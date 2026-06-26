Η Αμπάρο ντελ Γιουδίτσε σκάβει με τα γυμνά χέρια της ένα βουνό από συντρίμμια αναζητώντας τον γιο της, ένα από τα θύματα του καταστροφικότερου σεισμού που έχει καταγραφεί στη Βενεζουέλα από το 1900.

Καθώς νιώθει απόγνωση μπροστά στον χρόνο που περνά χωρίς να βλέπει τους διασώστες να φθάνουν, ψάχνει μέσα στα χαλάσματα κλαίγοντας και φωνάζοντας, απαρηγόρητη, στη Λα Γουάιρα, την περιοχή στη βόρεια Βενεζουέλα που επλήγη περισσότερο από τις δύο σεισμικές δονήσεις, 7,2 και 7,5 βαθμών αντίστοιχα, οι οποίες σημειώθηκαν την Τετάρτη με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού.

Ο τελευταίος απολογισμός των βενεζουελάνικων αρχών έκανε λόγο σήμερα για τουλάχιστον 589 νεκρούς, όμως το σκηνικό της καταστροφής που καταγράφουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων υποδηλώνουν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών.

«Υπάρχουν πολλoί τσιμεντόλιθοι, δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε με τα χέρια», διαπιστώνει αδύναμη πια η Αμπάρο ντελ Γιουδίτσε, ενώ κάθεται σε απόσταση λίγων μέτρων από το σημείο που πιστεύει πως βρίσκεται ο γιος της.

🇻🇪 "It is a lot of rock, and with bare hands it is impossible!" Amparo del Giudice dug with her bare hands at a huge mound of concrete in search of her son, trapped under rubble after Venezuela's strongest earthquake since 1900.

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«Ο γιος μου βρίσκεται εδώ, επομένως σας παρακαλώ, ελάτε, στείλτε συνεργεία», εκλιπαρεί η γυναίκα, εκφράζοντας τη λύπη της για την απουσία βοήθειας από την κυβέρνηση. «Δεν υπάρχει καν νερό», λέει.

Ο εγγονός της Αλεσάντρο, 23 ετών, φόρεσε το κράνος του εθελοντή πυροσβέστη για να τη βοηθήσει να βρει το πατέρα του. «Εκεί βρίσκεται», λέει ξεσπώντας σε λυγμούς.

Η Λα Γουάιρα είναι μια πόλη περίπου 25.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Καράκας. Στο Λος Κοράλες, μια συνοικία της μεσαίας τάξης όπου η ντελ Γιουδίτσε συνεχίζει τις έρευνές της, τα περισσότερα πολυώροφα κτίρια με πισίνα καταστράφηκαν από τη διπλή σεισμική δόνηση.

«Οικογένεια Περές, ζωντανή»

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες επισκέφθηκε χθες αυτήν την καταστραμμένη περιοχή, όπου το AFP διαπιστώνει πως σημειώνονται λεηλασίες. Σύννεφα σκόνης εξακολουθούν να διακρίνονται πάνω από τα πολυτελή κτίρια με θέα στην Καραϊβική, τα οποία έχουν ισοπεδωθεί.

Πολλά από αυτά, που είχαν κατασκευαστεί κατά μήκος της ακτής, δεν μπορούν πλέον να κατοικηθούν. Ορισμένα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Τμήματα του οδοστρώματος στον κεντρικό δρόμο της πόλης είναι γεμάτα ρωγμές. Ομάδες διάσωσης και εθελοντές στην αναζήτηση επιζώντων πρέπει να σκαρφαλώσουν σε όγκους πετρών και μετάλλου, ό,τι απένειμε από ουρανοξύστες που έφθαναν τους 15 ορόφους.

Σε αυτό το τοπίο Αποκάλυψης, ακούγονται κραυγές, άνθρωποι φωνάζουν τους δικούς τους που αναζητούν.

Στην πλευρά ενός σπιτιού, που δείχνει να έχει ξεκολλήσει από το έδαφος, διακρίνεται μια επιγραφή που παρηγορεί: «Οικογένεια Πέρες, ζωντανή».

protothema.gr