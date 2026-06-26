Με απόλυτο τρόπο ξεκαθαρίζει ο Γενικός Ελεγκτής πως όσο βρίσκεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία θα προστατεύει την ανεξαρτησία της από την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία. Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου μάλιστα διερωτήθηκε αν υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να θέλει το πολιτικό σύστημα να ελέγχει την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη, κλήθηκε να σχολιάσει την αντιπαράθεση που ξέσπασε ανάμεσα σε εκείνον και τον τέως Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος ως βουλευτής πλέον υποστηρίζει τον νομοθετικό έλεγχο της Υπηρεσίας.

Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου δήλωσε πως στο συγκεκριμένο θέμα είναι απόλυτος ότι όσο βρίσκεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία θα προστετεύει την ανεξαρτησία του θεσμού. «Το Σύνταγμα πρέπει να το υπηρετούμε κατά απόλυτο τρόπο. Υπάρχει κάποιος νοήμων άνθρωπος που θέλει το πολιτικό σύστημα να ελέγχει την Ελεγκτική Υπηρεσία;», πρόσθεσε.

Είπε ακόμα ότι αν το θέμα συνεχιστεί θα δώσει στη δημοσιότητα αναφορές από επίσημες εκδόσεις με συνεισφορά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας την περίοδο που ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ήταν Γενικός Ελεγκτής, στις οποίες έλεγε ότι οι εξουσίες της με αυτές της Επιτροπής Ελέγχου είναι διακριτές και η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν ελέγχεται από τη νομοθετική εξουσία.

«Αν νομίζει η Επιτροπή Ελέγχου ότι θα ελέγχει το πλάνο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και θα οδηγεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, αυτό είναι εντελώς αντισυνταγματικό και παράνομο», τόνισε.

Συγκεκριμένα για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου δήλωσε: «Έσχιζε τα ιμάτια του για την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής, τώρα αλλάζει το αφήγημα».

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Ποτέ δεν υποστήριξα ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι ανέλεγκτη

Ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα και τέως Γενικός Ελεγκτής απάντησε στις αναφορές του κ. Παπακωνσταντίνου, λέγοντας ότι ως Γενικός Ελεγκτής έδωσε μάχες για την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας και θα τις έδινε ξανά, όμως ποτέ δεν υποστήριξε ότι είναι ανέλεγκτη.

«Πάντα έλεγα ότι η Βουλή ελέγχει την Ελεγκτική Υπηρεσία. Αυτό ακριβώς είχα αναφέρει και σε δημόσια παρουσίασή μου το 2018», συμπλήρωσε σε γραπτή δήλωση, διαχωρίζοντας την ανεξαρτηρία από το ανέλεγκτο.

Επισήμανε ακόμη ότι «δεν είναι τυχαίο ότι το ίδιο το Σύνταγμα, στο άρθρο 116, προβλέπει ότι η ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή κατατίθεται ενώπιον της Βουλής. Εκεί είναι ο θεσμικός χώρος λογοδοσίας του. Απολύτως λογική και η πρόνοια του Νόμου Ν. 21/1985 που υποχρεώνει τον Γενικό Ελεγκτή να καταθέτει στοιχεία στην Βουλή.

Τα στοιχεία που ζητήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου δεν ζητήθηκαν για σκοπούς αντιπαράθεσης. Ζητήθηκαν στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής εργασίας, επειδή προεκλογικά δεσμευθήκαμε ότι θα καταθέσουμε πρόταση νόμου για θεσμοθέτηση της διευθυντικής ομάδας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Πρόκειται για τη διευθυντική ομάδα που συγκρότησα το 2019, κατόπιν υπόδειξης Βρετανών εμπειρογνωμόνων, και η οποία φαίνεται να αφέθηκε να αδρανήσει. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί και να καταστεί υποχρεωτική διά νόμου.

Προκαλώ και προσκαλώ τον Ανδρέα Παπακωνσταντίνου να προσφύγει στον διεθνή οργανισμό INTOSAI, όπως είχα πράξει κι εγώ. Αν εξασφαλίσει, μέσω της καθορισμένης διαδικασίας, γνωμάτευση ότι η λογοδοσία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στη Βουλή και η κατάθεση στοιχείων συνιστούν υπόσκαψη της ανεξαρτησίας της, αναλαμβάνω πολιτική δέσμευση να καταθέσω πρόταση νόμου για τροποποίηση του Ν. 21/1985, ώστε να εξαιρεθεί ο Γενικός Ελεγκτής από την υποχρέωση κατάθεσης στοιχείων.

Μέχρι τότε, η θέση μου παραμένει καθαρή:

Υπερασπιζόμαστε την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και θα στηρίξουμε με κάθε μέσο το έργο της.

Δεν αποδεχόμαστε όμως τη μετατροπή της ανεξαρτησίας σε ανέλεγκτη εξουσία».