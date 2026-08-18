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Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για να διαφανεί ο λόγος που καταγράφηκε νέος πνιγμός στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας, όπου τα νερά είναι ρηχά, στη δημόσια σφαίρα επανέρχεται ξανά τόσο η στελέχωση των πύργων ναυαγοσωστών, όσο και το ωράριό τους.

Πρόκειται για τον τρίτο πνιγμό φέτος στη θαλάσσια περιοχή Ορόκλινης – Πύλας που σημειώνεται σε ώρα ή σε σημείο όπου δεν υπήρχε κάλυψη από ναυαγοσώστη. Υπενθυμίζεται πως στις 18 Ιουνίου είχαν βρει φρικτό θάνατο στη θαλάσσια περιοχή Ορόκλινης δύο 20χρονα κορίτσια από τη Σομαλία, ενώ το περασμένο Σάββατο πνίγηκε στην παραλία του ΚΟΤ στην Πύλα 35χρονη από τη Ρουμανία, το ένα κοριτσάκι της οποίας βρίσκεται διασωληνωμένο στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Στο συγκεκριμένο σημείο ο πύργος στελεχώνεται από ναυαγοσώστη μέχρι τις 6 το απόγευμα και το περιστατικό καταγράφηκε 20 λεπτά αργότερα, σε μια παραλία με εκατοντάδες λουομένους. Τη μητέρα και τα δύο της παιδιά αντιλήφθηκαν λουόμενοι που ανέλαβαν τους ρόλους ναυαγοσωστών και ανέσυραν την 35χρονη και δύο κορίτσια, 12 και 14 χρόνων, στη στεριά. Παρά τις προσπάθειες διασωστών που έσπευσαν στο σημείο, η μητέρα δεν κατάφερε να ανανήψει, ενώ τα δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στο Μακάριο Νοσοκομείο.

Η 12χρονη παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ και η κατάσταση της, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, είναι σταθερή. Σ’ ό,τι αφορά τη 14χρονη έχει διαφύγει τον κίνδυνο και μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου. Στην παραλία βρίσκονταν, επίσης, ο πατέρας και το τρίτο παιδί της οικογένειας, που διαμένει μόνιμα στη Λευκωσία.

Το απίστευτο είναι πως στη Λάρνακα στελεχώνονται μόνο 10 από τους 19 ναυαγοσωστικούς πύργους, γεγονός που αποδίδεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο παραλιών της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, Σάββα Ιωάννου, στελεχώνονται τρεις πύργοι στις Φοινικούδες, τρεις στην παραλία Μακένζι, ένας στην παραλία Καστέλλα, ένας στο περίπτερο Ορόκλινης, ένας στο Χρυσόψαρο (Ορόκλινη) και ο πύργος στην παραλία ΚΟΤ στην Πύλα.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε, πάντως, πως τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε περισσότερο ενδιαφέρον από άτομα που είχαν τα προσόντα να εργαστούν ως ναυαγοσώστες, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσης περισσότερων ναυαγοσωστικών πύργων. «Τα κονδύλια υπάρχουν, οι εγκεκριμένες θέσεις είναι πολύ περισσότερες, απλά για κάποιον λόγο δεν υπάρχει ενδιαφέρον», σημείωσε, προσθέτοντας πως στην επαρχία Λάρνακας εργοδοτούνται 31 άτομα, εκ των οποίων 11 μόνιμοι και 20 έκτακτοι, ενώ οι εγκεκριμένες θέσεις ανέρχονται σε 44.

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας έχει καθορίσει διαφορετικά ωράρια σε κάθε παραλία ανάλογα με την επισκεψιμότητα. Για παράδειγμα, ο πύργος στον ΚΟΤ στελεχώνεται από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ το ίδιο ωράριο ισχύει για τις παραλίες της Ορόκλινης και αυτή της Καστέλλας (Μακένζι). Στις Φοινικούδες η ναυαγοσωστική κάλυψη είναι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ στο Μακένζι ο ένας πύργος λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα.

Σημειώνεται πως ο πύργος στο σημείο στο οποίο καταγράφηκε ο διπλός πνιγμός στην Ορόκλινη δεν έχει στελεχωθεί φέτος, ενώ, μέχρι στιγμής, δεν λήφθηκε κανένα μέτρο που να προειδοποιεί τους λουόμενους πως η θάλασσα βαθαίνει απότομα στο σημείο ανάμεσα στους κυματοθραύστες.

«Όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες οι πνιγμοί είναι σχεδόν μηδενικοί»

Η ελλιπής στελέχωση των πύργων προκαλεί την οργή και των ίδιων των ναυαγοσωστών, που ζητούν εδώ και χρόνια, όπως λένε, τη λήψη μέτρων. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής, Πόλυς Παλλήκαρος, μιλώντας στον «Φ», τόνισε πως «όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες οι πνιγμοί είναι σχεδόν μηδενικοί». Ο κ. Παλλήκαρος έφερε ως παράδειγμα τη διάσωση παιδιού την περασμένη Κυριακή στην Πάφο και σημείωσε πως πρέπει οι αρμόδιοι ν’ ακούν γι’ αυτά τα περιστατικά, ώστε «να καταλάβουν τη δουλειά του ναυαγοσώστη».

