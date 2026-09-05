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Από έξι μήνες στην καλύτερη περίπτωση μέχρι και έναν χρόνο ενδέχεται να χρειαστεί, από την ημέρα έγκρισης και παραγγελίας, μόνο και μόνο για να κατασκευαστεί το νέο θωρακισμένο προεδρικό όχημα.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την αγορά και τους χρόνους που απαιτούνται για οχήματα με ειδικές προδιαγραφές, το εν λόγω όχημα, με τον ειδικό σχεδιασμό και τα ειδικά χαρακτηριστικά που θα φέρει, δεν εκτιμάται πως είναι άμεσα διαθέσιμο και πως θα χρειαστεί να περάσει αρκετό διάστημα από την ημέρα που θα παραγγελθεί, μέχρι να κατασκευαστεί και τελικά να τεθεί στην υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο χρόνος μάλιστα, θα πρέπει να ξεκινήσει να μετρά ουσιαστικά από τη στιγμή που θα εγκριθεί, αν εγκριθεί, η σχετική δαπάνη από την αρμόδια επιτροπή, άρα, οποιαδήποτε συζήτηση στη Βουλή, που μπορεί να πάρει χρόνο θα μετακινήσει ανάλογα και την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος.

Βάσει των στοιχείων για την κατασκευή και την παράδοση τέτοιου είδους θωρακισμένων οχημάτων, υπάρχει ενδεχόμενο σε περίπτωση καθυστερήσεων που πάντα μπορεί να προκύψουν, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, να μην προλάβει καν να δει το νέο προεδρικό όχημα πριν τις εκλογές του 2028.

Στο καλύτερο σενάριο των 6 μηνών που θα χρειαστεί για την κατασκευή της (δηλαδή αν δινόταν σήμερα η έγκριση και γινόταν η παραγγελία) θα μπορούσε να τη χρησιμοποιεί για περίπου 11 μήνες πριν από τις εκλογές. Στο άλλο σενάριο, όμως, και ειδικά εάν υπάρξουν καθυστερήσεις στη Βουλή ή στην παράδοση, είναι πιθανό να τη χρησιμοποιήσει μόνο για λίγους μήνες ή και καθόλου.

Οι υπολογισμοί είναι απλοί:

-Αν η Βουλή εγκρίνει άμεσα τη δαπάνη και το όχημα παραδοθεί σε 6 μήνες, τότε θα φτάσει περίπου τον Μάρτιο του 2027. Σε αυτή την περίπτωση, θα απομένουν περίπου 11 μήνες μέχρι τις εκλογές.

-Αν η Βουλή έγκρινει άμεσα τη δαπάνη και η παράδοση χρειαστεί 12 μήνες, τότε το όχημα θα φτάσει περίπου τον Σεπτέμβριο του 2027, δηλαδή μόλις 5 μήνες πριν από τις εκλογές.

-Αν η Βουλή καθυστερήσει, για παράδειγμα, τρεις μήνες και χρειαστούν στη συνέχεια 12 μήνες για την παράδοση, τότε η λιμουζίνα θα μπορούσε να φτάσει περίπου τον Δεκέμβριο του 2027, μόλις δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Με απλά λόγια, ο Νίκος Χριστοδουλίδης βάσει των σημερινών δεδομένων προλαβαίνει και δεν προλαβαίνει τη νέο προεδρικό αυτοκίνητο, αφού σε αυτούς τους υπολογισμούς δεν έχει προσμετρηθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μπορεί να χρειαστεί για εκπαίδευση προσωπικού στο όχημα ή άλλων διαδικασιών που ενδεχομένως να χρειαστούν έως ότου χρησιμοποιηθεί στην ασφάλεια του Προέδρου, καθώς αυτές οι πληροφορίες, όπως και οι ακριβείς προδιαγραφές του νέου αυτοκινήτου παραμένουν για ευνόητους λόγους απόρρητες.

Τα χρονοδιαγράμματα δείχνουν ότι, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενδέχεται να χρησιμοποιήσει το όχημα για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές. Το όχημα, άλλωστε, ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και θα χρησιμοποιηθεί για την ασφάλεια του επόμενου προέδρου, μετά το τέλος της σημερινής θητείας. Πάντως, όπως έχει ήδη μεταφερθεί επισήμως, θέματα ασφάλειας δεν αποφασίζονται από τους ίδιους τους πολιτικούς, αλλά από τεχνοκράτες που είναι επιφορτισμένοι με αυτά τα καθήκοντα και έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την ασφάλεια όχι των προσώπων, αλλά των θεσμών που εκπροσωπούν αυτά τα άτομα, ασχέτως ποιος βρίσκεται στην εξουσία.

Πότε είχαν αγοραστεί οι προηγούμενες

Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του “Φ”¨, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιηθεί σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε αγοραστεί το 2019, από την κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, προς €258.850 συν ΦΠΑ. Το εν λόγω όχημα αντικατέστησε το θωρακισμένο όχημα που χρησιμοποιούσε ο Δημήτρης Χριστόφιας που είχε αγοραστεί από την κυβέρνηση του το 2010 στην τιμή των €291.000, συν ΦΠΑ. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε γίνει τότε στη Βουλή, το κόστος συντήρησης του προεδρικού οχήματος του Δημήτρη Χριστόφια είχε ανέλθει στις €138.654, κάτι που ενδεχομένως να εξηγεί, μεταξύ λόγων ασφαλείας, το γιατί προωθείται ανά τακτά χρονικά διαστήμα η αγορά νέων αυτοκινήτων καθώς η συντήρηση τους σε βάθος χρόνου δεν είναι συμφέρουσα οικονομικά.

Βάσει σύγκρισης, η κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια είχε λάβει το καινούργιο όχημα 2 χρόνια μετά την έναρξη της θητείας της, η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη 6 χρόνια μετά την έναρξη της θητείας της, ενώ τώρα απομένει, έαν τελικά προχωρήσει με τη σύμφωνο γνώμη της βουλής, η παραγγελία του νεότερου προεδρικού αυτοκινήτου, το πότε θα παραληφθεί αλλά και το κατά πόσο θα προλάβει να τεθεί σε υπηρεσία από τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Πώς απαντούν οι Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες

Η εισήγηση για την προμήθεια θωρακισμένου οχήματος προέκυψε στη βάση αντικειμενικών και τεχνοκρατικών κριτηρίων, κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών και της κατάστασης των υφιστάμενων υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και υψηλόβαθμων επίσημων επισκεπτών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για την ίδια διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις προμήθειας υπηρεσιακών οχημάτων για τις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Τομέα Κανονισμών Κ.Δ.Π. 504/2014.

Σημειώνεται ότι, οι διαδικασίες για την προμήθεια του οχήματος θα ξεκινήσουν μετά την ενημέρωση και την εξασφάλιση της συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και το όχημα αναμένεται να παραληφθεί εντός 12 μηνών από την έναρξη των σχετικών διαδικασιών.