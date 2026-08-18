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Εντός των επόμενων ημερών αναμένει το Υπουργείο Παιδείας τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις για να συζητήσουν στο πλαίσιο συναντήσεων, το θέμα του συστήματος διορισμού στην Εκπαίδευση και συγκεκριμένα, επί του πλαισίου της πρότασης που τους έχει καταθέσει στο τέλος Ιουλίου.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», οι συναντήσεις των οργανώσεων με την αρμόδια υπουργό, έχουν οριστεί ως ακολούθως:

Στις 27 Αυγούστου με την ΟΕΛΜΕΚ

Στις 31 Αυγούστου με την ΠΟΕΔ

Την 1η Σεπτεμβρίου με την ΟΛΤΕΚ

Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση εισηγήσεων από πλευράς των εκπαιδευτικών οργανώσεων πάνω στα σημεία που περιλήφθηκαν στο κείμενο εργασίας που έδωσε η Αθηνά Μιχαηλίδου, σε μια προσπάθεια συνέχισης του διαλόγου και συμφωνίας εκεί και όπου είναι εφικτό.

Υπενθυμίζεται ότι αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία (ο χρόνος δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί), το Υπουργείο θα προσέλθει στη Βουλή όπου και θα καταθέσει κι επίσημα την πρόταση για τις νενομισμένες διαδικασίες.

Όσον αφορά στις εκπαιδευτικές οργανώσεις -πέραν από τις διάφορες ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει Κινήσεις τους για το περιεχόμενο της πρότασης του Υπουργείου- αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να συγκληθούν τα συλλογικά τους όργανα για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουν.