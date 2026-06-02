Τέσσερα όπλα προστίθενται από σήμερα στη φαρέτρα της Κυβέρνησης με στόχο την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού. Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του στο philenews, ο επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, Σταύρος Μαλάς, στέλνοντας το μήνυμα πως «δεν μπορούμε να φτάσουμε το 2027 και να έχουμε ενεργό ιό».

Σχολιάζοντας τις δέκα αποφάσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα μετά το πέρας της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με την επιδημιολογική ομάδα και αγροτικές οργανώσεις, ο κ. Μαλάς εξήγησε πως επί της ουσίας η πολιτεία έχει στα χέρια της τέσσερα βασικά μέτρα όπως το να σταματήσει τις παράνομες συναλλαγές μέσω της πράσινης γραμμής, την εφαρμογή αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας, τα εμβόλια και την επιτήρηση με δειγματοληπτικούς ελέγχους ή κλινικούς ελέγχους.

Ισχυρό μήνυμα η αύξηση στο πρόστιμο

Σύμφωνα με τον κ. Μαλά, το πρώτο μήνυμα που στέλνει η πολιτεία είναι ότι η παράνομη διακίνηση ζώων μέσω των κατεχομένων είναι η βασικότερη αιτία. Οπότε αποφασίστηκε η αύξηση του ύψους του προστίμου για παράνομη διακίνηση ζώων μέσω της γραμμής καταπαύσεως του πυρός από 3.400 ευρώ που είναι σήμερα στις 100.000 ευρώ το διοικητικό και στις 250.000 ευρώ το δικαστικό.

Ουσιαστικά, όπως αναφέρει ο ίδιος, «η πολιτεία στέλνει ένα ισχυρότατο μήνυμα ότι αυτή η κανονικοποίηση της εμπορικής δραστηριότητας με τα κατεχόμενα που ίσχυε και αφορούσε κυρίως διακίνηση μοσχαριών και αμνοεριφίων σε τεράστιους αριθμούς αποτελεί τεράστια απειλή για την κτηνοτροφία. Και γι’ αυτό πρέπει να τιμωρείται».

Θανατώσεις, εμβόλια, ανίχνευση και μέτρα βιοασφάλειας

Το δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο, πρόσθεσε, είναι ότι πρέπει όλοι να υπακούν στα μέτρα βιοασφάλειας, εξηγώντας ότιακόμα και η θανάτωση των ζώων είναι μέτρο βιοασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας με ενεργότερη εμπλοκή και μαζική παρουσία του στρατού και της αστυνομίας.

Το τρίτο, όπως είπε, είναι η ολοκλήρωση των εμβολιασμών σε όλη την επικράτεια που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα ο εμβολιασμός της δεύτερης δόσης βρίσκεται στο 84% για τα βοοειδή, στο 78% για τα αιγοπρόβατα και στο 41% για τους χοίρους.

Περαιτέρω, το τέταρτο σημείο στο οποίο στάθηκε ο κ. Μαλάς είναι η εντατική ανίχνευση εστιών του ιού τόσο με PCR όσο και μονάδας ή φορέων με Elisa test.

Όπως εξήγησε, ένα ζώο το οποίο μεταφέρει ενεργό ιό είναι θετικό με τη μέθοδο ανάλυσης με PCR και μπορεί να είναι αρνητικό με τη μέθοδο Elisa. Αυτό το ζώο και κατ’ επέκταση το κοπάδι, αποτελεί κίνδυνο μεταφοράς του ιού.

Από την άλλη, συνέχισε, ένα ζώο ή μία μονάδα που έχει ζώα θετικά σε αντισώματα, δηλαδή είναι θετικό με Elisa test, είναι φορέας του ιού και δυνητικά μπορεί να μεταδώσει τον ιό στο μέλλον.

Και στις δύο περιπτώσεις, πρόσθεσε, πρέπει να θανατώνεται.

Γι’ αυτό, τόνισε ο κ. Μαλάς, «η άποψη ότι πρέπει να θανατώνονται μόνο τα ζώα που είναι θετικά με PCR, επιστημονικά δεν τεκμηριώνονται».

«Είναι σαν να αποδεχόμαστε την ύπαρξη ιού σε λανθάνουσα κατάσταση σε κοπάδια της χώρας μας με τον σοβαρό κίνδυνο να καταδικάσουμε ολόκληρη την κτηνοτροφία σε καταστροφή», είπε.

Αναδιάρθρωση σε βάθος 10ετίας

«Παράκληση μου», συνέχισε, «είναι να αφεθούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με την υποστήριξη της επιδημιολογικής ομάδας να κάνουν τη δουλειά τους για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τον ιό και να αρχίσει η ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, μία διαδικασία που θα πάρει αρκετά χρόνια».

Ερωτηθείς πόσα χρόνια υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν, εκτίμησε πως η πλήρης αναδιάρθρωση της κυπριακής κτηνοτροφίας σε πιο υγιή βάση θα πάρει τουλάχιστον μία 10ετία.

«Αυτή η αναδιάρθρωση έπρεπε να γίνει ανεξαρτήτως της ύπαρξης του αφθώδους πυρετού. Ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη», συμπλήρωσε.

Κρίσιμοι οι επόμενοι τρεις μήνες

Υπενθυμίζεται πως τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, αφορούν τον σαφή διαχωρισμό των συνεργείων που προβαίνουν στις θανατώσεις, στους εμβολιασμούς και στις δειγματοληψίες, την περαιτέρω αύξηση της αποζημίωσης σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα και την ενίσχυση των ελέγχων στα σημεία διέλευσης σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των ζωικών προϊόντων.

Περαιτέρω, όπως αποφασίστηκε η επιδημιολογική ομάδα θα πραγματοποιεί τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα συναντήσεις με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων.

Το θετικό, όπως είπε ο κ. Μαλάς, ήταν ότι σήμερα στη συνάντηση είδαμε ότι ήταν όλοι σύμφωνοι με αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Ωστόσο, πρόσθεσε πως οι επόμενοι τρεις μήνες είναι κρίσιμοι όσον αφορά τον περιορισμό της διασποράς του ιού. «Ο στόχος είναι να μην βρίσκουμε άλλες μονάδες εστίας, ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα».

«Δεν μπορούμε να φτάσουμε το 2027 και να έχουμε ενεργό ιό. Αυτό θα σημαίνει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα», τόνισε καταληκτικά.