Πρόσθεσε, ακόμη, πως εν μέσω καλοκαιριού υπάρχουν πύργοι σε παραλίες παγκύπρια που παραμένουν κλειστοί, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. «Το Υπουργείο είχε παραπληροφορηθεί από τους λειτουργούς του και νόμιζε ότι δεν υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες», σημείωσε, τονίζοντας πως επειδή το επάγγελμα του ναυαγοσώστη στην Κύπρο θεωρείται εποχιακό, δημιουργούνται προβλήματα στον κλάδο, αφού προκηρύσσονται δεκάμηνες, οκτάμηνες, πεντάμηνες, τετράμηνες και τρίμηνες θέσεις. «Κάποιος ο οποίος έχει προσόντα ναυαγοσώστη, γιατί να παραιτηθεί από τη δουλειά του για μια εποχιακή δουλειά;», διερωτήθηκε.

Όσον αφορά το ωράριο των ναυαγοσωστών είπε ότι οι πλείστοι πύργοι κλείνουν στις 6 το απόγευμα, ενώ υπάρχουν και ορισμένες παραλίες με ναυαγοσωστική κάλυψη μέχρι τις 7:30. «Για ν’ αυξηθούν οι ώρες εργασίας των ναυαγοσωστών, πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα. Επίσης, πρέπει να γίνει και ένας διάλογος με τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα», τόνισε, σημειώνοντας πως ο Σύνδεσμος ζήτησε, μέσω επιστολής, την αξιοποίηση άνεργων ναυαγοσωστών, ωστόσο δεν έλαβε απάντηση. «Συζητάμε για τα ίδια προβλήματα εδώ και 15 χρόνια. Σηκώνω τα χέρια ψηλά», ανέφερε αγανακτισμένος ο κ. Παλλήκαρος.

Σε διαφορές μεταξύ ναυαγοσωστικών ομίλων αποδίδεται η έλλειψη υποψηφίων

Προαναγγέλλοντας αλλαγή του συστήματος πιστοποίησης των ναυαγοσωστών από τη νέα χρονιά ο διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αντώνης Οικονομίδης, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, απέδωσε την έλλειψη πιστοποιημένων υποψηφίων, μεταξύ άλλων, σε διαφορές μεταξύ ναυαγοσωστικών ομίλων και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής (ΚΟΝ).

«Το πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των εγκεκριμένων ναυαγοσωστών, ο οποίος είναι υπεραρκετός, ούτε η μισθοδοσία τους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκείς υποψήφιοι για να στελεχώσουν τις παραλίες», είπε, σημειώνοντας πως ενώ αρκετοί ναυαγοσωστικοί όμιλοι εκπαιδεύουν και δίνουν διπλώματα, το υφιστάμενο σχέδιο προνοεί ότι οι ναυαγοσώστες πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένο δίπλωμα από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής (ΚΟΝ). Σύμφωνα με τον κ. Οικονομίδη, λόγω διαφορών μεταξύ ναυαγοσωστικών ομίλων και της ΚΟΝ, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός πιστοποιημένων ναυαγοσωστών για την κάλυψη των αναγκών των παραλιών.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι υπάρχουν εδώ και καιρό παράπονα από ναυαγοσωστικούς ομίλους, οι οποίοι, ισχυρίζονται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πιστοποίηση των ναυαγοσωστών που εκπαιδεύουν. «Γι’ αυτό εμείς θέλουμε να αλλάξει το σύστημα», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το υφιστάμενο μοντέλο «προβληματικό». Όπως είπε, το υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται εδώ και μήνες σε συνεννόηση με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), ώστε να πιστοποιούνται συγκεκριμένοι φορείς από την Αρχή και στη συνέχεια να μπορούν να παρέχουν διπλώματα ναυαγοσωστικής για τις παραλίες.

Το άλλο ζήτημα που προκύπτει, σύμφωνα με τον κ. Οικονομίδη, είναι η εποχικότητα της απασχόλησης «Για τέσσερις μήνες δεν ενδιαφέρεται εύκολα κάποιος να έρθει να εργαστεί», είπε, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα εξεταστεί μετά το πέρας της φετινής περιόδου.

Τέλος, σημείωσε, πως φέτος έχει διατεθεί κονδύλι €500.000 για ναυαγοσωστικό εξοπλισμό και πως έχει προβλεφθεί αντίστοιχο ποσό για καθεμία από τις επόμενες δύο χρονιές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προσφορές για την αγορά δέκα jet ski και άλλου εξοπλισμού.