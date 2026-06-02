Ναυαγοσώστες στη Λεμεσό διέσωσαν 20χρονο άνδρα, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί στη θαλάσσια περιοχή του σταθμού ΛΕΜ 4, στο Malindi, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ναυαγοσωστικής Μονάδας Λεμεσού, το περιστατικό σημειώθηκε χθες Δευτέρα του Κατακλυσμού, γύρω στη 1:00 μ.μ., όταν ο νεαρός λουόμενος βρέθηκε σε κίνδυνο στη θάλασσα.

Οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν σε υπηρεσία ανταποκρίθηκαν άμεσα, ανέσυραν τον 20χρονο από τη θάλασσα και του παρείχαν Πρώτες Βοήθειες. Του χορήγησαν επίσης οξυγόνο, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε και το πλήρωμα του γειτονικού σταθμού ΛΕΜ 3, το οποίο συνέδραμε τους ναυαγοσώστες του σταθμού ΛΕΜ 4.

Ακολούθως, ο 20χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού για περαιτέρω προληπτικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού αναφέρει ότι η γρήγορη και αποτελεσματική παρέμβαση των ναυαγοσωστών απέτρεψε τα χειρότερα, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην ασφάλεια των λουομένων.