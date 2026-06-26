Φοβερή και τρομερή Γαλλία εκμεταλλεύτηκε τις αμέτρητες αλλαγές στην 11άδα της Γαλλίας και με τον φονικό Ουσμάν Ντεμπελέ να πετυχαίνει χατ τρικ μέσα σε μόλις 25 λεπτά (7’, 20’, 32’) και τον Ντουέ να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 90+4′ οι «τρικολόρ» κλείδωσαν πανηγυρικά την 1η θέση του 9ου ομίλου.

Ακόμη και με τα… δεύτερα η Νορβηγία κατάφερε να γίνει αρκετά ανταγωνιστική, ωστόσο το αστείρευτο ταλέντο της Γαλλίας δεν της επέτρεψε να πάρει τίποτα από το παιχνίδι.

Η ομάδα του Ντεσάμπ με το απόλυτο 3/3 δείχνει πως και σε αυτό το Μουντιάλ είναι αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει και να φτάσει μέχρι τέλους, με σκοπό να κάτσει ξανά στον θρόνο του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μετά από ένα διάλλειμα μία 4ετίας.

Η Σενεγάλη 5-0 το Ιράκ και ελπίζει βάσιμα για την πρόκριση

Νίκη με διαφορά χρειαζόταν η Σενεγάλη στον τελευταίο αγώνα της για τον 9ο όμιλο του Μουντιάλ και τα κατάφερε πανηγυρικά! Οι Αφρικανοί συνέτριψαν 5-0 το Ιράκ στο Τορόντο, πήραν τους πρώτους 3 βαθμούς τους στη διοργάνωση, αλλά αυτοί αναμένεται να αποδειχθούν αρκετοί στην «κούρσα» για τους καλύτερους τρίτους, καθώς η διαφορά τερμάτων της Σενεγάλης (8-6 γκολ) είναι η υψηλότερη.

Η αλήθεια είναι ότι οι συγκυρίες ευνόησαν τα μέγιστα την ομάδα του Πάπε Τιό που πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο βρέθηκε μπροστά στο σκορ και με αριθμητικό πλεονέκτημα. Στο 4΄ ο Αμπντουλαγέ Σεκ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Χαμπίμπ Ντιαρά με κεφαλιά έγραψε το 1-0. Λίγο αργότερα ο Σουλάκα ανέτρεψε τον Μανέ ο οποίος βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ, λίγο έξω από την περιοχή του Ιράκ. Κόκκινη κάρτα, μετά από εξέταση VAR στο 13, για τον αμυντικό του Ιράκ και ο δρόμος της πρόκρισης ήταν πλέον ορθάνοιχτος για τους Σενεγαλέζους

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