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Τύχη βουνό είχε ένας άνδρας στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης όταν την ώρα που βγήκε από το σπίτι του εν μέσω κακοκαιρίας, χτυπήθηκε από κεραυνό.
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Τόμας Φάμι χτυπήθηκε από κεραυνό την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του για να πάει σε προγραμματισμένο ραντεβού στον οδοντίατρο.
Κάμερα από κουδούνι κατέγραψε, μάλιστα, τη στιγμή που ο κεραυνός χτύπησε τον άνδρα.
«Μόλις με χτύπησε ο κεραυνός, οι πρώτες αισθήσεις που ένιωσα σε ολόκληρο το σώμα μου ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, πόνος, μια αίσθηση καψίματος παντού», δήλωσε μετά το περιστατικό.
Αν και πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο, ο Φάμι δεν υπέστη εγκαύματα.
«Καθόλου εγκαύματα. Έκανα πολλαπλές εξετάσεις σε όλο το σώμα μου και δεν βρέθηκε κανένα έγκαυμα. Την Κυριακή πήγα στην εκκλησία για να ευχαριστήσω τον Θεό» κατέληξε ο Φάμι στις δηλώσεις του αποκαλύπτοντας ότι μια ημέρα μετά το περιστατικό, αγόρασε ένα δελτίο του λαχείου Mega Millions.