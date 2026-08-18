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Ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας θα παρουσιάσει αύριο Τετάρτη στους κοινωνικούς εταίρους, το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, κάτι που θα σηματοδοτήσει την έναρξη της διαδικασίας για την ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ των δυο πλευρών.

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στα πλαίσια της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, το οποίο θα συνέλθει εκ νέου στις 28 Αυγούστου, όπου εκεί θα αναμένονται οι θέσεις και τοποθετήσεις των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων.

Πάντως, ο Μαρίνος Μουσιούττας έχει ξεκαθαρίσει πολλάκις πως είτε με συναίνεση των κοινωνικών εταίρων, είτε χωρίς, θα προχωρήσει με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου. Και αυτό καθότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως απαράβατο στόχο την υλοποίηση της μεταρρύθμισης από 1.1.2027.

Το ενδιαφέρον όσον αφορά στη διαπραγματευτική διαδικασία που θα ξεκινήσει εστιάζεται σε τέσσερα σημεία: (α) Το ύψος της αύξησης στις κατώτατες – κυρίως – συντάξεις. (β) Το ποσοστό της μείωσης του πέναλτι του 12%. (γ) Κατά πόσο θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο το σημείο που αφορά στη σύνταξη χηρείας των αντρών. (δ) Το τέταρτο σημείο αφορά μεν τον δεύτερο πυλώνα, ωστόσο ενδεχομένως να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον πρώτο πυλώνα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο οι συνεισφορές στα Ταμεία Προνοίας θα καταστούν υποχρεωτικές ή εθελοντικές.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Εργασίας έχει ξεκαθαρίσει σε δηλώσεις του πως όλοι οι συνταξιούχοι – περίπου 123.000 – θα νιώσουν αυξήσεις στις τσέπες τους, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να υπάρξουν τελικά μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων.

Όπως ανέφερε, η αύξηση θα κυμανθεί από 5% έως 55%.Ωστόσο, αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε βάθος πενταετίας και όχι άμεσα. Ταυτόχρονα, ο υπουργός Εργασίας είχε ξεκαθαρίσει πως η αύξηση δεν θα είναι για όλους η ίδια, καθώς θα ληφθούν διάφοροι παράγοντες υπόψη, όπως μεταξύ άλλων τα χρόνια εργασίας, το ύψος εισφορών, η περιοδικότητα στην καταβολή τους και άλλα.

Όσον αφορά τώρα στις θέσεις των κοινωνικών εταίρων επί του συγκεκριμένου σημείου, για τις μεν συντεχνίες είναι σημαντικό να μην υπάρχει κανείς συνταξιούχος κάτω από το όριο της φτώχειας, κάτι που δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται με τις κυβερνητικές προτάσεις.

Από την άλλη, οι εργοδότες τονίζουν πως είναι καλοδεχούμενη μια αύξηση στις συντάξεις, ωστόσο τονίζουν ότι δεν πρέπει να συγχύζουμε τη συνταξιοδοτική με την κοινωνική πολιτική. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις των δυο πλευρών σε σχέση με το ύψος των αυξήσεων αναμένεται ότι θα διαφέρουν σημαντικά.

Για το δεύτερο σημείο που αφορά στο πέναλτι του 12%, η κυβέρνηση φαίνεται να καταλήγει σε πρόταση για οριζόντια μείωση. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη του στη Stockwatch, ο Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε πως το πέναλτι «θα μειωθεί οριζόντια, αναλόγως του ποσοστού στο οποίο θα καταλήξουμε, είτε στο 7% είτε στο 8%».

Σημείωσε ότι η αναλογιστική μείωση θα εκλείψει από το 2032, διότι θα βασίζεται σε νέα φόρμουλα υπολογισμού της σύνταξης. Παράλληλα, όσοι συνεχίσουν να εργάζονται μετά το καθορισμένο όριο συνταξιοδότησης (65ο έτος), θα συνεισφέρουν υποχρεωτικά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και θα λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη. Σημειώνεται πως ούτε οι συντεχνίες μιλούν αυτή τη στιγμή για άμεσο τερματισμό του πέναλτι, ωστόσο θα υπάρξει διαπραγμάτευση για το τελικό ποσοστό, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα.

Το τρίτο σημείο, αποτελεί ένα αίτημα το οποίο χρονολογείται και έχει να κάνει με τη συμπερίληψη στο νομοσχέδιο των 4.300 ανδρών που κατέστησαν χήροι πριν από την 1/1/2018, δηλαδή προτού τεθεί σε εφαρμογή η υφιστάμενη νομοθεσία. Η κυβέρνηση δεν βλέπει θετικά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, καθώς όπως εξήγησε ο Μαρίνος Μουσιούττας, κάτι τέτοιο θα σημαίνει αυτόματα αύξηση του κόστους κατά €35 εκατ. περίπου. Ως εκ τούτου, έριξε το μπαλάκι στους κοινωνικούς εταίρους, σημειώνοντας πως εφόσον έρθουν με πρόταση για αντίστοιχη αύξηση των εσόδων, τότε η κυβέρνηση θα εξετάσει το αίτημα.

Τέλος, υπάρχει το μεγάλο ζήτημα των Ταμείων Προνοίας, για το οποίο οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Οι μεν συντεχνίες τονίζουν ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικά, θέση την οποία ούτε να ακούσουν θέλουν οι εργοδότες.

Οι δυο πλευρές συμφωνούν ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι συνολική, ωστόσο η κυβέρνηση σημειώνει ότι στο παρόν στάδιο θα είναι καλό να επέλθει μια συμφωνία πλαίσιο για τον δεύτερο πυλώνα και να εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου. Πάντως, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή για τα Ταμεία Προνοίας συνεχίζει τις συνεδριάσεις της, με την επόμενη να έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου.

Ως εκ τούτου, είναι πιθανό το ενδεχόμενο η εξέταση του δεύτερου πυλώνα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου που θα επικεντρώνεται στον πρώτο πυλώνα και επομένως τα δυο θέματα να προχωρήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό.