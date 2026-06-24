Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, τον διορισμό του Μάριου Πιέρη στη θέση του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ο Μάριος Πιέρης διαδέχεται τον Γιώργο Μιχαηλίδη, ο οποίος κατείχε μέχρι σήμερα τη θέση του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον διορισμό του Γεώργιου Γεωργίου ως Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η θητεία των δύο νέων αξιωματούχων θα έχει διάρκεια έξι ετών.

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