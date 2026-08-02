Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μπορεί μεν να διάγουμε περίοδο διακοπών, ωστόσο για κάποια ζητήματα της Εκπαίδευσης οι μηχανές δουλεύουν φουλ. Κι αυτό διότι, πρέπει να γίνουν ένα σωρό πράγματα για να μπορούν τον Σεπτέμβριο να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς προβλήματα. Φέτος όμως, το υπουργείο Παιδείας έχει ενώπιον του ένα ακόμη ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να τρέξει καθώς τα χρονοδιαγράμματα είναι στενά. Αυτό δεν είναι άλλο από το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, για το οποίο η υπουργός Παιδείας έδωσε πριν από μερικές μέρες την πρόταση της στις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η Αθηνά Μιχαηλίδου μιλά στον κυριακάτικο «Φ» για την πρόταση αυτή, τις λεπτομέρειες και τους στόχους της αλλά και για τις σχέσεις με τις οργανώσεις, οι οποίες σε κάποια θέματα βλέπουμε να περνούν δύσκολες φάσεις. Παράλληλα, η Υπουργός παρουσιάζει τα δεδομένα ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, διαμηνύοντας ότι αυτή θα είναι σημαντική καθώς το δημόσιο σχολείο μπαίνει σε νέα φάση εκσυγχρονισμού. Ποια κεφάλαια είναι ανοιχτά; Ποια οδεύουν προς διευθέτηση; Ποιος ο ρόλος του διαλόγου; Αυτά τα σημεία, είναι μερικά από τα οποία που η Υπουργός κλήθηκε να δώσει τις δικές της θέσεις.

Ποια είναι τα δεδομένα ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και ποιες είναιοι προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας (ΥΠΑΝ) για τα σχολεία;

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με έντονο μεταρρυθμιστικό πρόσημο. Είναι μια χρονιά όπου σημαντικές αλλαγές, για τις οποίες εργαστήκαμε συστηματικά τα προηγούμενα χρόνια, εντάσσονται πλέον πιο ουσιαστικά στην καθημερινότητα του σχολείου.Η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και ο προγραμματισμός έχει αρχίσει έγκαιρα, με σαφή χρονοδιαγράμματα και συνεχή συνεργασία όλων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ. Τα ζητήματα που αφορούν στη στελέχωση, στο εκπαιδευτικό υλικό, στις υποδομές και στην καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων παρακολουθούνται συστηματικά. Ασφαλώς, λόγω της φύσης του εκπαιδευτικού συστήματος, τον Σεπτέμβριο μπορεί να προκύψουν επιμέρους διαφοροποιήσεις. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, αλλά δεν επηρεάζει την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Αυτό που είναι σημαντικό για φέτος είναι ότι προχωρούμε σε μια νέα φάση εκσυγχρονισμού του δημόσιου σχολείου. Έχουμε ενώπιον μας μια σειρά από προτεραιότητες, στις οποίες εργαζόμαστε παράλληλα. Σημαντική προτεραιότητα- από την οποία απορρέουν και άλλες – είναι η ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Συνεχίζουμε την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό των Αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να περιορίσουμε την υπερβολική ύλη και τη γνωσιοκεντρική προσέγγιση του σχολείου. Ενισχύουμε όλες τις ενέργειες που ενισχύουν το σχολείο των δεξιοτήτων, και δίνουμε χώρο στην κριτική σκέψη, στη δημιουργικότητα, στη συνεργασία και στην επίλυση προβλημάτων.

Σε ότι αφορά στις υποδομές θέλω να τονίσω ότι είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα αναπτυξιακών έργων, ανεγέρσεων, επεκτάσεων και βελτιώσεων, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Με εστίαση στην ασφάλεια αλλά και στην βελτιστοποίηση του σχολικού περιβάλλοντος, έχουμε ενώπιον μας ένα διευρυμένο προγραμματισμό, που εκτιμώ ότι η υλοποίηση του θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα πολλών σχολείων. Και βεβαίως, προχωρεί το πρόγραμμα εγκατάστασης κλιματιστικών, που παρά τις δυσκολίες προχωρούμε με παράλληλη αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολείων.

Η χρονιά αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Πρόκειται για μια ιστορική μεταρρύθμιση, η οποία αλλάζει ένα πλαίσιο δεκαετιών και συνδέει την αξιολόγηση με την επαγγελματική ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών μας και του σχολείου. Και οφείλουμε όλοι να το στηρίξουμε, όχι μόνο ως νομοθετική υποχρέωση αλλά ως ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τα παιδιά μας.

Ενώπιον μας είναι και η μεταρρύθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης , η νομοθεσία της οποίας είναι πια αναχρονιστική αφού πάει πίσω 30 χρόνια! Το πλαίσιο που προτείνουμε επικεντρώνεται στην εξατομίκευση των προγραμμάτων, στον εξορθολογισμό του έργου των επιτροπών και γενικά στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του παιδαγωγικού πλαισίου.

Παράλληλα, ενισχύουμε το ψηφιακό σχολείο, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών, το ολοήμερο σχολείο, την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σύνδεση του σχολείου με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παραβατικότητας, όχι μόνο με μέτρα ασφάλειας, αλλά και με ψυχοκοινωνική στήριξη, καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας και ενδυνάμωση του θετικού σχολικού κλίματος.

Η νέα σχολική χρονιά έχει διττό στόχο. Την ομαλή και οργανωμένη λειτουργία όλων των σχολείων και βεβαίως την εμβάθυνση των αλλαγών που μετασχηματίζουν σταδιακά την εκπαίδευση. Η Παιδεία πραγματικά αλλάζει και αυτό είναι παράγωγο της πολιτικής προτεραιότητας που δίνουμε ως κυβέρνηση, διαμορφώνοντας ένα συγκροτημένο εκσυγχρονισμό, με τεκμηρίωση σε κάθε πτυχή και στάδιο, παρέχοντας και τις αναγκαίες επενδύσεις. Η επιδίωξη είναι μία: Μετρήσιμο αποτέλεσμα για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία.

Ποια ανοικτά ζητήματα υπάρχουν και πώς προχωρούν; Και ένα από αυτά είναι και η ΕιδικήΕκπαίδευση.

Πέραν της αναφοράς μου προηγουμένως σε αρκετά ζητήματα, θέλω να σημειώσω ότι γενικότερα η προσέγγιση μας είναι να μην κρύβουμε τα προβλήματα και να μην αναβάλλουμε δύσκολες αποφάσεις. Ορισμένα θέματα παρέμεναν ανοικτά επί δεκαετίες. Εμείς επιλέξαμε να τα ανοίξουμε, να τα συζητήσουμε και να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη να τα προχωρήσουμε. Χαρακτηριστικό και επίκαιρο παράδειγμα είναι η Ειδική Εκπαίδευση. Η υφιστάμενη νομοθεσία συμπληρώνει σχεδόν τρεις δεκαετίες ζωής. Στο διάστημα αυτό έχουν αλλάξει η επιστημονική γνώση, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις, τα δικαιώματα των παιδιών και η ίδια η αντίληψη της κοινωνίας για τη συμπερίληψη. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να συνεχίσουμε απλώς να προσθέτουμε αποσπασματικά μέτρα πάνω σε ένα πλαίσιο που χρειάζεται συνολική αναθεώρηση.

Η κατεύθυνση της μεταρρύθμισης έχει ήδη προσδιοριστεί. Έγκαιρη αξιολόγηση και παρέμβαση, ουσιαστικότερη συμμετοχή των γονέων, καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών, ενίσχυση των σχολικών μονάδων, εξατομικευμένος σχεδιασμός για κάθε παιδί, σύγχρονες υποδομές προσβασιμότητας, αξιοποίηση υποστηρικτικής τεχνολογίας και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στόχος είναι να αλλάξουμε τη φιλοσοφία του συστήματος, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που συγχρονίζει τη στήριξή του στις πραγματικές ανάγκες του παιδιού. Έχει ήδη προηγηθεί διαβούλευση με οργανωμένα σύνολα και συνεργασία με εξειδικευμένους ευρωπαϊκούς φορείς για την Ειδική Αγωγή και τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι ανεξάρτητα από τις αλλαγές που αναμένονται νομοθετικά, προχωρήσαμε σε σημαντική αύξηση της στήριξης με σχολικούς βοηθούς και συνοδούς, ενισχύουμε την εκπαιδευτική ψυχολογία, αναβαθμίζουμε τις διαδικασίες αξιολόγησης και εργαζόμαστε για καλύτερο συντονισμό μεταξύ σχολείου, οικογένειας και αρμόδιων υπηρεσιών. Το μέτρο επιτυχίας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών και των οικογενειών τους. Το Φθινόπωρο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση η νέα νομοθεσία.

Ένα κεφάλαιο που απασχόλησε αρκετά είναι το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Τώρα που έχει κλείσει νομοθετικά, πώς εφαρμόζεται πλέον στα σχολεία;

Για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες έχουμε ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου, το οποίο συνδέει την αξιολόγηση με την επαγγελματική ανάπτυξη, ενδυναμώνει τον παιδαγωγικό ρόλο της διεύθυνσης του σχολείου και δημιουργεί πιο ξεκάθαρα και μετρήσιμα κριτήρια. Με το νέο σύστημα αναγνωρίζουμε την καλή εργασία, εντοπίζουμε έγκαιρα τις ανάγκες, παρέχουμε ανατροφοδότηση και οργανώνουμε στοχευμένη επιμόρφωση και στήριξη. Η νέα μορφή της διαμορφωτικής αξιολόγησης εμπεριέχει πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, συμμετοχή περισσότερων του ενός αξιολογητών, μηχανισμό εξέτασης ενστάσεων και διασύνδεση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με ένα ενιαίο σχεδιασμό βελτίωσης.

Αυτά όλα είναι παράμετροι που εξελικτικά θα ενισχύσουν τον δείκτη ποιότητας στο δημόσιο σχολείο, σε όλα τα πεδία και συνιστώσες λειτουργίας του.

Η εφαρμογή γίνεται πιστά στη βάση της νομοθεσίας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το έργο με τα κριτήρια αξιολόγησης και τις βαρύτητες, τα οποία θα έχουν όλοι στα χέρια τους για σκοπούς διαφάνειας ενώ προχωρήσαμε και στο σχέδιο υπηρεσίας του Αν Εκπαιδευτικού. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που υποβάλλει η νομοθεσία, η νέα χρονιά αρχίζει με την εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης, της αξιολόγησης δλδ που ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς και εντοπίζει τυχόν αδυναμίες.

Ξέρετε, η μεγάλη αλλαγή που επιδιώκουμε έχει ένα ευρύ κοινωνικό χαρακτήρα. Αλλάζει η κουλτούρα και ο ορισμός της αξιολόγησης. Και η αξιολόγηση πλέον συνιστά εργαλείο ποιότητας και ανάπτυξης. Θα υπάρξουν δυσκολίες, θα με ρωτήσετε… Ναι, απαιτείται χρόνος προσαρμογής. Εδώ είμαστε.

Και δεν αναμένουμε ότι όλα θα γίνουν με αυτοματισμούς. Θα παρακολουθούμε την εφαρμογή, θα αξιολογούμε τα δεδομένα και θα προχωρούμε σε διορθώσεις όπου χρειάζεται, χωρίς όμως να υποχωρήσουμε από τον κεφαλαιώδη στόχο μας, που είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Αναφορικά με το περιεχόμενο τηςΕκπαίδευσης, πέραν της μείωσης και αναθεώρησης της ύλης, τι άλλοσχεδιάζει το Υπουργείο;

Ο προσανατολισμός είναι ένας. Θέλουμε το σχολείο να αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό από κάθε παιδί. Αυτή είναι η πολιτική επιδίωξη της κυβέρνησης μας. Και ως ένας άνθρωπος που υπηρετώ την Παιδεία για 35 και πλέον χρόνια, αυτό είναι και το προσωπικό μου στοίχημα. Να προσθέτουμε αξία σε κάθε παιδί που βρίσκεται στο δημόσιο σχολείο, με βάσει τις ειδικές του δυνατότητες. Αυτό ακριβώς θα προσθέσει αξία και στην κοινωνία. Στο αύριο της χώρας μας.

