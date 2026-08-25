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Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ήταν, σύμφωνα με το CBS, ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που επέβαινε στο στρατιωτικό αεροσκάφος C-17, το οποίο προσγειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Μόσχα.

Η πληροφορία δίνει απάντηση στο μυστήριο που είχε δημιουργηθεί γύρω από την ασυνήθιστη πτήση του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Scoop: CIA Director John Ratcliffe traveled to Russia aboard a C-17 for meetings in Moscow today, sources told @Olivia_Gazis @JimLaPorta and me. @CBSNews August 25, 2026

Την επίσκεψη μετέδωσαν τόσο το CBS News όσο και το Axios, αναφέροντας ότι ο Ράτκλιφ, πρώην διευθυντής των Εθνικών Πληροφοριών επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ και νυν επικεφαλής της CIA, βρίσκεται στη Ρωσία. Τα δύο μέσα δεν διευκρίνισαν με ποιους πρόκειται να συναντηθεί ούτε ποια θέματα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Ο διευθυντής της CIA είχε προηγουμένως μια «πολύ εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τον επικεφαλής της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), Σεργκέι Ναρίσκιν, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι δύο άνδρες θα μπορούσαν να συναντηθούν δια ζώσης σε μεταγενέστερο χρόνο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με την ατζέντα της φερόμενης επίσκεψης του Ράτκλιφ στη Ρωσία.

Τον Ιούλιο είχαν επίσης κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ επρόκειτο να επισκεφθεί τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη στα μέσα Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο η υπηρεσία να επιβεβαιώσει την επίσκεψη.

Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων κατέγραψαν την Τρίτη ένα αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος να προσγειώνεται στη Μόσχα, με αποτέλεσμα να πυροδοτήσουν μια σειρά από εικασίες και ερωτήματα για το ποιος επέβαινε στην πτήση.

An unusual visitor to Moscow this morning. 👀



A US Air Force C-17A Globemaster III flew from Riga to Moscow Vnukovo Airporthttps://t.co/D7vylYesDQ pic.twitter.com/jXbOSj0LXM — Flightradar24 (@flightradar24) August 25, 2026

Μάλιστα, ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν είχε πληροφορίες για το αεροσκάφος.

Στοιχεία του FlightRadar24 έδειξαν ότι ένα Boeing C-17A Globemaster III προσέγγισε το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας λίγο μετά τις 10 το πρωί τοπική ώρα, έχοντας απογειωθεί δύο ώρες νωρίτερα από τη Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας.

Το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει το ταξίδι του την Κυριακή, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, από την Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα.

U.S. Air Force Boeing C-17A Globemaster III strategic airlifter descending to land at the Vnukovo International Airport in Moscow on Tuesday morning.



The cameraman, likely sarcastically, comments: "we are under attack!" https://t.co/7EfvANBScW pic.twitter.com/dVItO5nAjn — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) August 25, 2026

skai.gr