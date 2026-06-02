Σε «ποινή φυλάκισης» έξι μηνών «καταδίκασε» το «κακουργιοδικείο» στην κατεχόμενη Λευκωσία έναν Ελληνοκύπριο, ο οποίος φέρεται να είχε αλλοιώσει τις ημερομηνίες ασφάλειας οχήματος. Το «δικαστήριο» τον έκρινε «ένοχο» για «κυκλοφορία πλαστού εγγράφου», σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης που έγιναν γνωστά.

Σύμφωνα με το σημερινό Τ/κ Τύπο, στη «δίκη» αναφέρθηκε ότι ο Ε/κ «αλλοίωσε τις ημερομηνίες παλαιάς ασφάλειας» του οχήματός του και, στις 28 Απριλίου 2026 γύρω στις 17:00, την παρουσίασε στον «λειτουργό μετανάστευσης» στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, με σκοπό να εισέλθει στα κατεχόμενα.

Η «δικαστής» είπε ότι πρόκειται για «αδίκημα» που στρέφεται κατά της «δημόσιας αρχής» και ότι οι ασφάλειες οχημάτων είναι σημαντικές για την οδική ασφάλεια. Χαρακτήρισε το «αδίκημα» της κυκλοφορίας «πλαστού εγγράφου» σοβαρό, διαδεδομένο και αυξανόμενο, για το οποίο επιβάλλονται αποτρεπτικές και παραδειγματικές «ποινές».

Πρόσθεσε ότι στον «κατηγορούμενο», ο οποίος αγνόησε τη «δημόσια αρχή», δεν μπορούσε να επιβληθεί άλλη «ποινή» πλην της «φυλάκισης». Ως ελαφρυντικά συνεκτιμήθηκαν η αποδοχή της «ενοχής» του και η συνεργασία του με την «αστυνομία».