Η μείωση της ύλης είναι σημαντική και μέρος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Δεν λειτουργεί όμως μονοσήμαντα. Γι αυτό σχεδιάζουμε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που θα απαντά στο ουσιαστικό ερώτημα «τι θέλουμε να γνωρίζει και τι να μπορεί να κάνει ένα παιδί όταν ολοκληρώνει το σχολείο». Θέλουμε λοιπόν ένα παιδί που να μπορεί να σκέφτεται κριτικά, να επικοινωνεί, να συνεργάζεται, να αξιολογεί πληροφορίες, να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την τεχνολογία και να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία. Η Παιδεία είναι το φυτώριο για την κοινωνία που θέλουμε.

Η αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων συνδέεται με τη μετάβαση από τη συσσώρευση γνώσεων στην καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών.

Ενισχύουμε τη χρηματοοικονομική παιδεία, την Αγωγή του Πολίτη, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τον ψηφιακό γραμματισμό, την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την εκπαίδευση για την υγεία και την πρόληψη κινδύνων. Προωθούμε τη συμβουλευτική στο δημοτικό και δίνουμε έμφαση στην ηθική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να την χρησιμοποιούν δημιουργικά, υπεύθυνα και κριτικά. Αυτό προϋποθέτει σοβαρή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αναβάθμιση των υποδομών και σαφές παιδαγωγικό και δεοντολογικό πλαίσιο. Και σε αυτό εργαζόμαστε. Δίνουμε έμφαση στη βιωματική μάθηση και τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Αυτή η προσέγγιση έχει διασυνδέσει την Παιδεία με την ανάπτυξη της χώρας. Και είναι μια πολιτική επιλογή που θα δούμε τα αποτελέσματα της στα επόμενα χρόνια, σε πολλά πεδία. Σε αυτή τη φιλοσοφία εντάσσονται η Εβδομάδα Εργασίας, το Τεχνικό Γυμνάσιο, τα προγράμματα επιχειρηματικότητας, οι δράσεις πολιτότητας και τα προγράμματα STEAM. Το δημόσιο σχολείο θέλουμε να θέτει τα παιδιά σε ετοιμότητα για την ενήλικη ζωή τους.

Δώσαμε ισορροπημένη πρόταση για το σύστημα διορισμού

Η κυβέρνηση μας έχει δώσει έμπρακτα το μεταρρυθμιστικό της πλαίσιο, σε πολλά πεδία και επιτυχημένα.

Για το σύστημα διορισμού ποιος είναι ο στόχος, ποια η διαδικασία και ποια τα επόμεναβήματα; Πώς διασφαλίζονται οι εκπαιδευτικοί και η επάρκεια προσωπικού;

