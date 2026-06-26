Μια σημαντική συμφωνία για το μέλλον των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη Ουάσιγκτον.

Παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο οι εκπρόσωποι των δυο χωρών, η πρέσβειρα του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Μοαβάντ, και ο Ισραηλινός πρέσβης Γιεχίελ Λάιτερ προχώρησαν στη σύναψη μιας τριμερούς συμφωνίας-πλαίσιο έπειτα από πολυήμερες συνομιλίες με στόχο τη διασφάλιση του τερματισμού των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

«Σήμερα κάναμε το πρώτο βήμα σε αυτό που αναμφίβολα θα είναι ένα δύσκολο, σημαντικό, ουσιώδες και απαραίτητο ταξίδι», δήλωσε πριν από την υπογραφή της συμφωνίας ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Το τριμερές πλαίσιο που υπογράψαμε σήμερα αποτελεί το πρώτο βήμα προς την αποκατάσταση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, διασφαλίζοντας μια μόνιμη και οριστική παύση των εχθροπραξιών, επιτρέποντας στον λαό μας να επιστρέψει στη γη του και σε όλους τους Λιβανέζους να ζήσουν με ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία», δήλωσε η Μοαβάντ.

Από την πλευρά του, ο Λάιτερ επαίνεσε τη Λιβανέζα ομόλογό του, τονίζοντας ότι διαπραγματεύτηκε σαν «λέαινα». «Σε αυτή την τριμερή συμφωνία-πλαίσιο που βασίζεται στην απόδοση, το Ιράν είναι εκτός, η Χεζμπολάχ είναι εκτός και ο δρόμος προς την ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Άγνωστο το περιεχόμενο της συμφωνίας αλλά με εκκρεμότητες

Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας, ούτε διευκρίνισαν σε ποια σημεία διαφοροποιείται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 16ης Απριλίου, η οποία προηγήθηκε αρκετών γύρων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αμερικανική μεσολάβηση.

Οι συνομιλίες στην Ουάσινγκτον περιλάμβαναν επίσης συζητήσεις για πρόταση που προβλέπει την παράδοση από τις ισραηλινές δυνάμεις μέρους των εδαφών που κατέχουν στον νότιο Λίβανο στον λιβανικό στρατό.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε δηλώσει στο Reuters την Πέμπτη ότι το Ισραήλ συμφώνησε να αποσυρθεί από τμήμα αυτών των εδαφών, πληροφορία που διαψεύστηκε τόσο από Ισραηλινούς όσο και από Λιβανέζους αξιωματούχους.

Ρούμπιο: Η συμφωνία δημιουργεί διαδικασία για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο συνεχάρη τα δυο μέρη για την επίτευξη της συμφωνίας, λέγοντας ότι καθιερώνει «μια σαφή και δομημένη διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου» και για τον αφοπλισμό και τη διάλυση της Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία που υπογράφηκε θα επιτρέψει και στο Ισραήλ να επιστρέψει στα σύνορά του, μόλις αρθεί η απειλή για τους πολίτες του], δήλωσε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να αποζημιώσει τον λιβανέζικο στρατό με περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια βάσει των υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι αρχές του Λιβάνου δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν σήμερα με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον εκτός εάν, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, «οδηγηθούν σε εμφύλιο πόλεμο».

Ο Φαντλάλα δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε μέτρο λάβουν οι λιβανέζικες αρχές και θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη περισσότερο, προσθέτοντας ότι η αντίθεση της οργάνωσης είναι «σοβαρή» και δεν θα επιτρέψει στις αρχές να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους επί του πεδίου.

Κατά τον βουλευτή, «αυτό που συνέβη στην Ουάσινγκτον ήταν μια προσπάθεια να υπονομευτεί» η «πορεία του Ισλαμαμπάντ», δηλαδή η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Πρόσθεσε ότι «χωρίς την αντίσταση (σ.σ. τη Χεζμπολάχ), δεν θα περάσει τίποτα».

