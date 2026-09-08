Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μετά από ένα 48ωρο δημόσιων αντιπαραθέσεων μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και κομμάτων και τις δηλώσεις και τις αντιδηλώσεις που έγιναν εκατέρωθεν για τη νέα θωρακισμένη λιμουζίνα του Προέδρου της Δημοκρατίας και για το κονδύλι των €595 χιλ., τελικά η πλειοψηφία των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών συναίνεσε χθες Δευτέρα στην αποδέσμευση των πιστώσεων.

ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΗΚΟ και Άμεση Δημοκρατία, μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκο Ηλία, ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα προϊσταμένου Διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και από τον επικεφαλής της διεύθυνσης Προϋπολογισμού Μάριο Χατζηδαμιανού, ικανοποιήθηκαν και έδωσαν το πράσινο φως. Στην κλειστή συνεδρία της Επιτροπής συμμετείχαν μόνο οι βουλευτές, οι δύο προαναφερθέντες τεχνοκράτες καθώς και οι διαπιστευμένοι λειτουργοί του Κοινοβουλίου στη διαχείριση απορρήτων θεμάτων. Οι βουλευτές δεν έλαβαν καμία πληροφορία σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος, ωστόσο εξέφρασαν τη διαφωνία τους γιατί η επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών είχε διαβαθμιστεί ως απόρρητη.

Τι ανέφεραν οι τεχνοκράτες

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι τεχνοκράτες ανέφεραν στους βουλευτές πως, μετά την αποδέσμευση του σχετικού κονδυλίου, θα γίνει ανάθεση σε μια από τις 3 εταιρείες στην Κύπρο από τις οποίες αγοράστηκαν και στο παρελθόν θωρακισμένα οχήματα.

Ανέφεραν πως απαιτείται η αντικατάσταση του οχήματος, καθώς έχει διανύσει πέραν των 200 χιλιάδων χιλιομέτρων, ενώ αυτή στιγμή ως εφεδρική είναι το θωρακισμένο όχημα που αγοράστηκε το 2010 επί Δημήτρη Χριστόφια.

Η θωρακισμένη λιμουζίνα δεν θα είναι ηλεκτρική ή υβριδική, καθώς τα συγκεκριμένα οχήματα έχουν κάποιες προδιαγραφές που μόνο τα συμβατικά οχήματα πληρούν. Αναφέρθηκε ακόμα πως μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες αλλά και την παράδοση της θωρακισμένης λιμουζίνας ίσως δεν προλάβει να τη χρησιμοποιήσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε αυτή τη θητεία. Εξέφρασαν την εκτίμηση πως η λιμουζίνα μπορεί να χρειαστεί έξι μέχρι 12 μήνες για να παραδοθεί. Το κονδύλι των €595 χιλ. αφορά το μέγιστο διαθέσιμο ποσό και περιλαμβάνει την αγορά του οχήματος, των απαραίτητων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.

Ξεκαθάρισε το Προεδρικό

Χθες «τράβηξε πίσω» και το Προεδρικό, το οποίο απέδωσε σε λανθασμένη διατύπωση τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι «δεν γνώριζε» για το αίτημα για το νέο όχημα. Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, το «δεν γνώριζα» του Προέδρου αφορούσε τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού διερωτήθηκε γιατί ο Πρόεδρος επέλεξε να εκτεθεί ισχυριζόμενος πως είχε άγνοια για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο προέδρευε. Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος ανέφερε ότι το κόστος κρίνεται ως φυσιολογικό, αν το συγκρίνουμε με τις δύο προηγούμενες διαδικασίες του 2019 και 2010.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης χαρακτήρισε βεβιασμένη και άστοχη τη θέση του Προέδρου για διαρροή της επιστολής από τη Βουλή, καθώς αυτή στάλθηκε επίσης στο Υπουργείο Μεταφορών και στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Ο βουλευτής του Κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης εξέφρασε την εκτίμηση πως τα τεχνοοικονομικά δεδομένα και το κόστος συντήρησης του υφιστάμενου και του προηγούμενου οχήματος που έχουν ως εφεδρικό, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν την αντικατάσταση τόσο πρόωρα.