Πρέπει πρώτα να υπενθυμίσουμε γιατί δημιουργήθηκε το νέο σύστημα διορισμού. Η μεταρρύθμιση του 2015 αποτέλεσε μια σημαντική θεσμική αλλαγή. Για πρώτη φορά η επιλογή εκπαιδευτικών δεν βασίστηκε αποκλειστικά στο πότε κάποιος είχε εγγραφεί σε έναν κατάλογο, αλλά σε προκαθορισμένα και μετρήσιμα κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται η ακαδημαϊκή κατάρτιση, η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και η επιτυχία σε γραπτή εξέταση. Όπως κάθε μεταρρύθμιση και εδώ η πράξη ανέδειξε στρεβλώσεις στην εξέταση και διαδικαστικές δυστοκίες. Αυτό επιδιώκουμε τώρα να αλλάξουμε. Και θέτουμε την αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικά δεδομένα όπως είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας των ανθρώπων που έχουν συνεισφορά στο σύστημα, αλλά με ένα πλαίσιο αξιοκρατίας για όλους, με ανθεκτικότητα στο χρόνο. Ναι, οφείλουμε να δίνουμε προοπτική στους νέους εκπαιδευτικούς. Εκτιμώ ότι δώσαμε ένα προσχέδιο πρότασης, που μπορεί – σε συνεργασία – να ενισχυθεί και να δώσει στο εκπαιδευτικό σύστημα ένα συγκροτημένο σχέδιο διορισμού, χωρίς ουρές και εξαιρέσεις. Θέλουμε το σύστημα διορισμού να παρέχει περισσότερη ποιότητα και να διασφαλίζει λειτουργική βιωσιμότητα, με δίκαιους όρους.

Δώσαμε μια ισορροπημένη πρόταση που διασφαλίζει τέσσερα στοιχεία:

Την ποιότητα και την αξιοκρατία στην επιλογή των εκπαιδευτικών.

Την επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες και βαθμίδες.

Τον σεβασμό προς ανθρώπους που εργάζονται ήδη επί σειρά ετών και έχουν αποκτήσει ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία.

Την πρόσβαση νέων εκπαιδευτικών στο επάγγελμα.

Σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που ήδη εργάζονται (αορίστου, συμβασιούχοι ή/και αντικαταστάτες συγκεκριμένου χρόνου) προτείναμε ρυθμίσεις που επιτρέπουν τη συνέχιση της εργοδότησή τους στο σύστημα, χωρίς να υπονομεύουν την συνταγματική αρχή της ισότητας και χωρίς να δημιουργούν ένα νέο σύστημα αυτόματης μονιμοποίησης. Βεβαίως το τελικό πλαίσιο θα τεθεί σε νομοτεχνικό έλεγχο.

Η προϋπηρεσία είναι σημαντικό κριτήριο. Δεν μπορεί, όμως, να είναι και το μοναδικό κριτήριο. Η πρότασή του ΥΠΑΝ διασφαλίζει ικανό αριθμό εκπαιδευτικών για στελέχωση, αλλά και δίνει αξιοκρατικά ευκαιρία σε όλους να προχωρήσουν στη μονιμοποίηση. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Η παιδαγωγική επάρκεια και η λειτουργία των σχολείων είναι αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις.

Το ΥΠΑΝ έδωσε την πρόταση του στις 29 Ιουλίου και η διαδικασία βρίσκεται σε ενεργό στάδιο επεξεργασίας και δημόσιου διαλόγου. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι, θα σταθούμε υπεύθυνα έναντι στον ρόλο που έχουμε και του κοινού στόχου που αδιαμφισβήτητα μας δεσμεύει.

Η πρόταση θα παρουσιαστεί θεσμικά, θα συζητηθεί με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τα πολιτικά κόμματα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θα ακολουθηθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο, αλλά ο διάλογος πρέπει να οδηγεί σε λύση και όχι σε νέα αναβολή.

Ποιες στρεβλώσεις εντοπίζετε στιςεξετάσεις διορισίμων και τι θέλετε να αλλάξει;

Καταρχάς να θέσουμε μια βασική αρχή. Οι εξετάσεις διορισίμων εισήγαγαν ένα αναγκαίο στοιχείο αξιοκρατίας στο σύστημα. Δεν πρέπει ούτε να ακυρώσουμε τη σημασία τους ούτε να αγνοήσουμε τις αδυναμίες που έχει αναδείξει η εφαρμογή τους. Μια σειρά στρεβλώσεων βρίσκουν τώρα λύση με την πρότασή μας, όπως π.χ. η συγκρισιμότητα με το 2017, οι διαφορές στον αριθμό δοκιμίων στα οποία παρακάθονταν οι υποψήφιοι, η εγκυρότητα της εξέτασης κ.ά. Στόχος είναι να κάνουμε την εξέταση πιο έγκυρη ως προς αυτό που πραγματικά θέλουμε να μετρήσουμε. Η νέα εξέταση δεν θα έχει βάση, αλλά θα επιτρέπει την κατάταξη όλων για σκοπούς μονιμοποίησης, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να προσμετρούνται τα προσόντα και η προϋπηρεσία.

