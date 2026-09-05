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Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια, εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετέφερε στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο Κύπριος ομόλογός του, Βασίλης Πάλμας.

“Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο των δύο αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας“, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το απόγευμα του Σαββάτου.

Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο των δύο αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας.



Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με… September 5, 2026

Όπως σημείωσε, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια, εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη συμπάθειά του προς τις οικογένειες των δυο πιλότων.