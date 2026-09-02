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Την αλληλεγγύη της Κύπρου προς τη Γερμανία μετά την επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας εξέφρασε αργά την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, υπογραμμίζοντας ότι οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι η Κύπρος «στέκεται αλληλέγγυα προς τη Γερμανία μετά τη ρωσική επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας».

«Οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών μάς αφορούν όλους», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή ενότητα, η ανθεκτικότητα και ο στενός συντονισμός είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των απειλών και τη διαφύλαξη της κοινής ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η γερμανική Κυβέρνηση απέδωσε την Τρίτη στη Ρωσία την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με drone που έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε στις 4 Αυγούστου. Η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

ΚΥΠΕ