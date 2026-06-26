Τη δική του εκδοχή για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα, μετά και τον διπλό φονικό σεισμό που καταγράφηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Του έχουμε πάρει εκατομμύρια βαρέλια με πετρέλαιο και τα έχουμε πληρώσει. Βγάζουν περισσότερα λεφτά από ποτέ. Παρά τον σεισμό που χτύπησε τη χώρα, ο κόσμος είναι χαρούμενος και χορεύει στους δρόμους. Έχουμε μια υπέροχη σχέση και το πιο σημαντικό είναι ότι ποτές δεν είχαν βγάλει τα λεφτά που βγάζουν τώρα, είναι μια ευτυχισμένη χώρα, με τους ανθρώπους που την κυβερνούν να κάνουν καταπληκτική δουλειά», επισήμανε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφορικά με τον σεισμό, ο Τραμπ επισήμανε ότι ήταν τραγικό αυτό που συνέβη με τους σεισμούς και ότι ήδη πολυπληθής αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ είναι εκεί και βοηθάνε τη χώρα.

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Trump boasts about taking "millions of barrels of oil" from Venezuela,



"Outside of the earthquake, the people are happy and dancing in the streets." pic.twitter.com/DavVCbKRGX — HatsOff (@HatsOffff) June 26, 2026

protothema.gr