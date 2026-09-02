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Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούσθηκαν σήμερα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επιτόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και σε ένα από τα πλοία δεν υπάρχει ορατή ζημιά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη, το οποίο πρόσθεσε πως οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο άλλο από τα πλοία που συγκρούσθηκαν.

📌 Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı; arama kurtarma çalışmaları sürüyor



📎 https://t.co/8BL1U5zRSh pic.twitter.com/AWJplyp8Qa September 2, 2026

#SONDAKİKA İstanbul Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, Valilik 10 personelle irtibat kurulamadığını açıkladı. pic.twitter.com/n5KzDu2Zej — 24 TV (@yirmidorttv) September 2, 2026

Πρόκειται για τα δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία, τα ALSU και TUĞBERK İMAMOĞLU, τα οποία συγκρούστηκαν ανοιχτά των ακτών της Σηλυβρίας.

Ενώ στο ALSU δεν διαπιστώθηκαν ζημιές, χάθηκε η επαφή με το TUĞBERK İMAMOĞLU – το οποίο είχε πλήρωμα 10 ατόμων – και έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

ertnews.gr