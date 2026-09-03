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Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 57χρονο Τουρκοκύπριο επιβάτη, πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με την αποσκευή του να περιέχει μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στην αποσκευή του επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 70 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με καταβολή ποσού €4,200 ευρώ. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.