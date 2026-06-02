Για το ενδεχόμενο στήριξης του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας για την Προεδρία της Βουλής, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, λέγοντας πως αποτελεί πιθανό σενάριο. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε στήριξη προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο θα ήταν δύσκολη σε περίπτωση συνεργασίας του ΔΗΚΟ με το ΑΚΕΛ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Άλφα Ενημέρωση», ο κ. Χρίστου διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση από το ΕΛΑΜ και επανέλαβε ότι το κόμμα δεν πρόκειται να στηρίξει την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ή υποψηφιότητα που θα προέρχεται από ΑΚΕΛ. Την ίδια ώρα, ο κ. Χρίστου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της αποχής.

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, το ΕΛΑΜ είχε επαφές με το ΔΗΚΟ και την «Άμεση Δημοκρατία» για την Προεδρία της Βουλής, όχι όμως με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Υπενθύμισε ότι το ΕΛΑΜ έχει ήδη αποφασίσει να κατεβάσει τη δική του υποψηφιότητα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να την στηρίξουν.

Σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ο κ. Χρίστου είπε ότι το ΕΛΑΜ θα διεκδικήσει τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Παιδείας και Περιβάλλοντος. Επανέλαβε, τέλος, ότι έχει καταθέσει πρόταση για συγχώνευση κάποιων επιτροπών, μεταξύ αυτών της Γεωργίας με την Περιβάλλοντος, των Νομικών με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των Θεσμών με την Ελέγχου.