία είχε παράσχει εγγύηση για ομολογιακό δάνειο 45 εκατ. δολαρίων της μητρικής FAGE International, το οποίο αποπληρώθηκε πλήρως κατά το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, εξαλείφοντας τη σχετική εγγυητική έκθεση.

Αισιοδοξία

Με νέο ιδιοκτησιακό σχήμα, ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις και ενισχυμένη κερδοφορία, η ΦΑΓΕ Ελλάδας εισέρχεται στη νέα της εκατονταετία από θέση ισχύος.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η εταιρεία θα εκμεταλλευτεί ευκαιρίες τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική αγορά και θα βελτιώσει τα οικονομικά της μεγέθη εφέτος.

Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η οριστική διευθέτηση των δικαστικών υποθέσεων που συνεχίζουν να δεσμεύουν σημαντικά κεφάλαια και να σκιάζουν, έστω λογιστικά, τη θετική επιχειρηματική της πορεία.

Capital.gr