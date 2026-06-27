Μία ιδιαίτερη αδυναμία την έχουμε στα ορεινά και στην ευρύτερη περιοχή της οροσειράς του Τροόδους. Εξού και κατά καιρούς επισημαίνουμε την ανάγκη για παροχή κινήτρων, δημιουργία υποδομών, προσέλκυση επενδύσεων και στήριξη τοπικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

Η περιοχή του Τροόδους αποτελεί ένα μοναδικό πνεύμονα πρασίνου, φυσικής ομορφιάς, παραδοσιακών χωριών, και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δυστυχώς όμως, η επισκεψιμότητα στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή. Οι εκδρομές των Κυπρίων τα Σαββατοκυρίακα δεν επαρκούν για να διατηρήσουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις της περιοχής, ούτε φυσικά για να προσφέρουν μόνιμο εισόδημα στους κατοίκους.

Τα φεστιβάλ που διοργανώνονται στην περιοχή, όπως το φεστιβάλ ρόδου, ζιβανίας, μελιού, λεβάντας, γλυκού του κουταλιού, σοκολάτας και πολλά άλλα, είναι μια ημερήσια εκδρομή για τους Κύπριους. Δεν μπορούν να συντηρήσουν ολόκληρη την οικονομία της περιοχής. Παρά τη φυσική ομορφιά της περιοχής, και τις σημαντικές επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό επισκεψιμότητας από ξένους τουρίστες παραμένει πολύ χαμηλό.

Μιλώντας προ ημερών στην «Επιχειρηματική Λεμεσό», ο πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Τροόδους Νίκος Ματθαίου αναφέρθηκε στα προβλήματα της περιοχής και στους λόγους της μη ανάπτυξης της, όσον αφορά κυρίως στο κομμάτι του τουρισμού. Μεταξύ άλλων, ο κ. Ματθαίου σημείωσε ότι η ελλιπής συνδεσιμότητα και γενικότερα η δυσκολία πρόσβασης στο Τρόοδος, αποτελεί ενδεχομένως το σημαντικότερο πρόβλημα για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Όπως εξήγησε, «το ταξίδι από τα αεροδρόμια στο Τρόοδος μπορεί να είναι πιο ακριβό από το ίδιο το αεροπορικό εισιτήριο», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν απευθείας λεωφορειακές συνδέσεις από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου προς το Τρόοδος.

Ο κ. Ματθαίου υπογράμμισε ότι πραγματοποιήθηκαν επαφές με το Υπουργείο Μεταφορών και το Υφυπουργείο Τουρισμού, με την ΕΤΑΠ να καταθέτει εισηγήσεις για επιδοτούμενες μεταφορές επισκεπτών προς το Τρόοδος μέσω αγροτικών ταξί. Σύμφωνα με την πρόταση της ΕΤΑΠ, οι τουρίστες που θα έκλειναν διαμονή τουλάχιστον τριών βραδιών σε ξενοδοχεία της περιοχής θα μπορούσαν να μεταφέρονται από τα αεροδρόμια με επιδοτούμενα αγροτικά ταξί των κοινοτήτων, στηρίζοντας παράλληλα και την τοπική οικονομία. Παράλληλα, η ΕΤΑΠ προσπαθεί να προωθήσει περιφερειακές διαδρομές με λεωφορεία για επισκέψεις σε αξιοθέατα, οινοποιεία, εκκλησίες και εργαστήρια τοπικών προϊόντων.

Καταλήγοντας, ο κ. Ματθαίου ανέφερε ότι παρά τις προσπάθειες προβολής, η καταγεγραμμένη επισκεψιμότητα από τον εισερχόμενο τουρισμό στο Τρόοδος παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, κοντά στο 2%. Όπως εξήγησε, ο εγχώριος τουρισμός δεν αρκεί για να στηρίξει οικονομικά τα ξενοδοχεία και τα αγροτουριστικά καταλύματα, καθώς περιορίζεται κυρίως στα Σαββατοκύριακα. Συμπλήρωσε ότι αρκετές επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε ξενοδοχεία στις Πλάτρες, δεν έχουν ακόμη αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, λόγω της χαμηλής πληρότητας κατά τις καθημερινές.

Και επανερχόμαστε σε αυτό που είχαμε προαναφέρει. Η ανάπτυξη της περιοχής αποτελεί δισεπίλυτο γρίφο για τους αρμοδίους. Όντως έγιναν τεράστιες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Και αναμένεται να υπάρξουν ακόμη περισσότερες. Η οροσειρά του Τροόδους διαθέτει ξενοδοχεία, οινοποιεία, μοναστήρια και εκκλησίες, μονοπάτια της φύσης και άλλα. Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν διάφορες μορφές τουρισμού. Όταν όμως δεν βρίσκουμε τρόπους να μεταφέρουμε τους επισκέπτες εκεί, ό,τι επενδύσεις και να γίνουν θα καταστούν μη βιώσιμες. Επομένως, το στοίχημα είναι να δοθούν κίνητρα που θα προσελκύσουν τουρισμό, να δημιουργηθούν υποδομές που θα κρατήσουν τους νέους στην περιοχή. Αυτό θα συμβάλει στο να δημιουργηθεί οικονομική δραστηριότητα και νέες θέσεις εργασίας.

Το Τρόοδος αποτελεί ένα ακατέργαστο διαμάντι, ένα αναξιοποίητο θησαυρό για την Κύπρο που μπορεί να δώσει λύσεις στο στόχο του ολόχρονου τουρισμού και της αστυφιλίας.