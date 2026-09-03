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Ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα είναι μαζί με τους δεσμοφύλακες όταν κάνουν σωστά τη δουλειά τους έστειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Πήγε χθες στις φυλακές, είδε και άκουσε προβλήματα και βλέπει ότι υπάρχουν λύσεις φτάνει να συνεργάζονται οι δεσμοφύλακες και να επιτελούν σωστά τα καθήκοντά τους.

Αυτό που βγαίνει ξεκάθαρα από τη χθεσινή επίσκεψη του Κώστα Φυτιρή στο σωφρονιστικό ίδρυμα, είναι πως από τώρα και στο εξής θα «βλέπει» και τις δύο συντεχνίες του προσωπικού, θα ακούει τα προβλήματα και θα λαμβάνονται αποφάσεις. Τερματίζεται δηλαδή ο «αποκλεισμός» της Ισότητας, λόγω των γνωστών προβλημάτων που δημιουργούσε.

Αν δεν υπάρξει συνεργασία τίποτε δεν λύεται. Και ευτυχώς αυτό έγινε αντιληπτό έγκαιρα.

ΜΙΧ.