Τρεις και πλέον ώρες κράτησε η επίσκεψη και ενημέρωση του νέου υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στις Κεντρικές Φυλακές, υπό τη σκιά της πολύ επικριτικής έκθεσης της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, CPT.

Ο Κωνσταντίνος Φυτιρής αφού παρακάθισε σε σύσκεψη με τη διεύθυνση των Φυλακών στη συνέχεια μετέβη σε όλους σχεδόν τους χώρους, είδε και άκουσε κρατούμενους, ενώ μίλησε και με το προσωπικό.

Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι έχουν τροχοδρομηθεί λύσεις, μελετούνται όλα τα προβλήματα και υποσχέθηκε ενημέρωση. Όπως ανέφερε, η έκθεση της CPT, συμπίπτει με την επίσκεψή του στις φυλακές η οποία ήταν προγραμματισμένη για ενημέρωση. «Στόχος μου ήταν η ενημέρωση να είναι επί του πεδίου, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα θέματα που αφορούν στις φυλακές, ώστε να έχω ιδίαν αντίληψη και των προβλημάτων και των ζητημάτων που είναι σε εκκρεμότητα, με στόχο να αναλάβουμε τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να βελτιώσουμε το σωφρονιστικό μας σύστημα και εννοώ τη λέξη σωφρονιστικό σύστημα, διότι όταν ένας καταδικάζεται και έρχεται στις Κεντρικές Φυλακές, πρέπει ο μοναδικός στόχος μας να είναι να σωφρονιστεί και να βγει καλύτερος στην κοινωνία. Αυτός θα είναι ο στόχος μας και θα κινηθούμε στους άξονες που πρέπει και για τη βελτίωση των συνθηκών και του προσωπικού και με τις εγκαταστάσεις».

Για τα όσα επισημαίνονται στην Έκθεση της CPT όσον αφορά στον έλεγχο της φυλακής από φατρίες κρατουμένων, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι θα πρέπει το προσωπικό να ενισχυθεί, υπάρχει πράγματι έλλειψη προσωπικού, χρειάζεται εκπαίδευση και να δούμε τις εγκαταστάσεις. Ό,τι περιλαμβάνει το σωφρονιστικό μας σύστημα θα ασχοληθούμε με αυτό τους επόμενους μήνες με επίσπευση όσων ενεργειών έχουν ήδη δρομολογηθεί. Για να είμαστε ειλικρινείς δεν αρχίζω εγώ αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος μου είναι να επισπεύσω αυτές τις ενέργειες ώστε το συντομότερο δυνατό να ολοκληρωθούν αυτές οι κινήσεις.

Για το κατά πόσον σήμερα έχουν δρομολογηθεί κάποιες λύσεις, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε θετικά και ανέφερε ότι θα κρίνομαι και εγώ και το σύστημα εκ του αποτελέσματος. Ναι έχουν δρομολογηθεί, θα τις δούμε στην πορεία και θα ενημερωθείτε κατάλληλα. Εγώ είδα όλο το σύστημα των φυλακών ακόμα και στα κελιά, είδα και τους κατάδικους, για να έχω ιδίαν αντίληψη απ’ όλο το φάσμα του συστήματος, όχι μόνο από την ενημέρωση από την ηγεσία των φυλακών, αλλά για να δω και τους υπαλλήλους και τους κατάδικους.

«Πέρασα από τα κελιά, είδα πως ζούνε οι κατάδικοι και γενικά πως λειτουργεί το σύστημα ώστε ν’ ασχοληθούμε με αυτά τα προβλήματα, να βελτιώσουμε το σύστημα ώστε πράγματι να είναι σωφρονιστικό», τόνισε ο κ. υπουργός.

Αναφορικά με τους προβληματισμούς των καταδίκων, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι εμάς ο ρόλος μας είναι να τηρούμε τις αποφάσεις των Δικαστηρίων αλλά με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλες τις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι συνθήκες ενός σωστού σωφρονιστικού συστήματος.

Για τις συνθήκες κράτησης των ανηλίκων, ο κ. Φυτιρής είπε ότι θα καταγραφούν όλα τα ζητήματα, θα τεθούν προτεραιότητες με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι από τις πρώτες προτεραιότητες. Όσον αφορά στα κτήρια των Φυλακών, ο κ. υπουργός ανέφερε ότι χωρίζουμε τους στόχους σε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Θα λύσουμε τα προβλήματα που εντάσσονται στους βραχυπρόθεσμους στόχους και θα ασχοληθούμε μετά με τους μακροπρόθεσμους στόχους, κατέληξε.