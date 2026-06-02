Έναν 20χρονο Τζαμαϊκανό πιλότο, Τζαμπάρι Μπράουν, συνέλαβε η Εθνική Γραμματεία Καταπολέμησης των Ναρκωτικών της Παραγουάης (SENAD) στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Silvio Pettirossi». Ο νεαρός κατηγορείται για τη μεταφορά πάνω από 261 κιλών κάνναβη αξίας 3,6 εκατ. δολαρίων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ladbible, ο Μπράουν γνωστός στο διαδίκτυο ως «Captain Treezy» συμμετείχε σε ένα βίντεο-πρόκληση του διάσημου YouTuber MrBeast μαζί με 99 άλλους πιλότους και κέρδισε το πολυτελές ιδιωτικό τζετ αξίας $2 εκατ. Το βίντεο δημοσιεύθηκε πριν από πέντε μήνες και ήδη μετράει περισσότερα από 148 εκατ. προβολές. Μετά από μία σειρά από δοκιμασίες ο νεαρός πιλότος αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού. Μόλις συνειδητοποίησε ότι πλέον είναι ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού αεροπλάνου έπεσε στο πάτωμα και ξέσπασε σε λυγμούς.

June 2, 2026

Εκτός από τον Μπράουν οι Αρχές της Παραγουάης συνέλαβαν για την ίδια υπόθεση ακόμα τρία άτομα, την 39χρονη Marisol Rivas από τη Νέα Υόρκη, τον 42χρονο Troy Anthony Vásquez από τη Φλόριντα και τον 58χρονο David Thomas Wise από την Καλιφόρνια.

«Ένα νέο πλήγμα δόθηκε στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών στο πλαίσιο του Προγράμματος Hummingbird. Ειδικοί πράκτορες της SENAD (Εθνική Γραμματεία Καταπολέμησης Ναρκωτικών) αναχαίτισαν και κατάσχεσαν ένα τζετ από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μετέφερε 261,6 κιλά μαριχουάνας υψηλής ποιότητας και συνέλαβαν τρεις Αμερικανούς πολίτες που συνδέονταν με την επιχείρηση», ανακοίνωσε η SENAD.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι: «το κατασχεθέν φορτίο, που χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση THC, θα είχε αξία περίπου 3,6 εκατ. δολαρίων στην παράνομη αγορά της Βραζιλίας, γεγονός που αποτελεί σημαντικό οικονομικό πλήγμα για τις εμπλεκόμενες εγκληματικές οργανώσεις».



«Πιλοτάρω ιδιωτικά τζετ, δεν μπορώ να πετάξω για αεροπορικές εταιρείες επειδή είμαι πολύ νέος»

Πριν από μερικές ημέρες ο Μπράουν είχε δηλώσει στην Jamaica Observer ότι εκπαιδεύεται για να γίνει πιλότος και είπε: «Πιλοτάρω ιδιωτικά τζετ, δεν μπορώ να πετάξω για αεροπορικές εταιρείες επειδή είμαι πολύ νέος. Έχω όλα τα προσόντα, πληρώ όλες τις προϋποθέσεις για να γίνω πιλότος αεροπορικής εταιρείας, αλλά δεν είμαι 21 ετών. Πρέπει να είμαι 21 ετών σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για να γίνω πιλότος αεροπορικής εταιρείας».

«Αυτό σημαίνει ότι είμαι εκατομμυριούχος τώρα;»

Ο 20χρονος δημιουργός περιεχομένου ομολόγησε ότι αποδέχτηκε την πρόκληση του MrBeast χωρίς να ξέρει τι θα περιελάμβανε. «Μια μέρα, απλά έλαβα ένα τηλεφώνημα… με ρώτησαν αν ήμουν διαθέσιμος από τις 8 έως τις 18 Οκτωβρίου, και δεν έλεγξα το πρόγραμμά μου, απλά είπα ναι… Δεν είχα καμία ιδέα για το τι επρόκειτο, απλά ήξερα ότι ήταν με τον MrBeast, και ότι θα περιελάμβανε διεθνή ταξίδια. Είναι μια απερίγραπτη στιγμή, γιατί όλα έγιναν τόσο γρήγορα, αλλά και τόσο αργά. Σκέφτηκα: “Αυτό σημαίνει ότι είμαι εκατομμυριούχος τώρα;” Σκεφτόμουν τα πάντα. Σκεφτόμουν: “Δεν γίνεται, δεν το πιστεύω.” Ήταν δύσκολο να καταλάβω οτιδήποτε, ξέρεις, και μετά σκεφτόμουν ότι μόλις κέρδισα μια πρόκληση του MrBeast, θα είμαι στο επίκεντρο της προσοχής».