Με αφορμή τιςσυζητήσεις γύρω από το σύστημα διορισμού αλλά και για την αξιολόγηση, διαπιστώνουμε ότι οι σχέσεις του Υπουργείου με τιςεκπαιδευτικές οργανώσεις, κατά καιρούς, περνούν κρίση. Αυτό πόσο δυσκολεύει το Υπουργείο στο να προχωρήσει με θέματα καίριαςσημασίας και να λάβει αποφάσεις;

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι θεσμικοί εταίροι του ΥΠΑΝ, είναι πρωτίστως συνεργάτες μας και εκπροσωπούν τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά μέσα στις τάξεις. Η εμπειρία, οι απόψεις και οι επισημάνσεις τους είναι σημαντικές. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφωνίες, σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπως το εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, το ΥΠΑΝ και οι οργανώσεις δεν έχουν τον ίδιο ρόλο ούτε την ίδια ευθύνη. Το Υπουργείο έχει ευθύνη απέναντι στους εκπαιδευτικούς, αλλά πρωτίστως απέναντι στα παιδιά, στις οικογένειες και στο σύνολο της κοινωνίας. Οι πολιτικές και ο σχεδιασμός μας οφείλουν να ακουμπούν ολιστικά τα ζητήματα και να διασφαλίζουν την αναγκαία διασύνδεση με τον σχεδιασμό της ίδιας της χώρας, σε ένα προσανατολισμό για μια Κύπρο καλύτερη για όλους.

Η κυβέρνηση μας έχει δώσει έμπρακτα το μεταρρυθμιστικό της πλαίσιο, σε πολλά πεδία και επιτυχημένα.

Συνεπώς, θέλουμε και επιδιώκουμε τον διάλογο, την συνεργασία και τις μέγιστες δυνατές συγκλίσεις. Εκεί που οι σχέσεις γίνονται πιο δύσκολες είναι όταν κάθε αλλαγή αντιμετωπίζεται εξαρχής ως απειλή. Όταν χάνεται από το επίκεντρο το παιδαγωγικό συμφέρον.

Το ΥΠΑΝ οφείλει να ακούει ουσιαστικά και το κάνει. Παρουσιάζουμε δεδομένα, ακούμε εισηγήσεις και είμαστε διατεθειμένοι να βελτιώσουμε μια πρόταση. Αυτό κάναμε και στη μεταρρύθμιση της αξιολόγησης. Αυτό κάνουμε στο σύστημα διορισμού και στην Ειδική Εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι ενεργός σύμμαχος και θεωρώ ότι έχουμε κοινό στόχο, ακόμη και όταν διαφωνούμε ως προς τη διαδρομή. Ωστόσο διάλογος δεν σημαίνει απραξία. Σημαίνει ενεργητική συμμετοχή, με φορά τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου σχολείου. Ως Κυβέρνηση έχουμε λάβει την εντολή από την κοινωνία να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που θα θέσει την δημόσια εκπαίδευση αντάξια του αύριο της χώρας. Αυτό παράγει την ευθύνη μας να λαμβάνουμε αποφάσεις.

Πιστεύω ότι, παρά τις κατά καιρούς εντάσεις, υπάρχουν σημαντικά πεδία στα οποία συνεργαζόμαστε παραγωγικά με τις οργανώσεις. Η πρόκληση όλων είναι να μεταφέρουμε αυτή την κουλτούρα συνεργασίας και στα δύσκολα θέματα. Η επιδίωξη είναι συλλογική, όπως και η ευθύνη. Και αφορά τα παιδιά μας και την Κύπρο.