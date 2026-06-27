Δραματική είναι η κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα, τρεις ημέρες μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου με σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, οι οποίοι την μετέτρεψαν σε οικόπεδο και ισοπέδωσαν περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας. Οι Αρχές και οι κάτοικοι δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων μέσα στα συντρίμμια, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται στους 51.000.

Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ανέλθει τουλάχιστον στους 920 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 51.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.300, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 243 άτομα.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης επικεντρώνονται κυρίως στην πολιτεία Λα Γκουαΐρα, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο της καταστροφής, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι η πρόσβαση στην περιοχή θα επιτρέπεται πλέον μόνο με ειδικές άδειες, επικαλούμενες το χάος και την κυκλοφοριακή συμφόρηση που δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Βίντεο από drone καταγράφει τα ισοπεδωμένα κτίρια:

Αγώνας δρόμου στα συντρίμμια

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι έχουν αναλάβει μόνοι τους την αναζήτηση των αγαπημένων τους προσώπων, καταγγέλλοντας την περιορισμένη παρουσία κρατικών διασωστικών δυνάμεων σε έντονα πληγείσες περιοχές. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για «ισχυρή κινητοποίηση», η εικόνα στο πεδίο παραμένει απογοητευτική.

«Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες, προσθέτοντας ότι «δεν θα αποκρυφτεί τίποτα για το μέγεθος αυτής της τραγωδίας».

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων που παραμένουν έξω από κατεστραμμένα κτίρια, παρακολουθώντας με αγωνία τις προσπάθειες διάσωσης. Στη Λα Γκουαΐρα, η Ναζαρέθ Χιμένεθ ξέσπασε σε λυγμούς καθώς γείτονες επιχειρούσαν να σπάσουν με εργαλεία τις πλάκες τσιμέντου για να φτάσουν εγκλωβισμένους συγγενείς της.

«Θεέ μου, πώς θα τους βγάλουμε από εκεί;» έλεγε απελπισμένη, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια και βαριά μηχανήματα από το κράτος και τη διεθνή κοινότητα. «Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα».

Διεθνής βοήθεια και στρατιωτικοποίηση

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διανέμει τρόφιμα και νερό στους επιζώντες, ενώ η εκτελούσα χρέη προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες έκανε λόγο για «κρίσιμες ώρες διάσωσης», υποδεχόμενη παράλληλα διεθνείς αποστολές βοήθειας. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν φτάσει στη χώρα 861 διασώστες από Μεξικό, ΗΠΑ, Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Κολομβία και άλλες χώρες, με περισσότερους να αναμένονται.

Η Λα Γκουαΐρα έχει τεθεί υπό στρατιωτικό έλεγχο, ωστόσο κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η βοήθεια που έχει φτάσει παραμένει ανεπαρκής μπροστά στην έκταση της καταστροφής.

Χάος, λεηλασίες και ελλείψεις

Σκηνές χάους καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, με ουρές έξω από καταστήματα και φαρμακεία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν περιστατικά λεηλασιών βασικών αγαθών όπως τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Σε ένα περιστατικό, γυναίκα έπεσε στο έδαφος για να προστατεύσει πάνες που είχε προμηθευτεί για το μωρό της από ένα κατάστημα.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον θόρυβο, με διασώστες από το Μεξικό και άλλες χώρες να ζητούν επανειλημμένα σιγή ώστε να εντοπίσουν πιθανά σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια.

#TerremotosenVenezuela | Residentes de #LaGuaira reclaman apoyo por parte de las autoridades para rescatar a las personas que aún permanecen bajo los escombros



Vía: #ReporterosElPitazo pic.twitter.com/Z6OVcjumFF — El Pitazo (@ElPitazoTV) June 26, 2026

Ανθρώπινες τραγωδίες και αγωνία

Συγκλονιστικές είναι και οι προσωπικές ιστορίες των επιζώντων. Ο Ομάρ Ρέγιες δήλωσε ότι έχασε περίπου 20 μέλη της οικογένειάς του, περιγράφοντας ότι «έμεινε μόνος σε αυτή τη ζωή», ενώ άλλοι κάτοικοι εξακολουθούν να περιμένουν για ώρες έξω από κατεστραμμένα κτίρια, χωρίς να γνωρίζουν την τύχη των δικών τους.

Σε άλλη περίπτωση, η 28χρονη Γιουέιλντι Καντένας ανέφερε ότι είδε το σπίτι της να καταρρέει μπροστά της, χωρίς να καταφέρει να λάβει καμία απάντηση από τη μητέρα, τον γιο και τον αδελφό της που βρίσκονταν μέσα.

Κρίσιμη χρονική συγκυρία

Οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις τονίζουν ότι το χρονικό παράθυρο των 48 έως 72 ωρών μετά από τέτοιου μεγέθους καταστροφές είναι καθοριστικό για την ανεύρεση επιζώντων, αν και μπορεί να παραταθεί σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν βασικά μέσα επιβίωσης.

Η Διεθνής Οργάνωση Μετανάστευσης εκτιμά ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί, με περίπου δύο εκατομμύρια μόνο στην πρωτεύουσα Καράκας, καθώς η διπλή σεισμική δόνηση επιδείνωσε την ήδη εύθραυστη κατάσταση υποδομών.

🚨🇺🇸🇻🇪 The before-and-after footage out of Venezuela is staggering: entire neighborhoods reduced to rubble in seconds.



The images lay bare the scale of a catastrophe that has now killed more than 920 people and injured 3,300, with at least 250 buildings toppled and 1,400… https://t.co/Q56CFn9BOA pic.twitter.com/csTeyNMiQ2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 27, 2026

Πολιτικές προεκτάσεις

Η καταστροφή αποτελεί τεράστια πρόκληση για την πολιτική ηγεσία της χώρας, με την εκτελούσα χρέη προέδρου Ντελσι Ροδρίγκες να βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα της κρατικής ανταπόκρισης, σε μια χώρα που ήδη αντιμετωπίζει πολυετή οικονομική και πολιτική κρίση.

Την ίδια ώρα, η ίδια δήλωσε ότι είχε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τη δέσμευση των ΗΠΑ για αποστολή βοήθειας και διασωστικών ομάδων.

protothema.gr