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Νέο πλήγμα σε βασική γέφυρα του Κιέβου σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, με τη Βόρεια Γέφυρα πάνω από τον Δνείπερο να υφίσταται ζημιές και την κυκλοφορία να διακόπτεται, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, το πλήγμα σημειώθηκε στη γέφυρα Πιβνίτσνι, τη λεγόμενη Βόρεια Γέφυρα, πάνω από τον Δνείπερο. Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές το οδόστρωμα και τα εναέρια καλώδια των τρόλεϊ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία από την ανατολική προς τη δυτική όχθη της πόλης.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ένας πύραυλος πέφτει με μεγάλη ταχύτητα στη γέφυρα προκαλώντας μεγάλη έκρηξη, την ώρα μάλιστα που στο σημείο υπάρχει κίνηση οχημάτων και πεζών.

Δείτε το βίντεο

🇷🇺⚡Moment of impact on the Northern bridge in Kiev.



This was long overdue ever since the first attack on the Crimean bridge, every crossing across the Dnepr should have been destroyed. pic.twitter.com/kmRt1uMkGo October 3, 2026

Το νέο χτύπημα έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη των επανειλημμένων ρωσικών επιθέσεων στη Νότια Γέφυρα του Κιέβου, η οποία επλήγη αρκετές φορές από drones, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις της πρωτεύουσας.

Russia struck Kyiv’s Pivnichnyi (Northern) Bridge again this morning.



The attack damaged the road surface and the overhead trolleybus network.



Traffic from the left bank to the right bank is currently blocked, according to the mayor. pic.twitter.com/wQQZkejoDb October 3, 2026

Οι γέφυρες στο στόχαστρο

Οι δύο γέφυρες συνδέουν τις ανατολικές και δυτικές συνοικίες του Κιέβου, τις οποίες χωρίζει ο Δνείπερος, και έως την Πέμπτη δεν είχαν δεχθεί άμεσα πλήγματα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η σημασία τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη για την καθημερινή λειτουργία της πόλης. Πριν από τη ρωσική εισβολή του 2022, περισσότερο από το ένα τρίτο των περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων της πρωτεύουσας ζούσε στην ανατολική, ή «αριστερή», όχθη, ενώ μεγάλο μέρος των κυβερνητικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων βρίσκεται στη δυτική πλευρά.

Οι τελευταίες επιθέσεις έχουν προκαλέσει περιορισμούς ή προσωρινές διακοπές στην κυκλοφορία, ενώ οι συνεχιζόμενες προειδοποιήσεις για ρωσικά drones περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις.

Την Παρασκευή τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν σε ολόκληρη την πόλη, καθώς οδηγοί επιχειρούσαν να βρουν εναλλακτικές διαδρομές για να περάσουν από τη μία πλευρά του Δνείπερου στην άλλη.

Φόβοι για προσπάθεια να «κοπεί» το Κίεβο στα δύο

Η ανησυχία των ουκρανικών αρχών αφορά πλέον το ενδεχόμενο οι επιθέσεις στις γέφυρες να αποτελούν μέρος μιας νέας συστηματικής ρωσικής τακτικής, με στόχο να δυσχερανθούν δραστικά οι μετακινήσεις και οι μεταφορές μέσα στην πρωτεύουσα.

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα drones που χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες επιθέσεις δύσκολα μπορούν από μόνα τους να καταστρέψουν ολοκληρωτικά τις μεγάλες γέφυρες του Δνείπερου. Ωστόσο, επαναλαμβανόμενα πλήγματα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές, να επιβάλουν παρατεταμένο κλείσιμό τους και σταδιακά να αποδυναμώσουν τη δομή τους.

Η κατάσταση έχει ήδη σημάνει συναγερμό στις αρχές της πόλης. Μετά τις επιθέσεις στη Νότια Γέφυρα, το συμβούλιο άμυνας του Κιέβου συγκλήθηκε εκτάκτως την Παρασκευή.

Ο Κλίτσκο περιέγραψε την κατάσταση ως «πολύ δραματική», υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα πλήττει πλέον συστηματικά κρίσιμες υποδομές, δίκτυα μεταφορών και κατοικίες.

Σχέδια για πλωτές γέφυρες και φέρι

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα, οι ουκρανικές αρχές εξετάζουν ήδη εναλλακτικές λύσεις για την περίπτωση που κάποια από τις γέφυρες τεθεί εκτός λειτουργίας για μεγάλο διάστημα.

Μεταξύ των επιλογών που έχουν συζητηθεί είναι η χρήση φέρι στον Δνείπερο αλλά και η εγκατάσταση προσωρινών πλωτών γεφυρών, ώστε να διατηρηθεί η σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, το μετρό εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μέσο μετακίνησης για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη τη διατήρηση της λειτουργίας των γραμμών που διασχίζουν τον ποταμό.

Ζελένσκι: «Θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει πλέον να πλήξει το σύνολο των υποδομών που επιτρέπουν στις ουκρανικές πόλεις να λειτουργούν.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times υποστήριξε ότι στόχοι της Μόσχας είναι μεταξύ άλλων οι γέφυρες, τα κέντρα δεδομένων, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια.

Κατά τον ίδιο, στόχος είναι να καταστεί η καθημερινότητα στις μεγάλες πόλεις τόσο δύσκολη ώστε οι κάτοικοι να αναγκαστούν να τις εγκαταλείψουν.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι τα πλήγματα σε ουκρανικές οικονομικές και ενεργειακές υποδομές αποτελούν απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων και στόχων στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι ρωσικές επιθέσεις κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών έχουν ενταθεί ιδιαίτερα ενόψει του χειμώνα. Στις 30 Σεπτεμβρίου η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες πρόσφατες επιδρομές εναντίον του ενεργειακού δικτύου της χώρας, προκαλώντας μεταξύ άλλων διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις μεταφορές στο Κίεβο.

Οι διαδοχικές επιθέσεις στις γέφυρες του Δνείπερου προσθέτουν τώρα έναν ακόμη παράγοντα πίεσης στην ουκρανική πρωτεύουσα: όχι μόνο την απειλή για την ενεργειακή της επάρκεια, αλλά και τον κίνδυνο να διαταραχθεί η ίδια η γεωγραφική και συγκοινωνιακή συνοχή μιας πόλης που είναι χτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού.

protothema.gr