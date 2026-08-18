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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το πολύνεκρο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Μ9 της Ιρλανδίας, όπου πέντε έφηβοι ηλικίας 15 έως 17 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής στην κομητεία Κιλντέαρ. Η BMW στην οποία επέβαιναν οι πέντε νεαροί κινείτο προς νότο στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς βορρά, όταν συγκρούστηκε με Hyundai στο οποίο επέβαιναν τρεις αδελφές και ένα επτάχρονο αγόρι.

Και οι πέντε επιβαίνοντες της BMW σκοτώθηκαν, ενώ οι τέσσερις επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι ιρλανδικές Αρχές διερευνούν πλέον τις κινήσεις των νεαρών πριν από τη σύγκρουση, καθώς και το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με εγκληματική δραστηριότητα στην περιοχή. Παράλληλα, νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι η BMW δεν ήταν κλεμμένη, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το όχημα είχε εντοπιστεί νωρίτερα σε διάφορες περιοχές κοντά στο Κιλντέαρ και την Κάρλοου, ενώ εξετάζονται αναφορές για απόπειρες διαρρήξεων και κλοπών αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας.

Five teenage boys have been killed after the BMW they were travelling in collided head-on with another car while allegedly being driven the wrong way along the M9 in Co Kildare.



The collision happened at around 03:00 on Sunday between junctions three and four near Moone.



Four… pic.twitter.com/pOoPAW2npa — BPI News (@BPINewsOrg) August 17, 2026

Δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπροσώπων της Garda, Τζον Τζο Ο’Κόνελ, ανέφερε ότι ο οδηγός της BMW είχε προηγουμένως αρνηθεί να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών.

Όταν το όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου, δόθηκε εντολή να μην ακολουθηθεί από περιπολικό.

Ο Ο’Κόνελ εξήγησε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από το κέντρο διοίκησης, με βασικό κριτήριο την αποφυγή περαιτέρω κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Έθεσε παράλληλα ζήτημα εκπαίδευσης των αστυνομικών στις καταδιώξεις, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένη εκπαίδευση για περιστατικά στα οποία οχήματα κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.

The Garda Representative Association is renewing calls for pursuit training after the fatal M9 crash in Co Kildare. John Joe O’Connell, Vice President of the GRA, said young men involved in this behaviour are “literally playing Russian roulette” with their own lives, other road… pic.twitter.com/91ns3MNQ6x — Virgin Media News (@VirginMediaNews) August 17, 2026

Στο μικροσκόπιο και τα social media

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης εάν η επικίνδυνη οδήγηση μπορεί να συνδέεται με τη δημοσίευση σχετικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ο’Κόνελ έκανε λόγο για ομάδες νεαρών που καταγράφουν βίντεο με επικίνδυνη οδήγηση, καταδιώξεις και περιστατικά με την αστυνομία, επιδιώκοντας μεγαλύτερη απήχηση στα social media.

Στο ίδιο φαινόμενο αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της ιρλανδικής αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγοί έχουν κινηθεί ανάποδα σε αυτοκινητοδρόμους με στόχο να εξασφαλίσουν προβολή και likes.

The Justice Minister has criticised social media companies, saying they “need to step up to the mark” over high-speed “joyriding” videos being posted online, amid the fatal M9 crash. TikTok told Virgin Media News it has “removed all of the flagged content and banned accounts,… pic.twitter.com/K5iG4kzNKD — Virgin Media News (@VirginMediaNews) August 17, 2026

Μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εννέα άνθρωποι είχαν τραυματιστεί σε άλλη μετωπική σύγκρουση στον Μ50 του Δουβλίνου, όταν όχημα κινήθηκε επίσης στο αντίθετο ρεύμα.

Πήγαιναν σε οικογενειακό γάμο

Στο Hyundai επέβαιναν τρεις αδελφές, οι Άλμα και Νίαμ Κινσέλα και η Έλα Χέντρικεν, καθώς και ο επτάχρονος ανιψιός τους.

Οι τέσσερις ταξίδευαν προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου, με προορισμό τη Βρετανία, όπου επρόκειτο να παραστούν σε οικογενειακό γάμο.

Οι δύο μεγαλύτερες αδελφές νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η νεότερη και το παιδί φέρουν επίσης σοβαρά τραύματα.

Οι έρευνες των ιρλανδικών Αρχών συνεχίζονται, τόσο για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος όσο και για τις κινήσεις των πέντε νεαρών πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

protothema.gr