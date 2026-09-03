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Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος της αμερικανικής Ακτοφυλακής, το οποίο μετέφερε τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, καθώς παρουσίασε βλάβη σε έναν από τους κινητήρες του.

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση στην περιοχή της Ουάσινγκτον, αντιμετώπισε πρόβλημα στον δεξιό κινητήρα, με τον πιλότο να ενημερώνει τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ρίγκαν για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Μόλις χάσαμε τον δεξιό μας κινητήρα. Θα θέλαμε να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να πραγματοποιήσουμε άμεση προσγείωση στο DCA», ακούγεται να αναφέρει ο πιλότος στις επικοινωνίες με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τη Washington Post.

Ο κυβερνήτης ενημέρωσε παράλληλα ότι στο αεροσκάφος βρίσκονταν συνολικά 14 άτομα, ενώ υπήρχε διαθέσιμο απόθεμα καυσίμων για περίπου δυόμισι ώρες πτήσης.

Η προσγείωση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και, μετά το περιστατικό, ο Μάλιν έσπευσε να επαινέσει τον επαγγελματισμό του πληρώματος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός ανέφερε ότι οι πιλότοι αντιμετώπισαν την κατάσταση με απόλυτη ψυχραιμία, κάνοντας την προσγείωση με έναν μόνο κινητήρα να μοιάζει «σχεδόν συνηθισμένη».

The United States Coast Guard pilots made the single engine landing feel routine. No panic, just straight professionalism. After we landed, the pilots told me that was a first for them! We could not have been in better hands. https://t.co/ckhCkJbsRX September 2, 2026

«Δεν υπήρξε πανικός, μόνο καθαρός επαγγελματισμός. Μετά την προσγείωση, οι πιλότοι μού είπαν ότι ήταν η πρώτη φορά που τους συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερα χέρια», έγραψε χαρακτηριστικά.

protothena.gr