Νετανιάχου: Δεν αποχωρούμε αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε δηλώσεις μετά την υπογραφή της συμφωνίας στη Ουάσιγκτον με τον Λίβανο.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του σχολίασε αρχικά ότι «η συμφωνία αποτελεί πλήγμα για το Ιράν» ενώ ξεκαθάρισε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο μέχρι να «αφοπλιστεί» η Χεζμπολάχ.

«Το Ισραήλ παραμένει στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και θα το διατηρήσουμε όσο η Χεζμπολάχ δεν είναι αφοπλισμένη, όσο υπάρχει απειλή για το Κράτος του Ισραήλ. Το Ιράν προσπαθεί να μας αναγκάσει να αποσυρθούμε με τη βία από το νότιο Λίβανο. Και στην πραγματικότητα, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τους λένε – αυτό δεν είναι δική σας δουλειά.

Netanyahu:



Israel remains in the security zone in southern Lebanon. This is a great achievement, and we will maintain it as long as Hezbollah is not disarmed, as long as a threat to the State of Israel exists.



This is also a major blow to Iran. Iran is trying to force us into a… pic.twitter.com/XFgplrtFOz — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026

Δεν έχετε κανένα ρόλο στον Λίβανο. Ούτε εσείς, ούτε η Χεζμπολάχ, ούτε καμία τρομοκρατική οργάνωση. Το πρόσθετο ζήτημα είναι, φυσικά, ότι επιτρέπουμε στον λιβανέζικο στρατό να αρχίσει να οργανώνεται για να καταλάβει εδάφη. Δημιουργούμε δύο πιλοτικές ζώνες, και οι δύο κατόπιν σύστασης του Ισραηλινού Στρατού Άμυνας.

Η μία είναι εντελώς εκτός της ζώνης ασφαλείας – είναι νότια του Λιτάνι – και η δεύτερη είναι βόρεια του Λιτάνι, ένα μικρό μέρος της στην διευρυμένη ζώνη ασφαλείας που επιτύχαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες και την οποία ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας δεν χρειάζεται – το λέει αυτό με τον πιο σαφή τρόπο.

Διατηρούμε συνεχώς την αρχική ζώνη ασφαλείας, εκτός της εμβέλειας των αντιαρματικών. Δεν επιτρέπουμε στην Χεζμπολάχ να εισέλθει εκεί, ούτε στον [άμαχο] πληθυσμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τζόζεφ Αούν: Η συμφωνία είναι το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, ευχαρίστησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Τραμπ για τη φιλοξενία των διαπραγματεύσεων. Ταυτόχρονα, στράφηκε επίσης προς τις «αδελφικές και φιλικές χώρες» για την υποστήριξή τους και τη «δήλωση της πλήρους δέσμευσής τους στην ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την ευημερία του Λιβάνου».

Σε ανακοίνωση της προεδρίας του Λιβάνου, ο Αούν συνεχάρη την λιβανέζικη διαπραγματευτική ομάδα για την επίτευξη αυτού που θεωρείται «το πρώτο βήμα στην πορεία προς την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου επί της πλήρους, αδιαίρετης επικράτειάς του».

«Αξίζουν ευχαριστίες σε όλο τον λαό του Λιβάνου, που θυσιάστηκε, υπέμεινε και αντιμετώπισε τις πιο σκληρές συνθήκες επιθετικότητας, καταστροφής και εκτοπισμού», αναφέρει η δήλωση.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία-πλαίσιο σηματοδοτεί την αρχή του δρόμου για την υλοποίηση των θυσιών τους, τονίζοντας ότι τα σπίτια θα ανοικοδομηθούν υπό την «κυριαρχία ενός λιβανέζικου κράτους».

«Αυτό έχουμε ορκιστεί να ενσαρκώσουμε… Έτσι ώστε να μην υπάρχει κατοχή, αιχμαλωσία, υποταγή και κηδεμονία. Αυτό είναι το στοιχείο στο οποίο ενώνεται κάθε ελεύθερος, υπεύθυνος και έντιμος Λιβανέζος. Και αυτή είναι η διαθήκη μας απέναντί ​​τους και το καθήκον μας απέναντί ​​τους», πρόσθεσε.

iefimerida.gr