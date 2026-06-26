Βάζει σε λειτουργία την σκούπα ρομπότ και δείχνει στους διαδικτυακούς του φίλους με τι εντυπωσιάστηκε περισσότερο. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εκπληκτικό με την εφαρμογή, είναι ότι μπορείς να βλέπεις μέσα από τις κάμερες της σκούπας: είτε όταν είναι σε αδράνεια, είτε όταν την ελέγχεις χειροκίνητα, είτε ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός κύκλου καθαρισμού.

Παρουσιάζει μέχρι και την κάτοψη του σπιτιού που καθαρίζει ενώ διατηρεί μέχρι και ιστορικό κινήσεων.

Τα δεδομένα χαρτογράφησης είναι διαθέσιμα στο ιστορικό και μπορείτε μάλιστα να δείτε ακριβώς ποια διαδρομή ακολούθησε η σκούπα στο σπίτι σας κάνοντας αναπαραγωγή βίντεο.

Το πιο συγκλονιστικό από όλα όμως είναι πως μια σκούπα ρομπότ μαζί με την σκόνη και τα σκουπίδια μπορεί να συλλέξει πολύτιμα δεδομένα που μπορούν υπό προϋποθέσεις να εξιχνιάσουν μέχρι και έγκλημα.

«Οι έξυπνες συσκευές έχουν μετατραπεί σε σιωπηλούς μάρτυρες. Οι έξυπνες σκούπες φτιάχνουν χάρτη του χώρου, καταγράφουν χρονικά δεδομένα, και αυτά τα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν την αστυνομία να καταλάβει την διάταξη του χώρου αλλά και την χρονική τοποθέτηση ενός συμβάντος», είπε η εγκληματολόγος Δήμητρα Τσίτση.

Μία σκούπα ρομπότ μπορεί να δείξει τον δολοφόνο στην Ελλάδα

Τα ψηφιακά δεδομένα μιας ρομποτικής σκούπας, στην προσπάθειά τους να ανασυνθέσουν με ακρίβεια όσα συνέβησαν στον τόπο του εγκλήματος στο διπλό φονικό στο Αίγιο εξετάζουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, οι ερευνητές εξετάζουν τα δεδομένα λειτουργίας της ρομποτικής σκούπας που υπήρχε στο σπίτι.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν η συσκευή ενεργοποιήθηκε μετά τις δολοφονίες, είτε χειροκίνητα είτε μέσω εφαρμογής από κινητό τηλέφωνο. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να επιχειρήθηκε καθαρισμός του χώρου, με σκοπό την εξαφάνιση βιολογικών ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Οι ειδικοί εξετάζουν αν η συσκευή διαθέτει καταγεγραμμένο ιστορικό λειτουργίας, ώρες ενεργοποίησης ή άλλα ψηφιακά δεδομένα που μπορούν να αποκαλύψουν τι ακριβώς συνέβη μετά το έγκλημα.

Καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης

Μόλις τον περασμένο Απρίλιο, ένας άνδρας στην Νότια Κορέα που προσπάθησε να δολοφονήσει την πρώην σύντροφο του αποκαλύφθηκε πως την κατασκόπευε για μέρες μέσα από την κάμερα της σκούπας ρομπότ.

Μια σκούπα ρομπότ στο Ισραήλ έπιασε στα πράσα τον διαρρήκτη την ώρα που ο ένοικος έλειπε στη δουλειά. Ανίχνευσε ασυνήθιστη κίνηση όταν δεν έπρεπε να είναι κανείς στο σπίτι, ενεργοποίησε την κάμερα και έστειλε την φωτογραφία του δράστη στο κινητό του ιδιοκτήτη.

Όταν η Alexa «πιάνει» έναν δολοφόνο

Η υπόθεση της Angie White στο Σουόνσι της Ουαλίας αποτελεί ένα από τα πιο καθηλωτικά παραδείγματα της σύγχρονης εγκληματολογίας με την Amazon Alexa να μετατρέπεται στον βασικό μάρτυρα κατηγορίας.

Στο δικαστήριο οι ηχογραφήσεις από τις συσκευές Αlexa βοήθησαν στην καταδίκη του Γουάιτ παρέχοντας ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα για τις όλες τις κινήσεις βάσει των φωνητικών εντολών που έδινε.

Και δεν είναι η μοναδική υπόθεση. Η συσκευή Echo της Amazon μπορεί να ήταν σιωπηλός μάρτυρας σε αυτό που η αστυνομία αποκαλεί δολοφονία. Οι ερευνητές ελπίζουν τώρα ότι μπορεί να προσφέρει κάποια στοιχεία για τον θάνατο μιας γυναίκας στη Φλόριντα.

Η 32χρονη Σίλβια δολοφονήθηκε μέσα σε αυτό το συγκρότημα διαμερισμάτων στη Φλόριντα. Στο σπίτι οι αστυνομικοί βρήκαν ηχεία της Amazon και αμέσως τα κατάσχεσαν. Είχαν έναν θησαυρό στα χέρια τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ζητήθηκε να χρησιμοποιηθούν ηχογραφήσεις της Amazon ως αποδεικτικά στοιχεία. Τον Ιανουάριο του 2017, διατάχθηκε στην Amazon από έναν δικαστή να παραδώσει ηχογραφήσεις που ελήφθησαν από ένα Echo σε ένα σπίτι στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου δύο γυναίκες βρέθηκαν δολοφονημένες. Ο 34χρονος σύντροφος της μίας κατηγορήθηκε για τους φόνους ενώ δήλωνε αθώος.

Αθώος δήλωνε και ο James Bates στο σπίτι του οποίου βρέθηκε νεκρός ένας φίλος του.

Όταν οι «έξυπνες» συσκευές μαρτυρούν… τον δράστη

Η αστυνομία παρατήρησε ένα ηχείο Amazon Echo (Alexa) στην κουζίνα. Ζήτησε με ένταλμα από την Amazon να παραδώσει τις ηχογραφήσεις, καθώς τα ηχεία ενεργοποιούνται κατά λάθος και καταγράφουν ήχους του περιβάλλοντος. Παρόλο που η Amazon αρχικά αρνήθηκε για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, τελικά τα δεδομένα δόθηκαν.

Εκτός από την Alexa, ο έξυπνος μετρητής νερού του σπιτιού έδειξε ότι τεράστιες ποσότητες νερού καταναλώθηκαν την ώρα του εγκλήματος, πιθανότατα για να ξεπλυθεί το αίμα από το σημείο.

Δεκάδες υποθέσεις έχουν εξιχνιαστεί από smart watch ακόμα και στη χώρα μας. Στην υπόθεση των Γλυκών Νερών που είχε συνταράξει το πανελλήνιο, τα ευρήματα από το ρολόι με τους παλμούς και τις κινήσεις που έγιναν εκείνο το βράδυ οδήγησαν τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στην ομολογία.

Οι έξυπνες συσκευές είναι πλέον στις ζωές μας. Άπό την έξυπνη καφετιέρα που φτιάχνει τον καφέ σου πριν ξυπνήσεις, τον θερμοστάτη που ρυθμίζει την θερμοκρασία του σπιτιού, την Αλέξα που ανάβει και σβήνει τα φώτα, μέχρι την σκούπα που σκουπίζει αλλά παράλληλα συλλέγει στοιχεία και δεδομένα που μπορεί και να προδώσουν έναν δολοφόνο.

in.gr