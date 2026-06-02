Η Μαρία Μοντσεράτ Αλβαράδο, η οποία είναι σήμερα πρόεδρος του αμερικανικού καθολικού μέσου ενημέρωσης EWTN News, θα ηγηθεί του τμήματος επικοινωνίας του Βατικανού με απόφαση του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Θα έχει υπό την εποπτεία της τον ιστότοπο ειδήσεων του Βατικανού, τον ραδιοφωνικό σταθμό, την εφημερίδα, το γραφείο Τύπου, τον εκδοτικό οίκο και την βιβλιοθήκη ταινιών του. Το τμήμα επικοινωνίας ιδρύθηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο το 2015.

Στο παρελθόν μοναχές και λαϊκές γυναίκες είχαν σημαντικές θέσεις εντός της Ρωμαιοκαθολικής Κουρίας, αλλά η Αλβαράδο είναι η πρώτη μη μοναχή που διορίζεται ως προϊσταμένη διεύθυνσης της Αγίας Έδρας (ο όρος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι dicastery)

Η Αλβαράδο, η οποία γεννήθηκε στην Πόλη του Μεξικού ενώ έχει την αμερικανική υπηκοότητα από το 2008, θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου, αναφέρει ο Guardian. Εντάχθηκε στο EWTN ως παρουσιάστρια ειδήσεων και από το 2023 είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Αντικαθιστά τον Πάολο Ρουφίνι, ο οποίος συνταξιοδοτείται.

Ο διορισμός της Αλβαράδο, συνεχίζει ο Guardian, αποτελεί ένδειξη ότι ο Λέων συνεχίζει την πορεία που χάραξε ο Φραγκίσκος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της 12ετούς παποσύνης του έκανε σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στο Βατικανό, διορίζοντας παράλληλα αρκετές λαϊκές γυναίκες σε υψηλές θέσεις.

Επιπλέον, ο Φραγκίσκος εκσυγχρόνισε την επικοινωνία του Βατικανού, καθιστώντας το ύφος των μηνυμάτων του λιγότερο επίσημο και πιο προσιτό. Ο Λέων έχει δηλώσει ότι και ο ίδιος επιθυμεί να επιφέρει αλλαγές και κάλεσε για αυτό τον σκοπό τους καρδινάλιους στο Βατικανό στα τέλη Ιουνίου για μια συνάντηση με σκοπό την «επανεκτίμηση της αποτελεσματικότητας της εκκλησιαστικής επικοινωνίας».

protothema.gr