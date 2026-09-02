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Ο BASSAM MOHAMAD KHEIR, 26 ετών, από τη Συρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του, στη Λεμεσό από την 1η Σεπτεμβρίου, 2026.

Ο 26χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,78μ. περίπου, με καστανά μαλλιά και μούσι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.