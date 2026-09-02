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Τις τελευταίες μέρες –αρχίζοντας από τις 20 Αυγούστου 2026– το γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι DW (Deutsche Welle), παρουσιάζει καθημερινά σε διεθνή μετάδοση, τα ντοκιμαντέρ που παρήγαγε τα τελευταία χρόνια για τις αποκαλύψεις του Αυστραλού δημοσιογράφου, Τζούλιαν Ασάνζ (Julian Assange), ιδρυτή του ιστότοπου WikiLeaks.

Ξαναφέρνει έτσι στην παγκόσμια επικαιρότητα αυτό το σύγχρονο πολιτικό θρίλερ που το 2010 ταρακούνησε τις ΗΠΑ και τον κόσμο, αφού ο Ασάνζ δημοσίευσε ηλεκτρονικά εκατοντάδες χιλιάδες μυστικά έγγραφα για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που τα προηγούμενα χρόνια προκάλεσαν θανάτους αμάχων και παραβίασαν ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Ήταν η πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία που η δημοσιοποίηση πληροφοριών, τις οποίες η αμερικανική κυβέρνηση θεωρούσε απόρρητες, αντιμετωπίστηκε ως έγκλημα. Όπως είναι γνωστό, το καλοκαίρι του 2012 ο Ασάνζ κατέφυγε στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο ζητώντας πολιτικό άσυλο και παρέμεινε για 7 χρόνια μέσα στην πρεσβεία, υπό την απειλή της σύλληψής του και της έκδοσης του στις ΗΠΑ. Συνελήφθη από τη βρετανική Αστυνομία το 2019 μετά την άρση της ασυλίας του από την κυβέρνηση του Ισημερινού και φυλακίστηκε για πέντε χρόνια στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Belmarsh του Λονδίνου, μέχρι το καλοκαίρι του 2024 που αφέθηκε ελεύθερος κι επέστρεψε στην οικογένεια του στην Αυστραλία. Γ

νώρισε τη μετέπειτα σύζυγο του Στέλλα Μόρις (Stella Moris) το 2011, όταν εκείνη εντάχθηκε ως δικηγόρος στη νομική του ομάδα, ενώ αυτός βρισκόταν υπό κατ’ οίκον περιορισμό στη Βρετανία και στη συνέχεια έγκλειστος στην πρεσβεία του Ισημερινού. Από το 2015 δημιούργησαν κρυφά ερωτική σχέση, απέκτησαν δύο γιους που γεννήθηκαν το 2017 και το 2019 και παντρεύτηκαν το 2022 μέσα στη φυλακή όπου ήταν κρατούμενος. Δεν ξέρω αν στα ντοκιμαντέρ του DW περιλαμβάνεται και αυτή η ιδιαίτερη, πιο… προσωπική πτυχή της «περίπτωσης Ασάνζ», αφού η τόλμη του να τα βάλει με την αμερικανική υπερδύναμη, λειτουργούσε …αφροδισιακά για πολλές γυναίκες, πέρα από τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα που έβαζε στο τραπέζι – την ελευθερία του Τύπου και την προστασία της διερευνητικής δημοσιογραφίας από τα κέντρα εξουσίας.

Η γοητεία που ασκούσε στις γυναίκες εκδηλωνόταν με αμέτρητες επιστολές που λάμβανε στα χρόνια της φυλάκισης του, ακόμα και με διαδηλώσεις στους δρόμους του Λονδίνου όπου πολλές κρατούσαν πανό με μηνύματα όπως «Τζούλιαν θέλω τα παιδιά σου»… Εκατοντάδες έγραψαν σε διάφορες ιστοσελίδες ότι «πρόθυμα θα πήγαιναν στο κρεβάτι μαζί του» και η πιο κάτω ανάρτηση μιας Αμερικανίδας, είναι χαρακτηριστική: «Μου αρέσει τρομερά αυτός ο άντρας, γιατί έχει κότσια και υποστηρίζει μέχρι τέλους, αυτό που θεωρεί σωστό – κι αυτό τον κάνει πολύ καυτό, στα μάτια μου…».