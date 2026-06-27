Με πανηγυρισμούς και χορό γιόρτασε το Πράσινο Ακρωτήρι την ιστορική του πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, καθώς κατάφερε να προκριθεί στη φάση των 32 καλύτερων ομάδων της διοργάνωσης.

Οι αποκαλούμενοι «Μπλε Καρχαρίες» ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με τρεις ισοπαλίες, αποτέλεσμα που αποδείχθηκε αρκετό για να τους χαρίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

🏆🌎 #CopaMundialFIFA ¡CABO VERDE DE MI VIDA!



🇨🇻 La seleccion 69ª del mundo no pierde un partido en el Mundial, se mete como segunda y jugará contra la campeona del mundo



🔝 ASÍ SE CELEBRA LA HAZAÑA HISTÓRICA EN EL PAÍS



⚽#Mundial2026 pic.twitter.com/xywu14YVCn June 27, 2026

Η πρόκριση προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στο Πράσινο Ακρωτήρι, με τους φιλάθλους της ομάδας να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν το ιστορικό επίτευγμα. Οι εικόνες από τους πανηγυρισμούς αποτυπώνουν τη χαρά και τη συγκίνηση των κατοίκων, οι οποίοι δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι η εθνική τους ομάδα κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις 32 καλύτερες του κόσμου.

ÉPICO! 🙌



Apurarem-se para o Mundial já foi histórico, agora imaginem ficar em 2° lugar de um grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita…



Que feito incrível de Cabo Verde!



Não perder contra nenhum destas selecções, principalmente Espanha e Uruguai, é notável. ⬇️ pic.twitter.com/VUphrNLusF June 27, 2026

Eu vi a história.



CABO VERDE ESTÁ NO MATA-MATA DA COPA DO MUNDO! pic.twitter.com/45S0OdiMbj — Futmais | Menino Fut (@futtmais) June 27, 2026

Στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, το Πράσινο Ακρωτήρι παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τον αντίπαλό του.

Μάλιστα, οι «Μπλε Καρχαρίες» δημιούργησαν ευκαιρίες για να πετύχουν την πρώτη νίκη της ιστορίας τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο το γκολ δεν ήρθε. Παρ’ όλα αυτά, το τελικό 0-0 αποδείχθηκε αρκετό για να σφραγίσει την πρόκριση και να χαρίσει στιγμές πανηγυρισμού στους φίλους της ομάδας.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το Πράσινο Ακρωτήρι φτάνει τόσο μακριά σε τελική φάση Μουντιάλ.

Πλέον, η ομάδα στρέφει το βλέμμα της στην επόμενη πρόκληση, καθώς στη φάση των «32» θα βρεθεί αντιμέτωπη με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον.

protothema.gr