Ανακοινώνεται αύριο Τετάρτη μεσημέρι το πόρισμα των αστυνομικών ερευνών για την υπόθεση «Σάντη» και τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

Την ανακοίνωση θα κάνει ο ίδιος ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης ενώ τα αποτελέσματα της διερεύνησης θα τα παρουσιάσει ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά που και η Europol έχει διαβιβάσει τη θέση της αναφορικά με τα τεκμήρια που της έχουν διαβιβάσει οι κυπριακές Αρχές και αφορούν τα δεκάδες sms αλλά και usb. Στα χέρια των ανακριτών βρίσκεται εδώ και ημέρες και η έκθεση του FBI, εμπειρογνώμονες του οποίου ήρθαν στην Κύπρο και μελέτησαν τον τρόπο ενεργείας της ανακριτικής ομάδας καθώς και το προφίλ της «Σάντης». Από την έκθεση φαίνεται να επικροτούνται οι ενέργειες της Αστυνομίας.

Αναμένεται ότι για κάθε έναν ισχυρισμό θα δοθούν απαντήσεις όπως προέκυψαν από την έρευνα του ειδικού ανακριτικού κλιμακίου της Αστυνομίας. Όπως ανακοινώθηκε, ο Αρχηγός Αστυνομίας και οι παρευρισκόμενοι θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για την υπόθεση. Ως γνωστόν, η έρευνα των ανακριτικών Αρχών δεν επιβεβαίωσε οτιδήποτε από τους ισχυρισμούς που εκφράστηκαν, τουναντίον διαψεύστηκαν είτε μέσω καταθέσεων, είτε μέσω έρευνας στο διαδίκτυο ή και τα δύο μαζί.