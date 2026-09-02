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Υπάρχει μια διάχυτη παραμυθολογία, ότι η σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου των τελευταίων 60 ετών είναι μια συνεχής απόρριψη λύσεων, προσφορών και προτάσεων, που αποτελούν κατά τους συντάκτες των παραμυθολογιών, χαμένες ευκαιρίες για το κυπριακό. Ο καθηγητής Κουφουδάκης διατύπωσε μιαν άποψη, την οποία ενστερνίζομαι και αποδέχομαι πλήρως. «Χαμένες ευκαιρίες υπήρξαν για την Τουρκία», όχι για την Κ.Δ. ή την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Στις προτάσεις ή τα σχέδια αυτά κάποιοι τονίζουν τα πλεονεκτήματα ή τα κέρδη που διατείνονται ότι πρόσφεραν οι «χαμένες ευκαιρίες». Αυτά τα πλεονεκτήματα φαίνεται να ήταν το δέλεαρ να αποδεχτούμε μια διευθέτηση ή μια λύση, που θα εξυπηρετούσε τους στόχους και τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Αλλά οι εραστές των χαμένων ευκαιριών απομονώνουν τα υποτιθέμενα πλεονεκτήματα και κέρδη για την πλευρά μας και αποσιωπούν τα μειονεκτήματα ή τις υποχωρήσεις που θα έπρεπε να αποδεχτεί η πλευρά μας και που θα ήταν καθοριστικά για το μέλλον της Κ.Δ., αλλά και της τελικής λύσης. Για τούτο αποτελούν χαμένες ευκαιρίες για την Τουρκία και όχι για την πλευρά μας.

Οι «χαμένες ευκαιρίες» χωρίζονται σε ευκαιρίες στις οποίες απορρίψαμε την ένωση, που μας πρόσφεραν οι Αμερικάνοι στο πιάτο κι την απέρριψε ο Μακάριος, απορρίψαμε την επιστροφή χωρίς όρους στην Αμμόχωστο, ή απορρίψαμε λύση λειτουργική και βιώσιμη, που σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναζητήσουμε ή να επιδιώξουμε και να πετύχουμε. και σήμερα ούτε στο όνειρό μας δεν μπορούμε να τις απολαύσουμε.

΄Οσοι πιστεύουν στις «χαμένες ευκαιρίες» βλέπουν μόνο το δέλεαρ ενός κομματιού τυριού που καλεί τα ποντίκια σε θεσπέσιο γεύμα. Δεν βλέπουν όμως τη φάκα, μέσα στην οποία είναι τοποθετημένο το πιάτο με το δελεαστικό τυρί. Δεν κατανοούν, όπως τα ποντίκια στη φάκα, ότι πριν γευτούν αυτό το θαυμάσιο δέλεαρ, το ττέλι της φάκας θα πέσει στο κεφάλι και θα τους στείλει νηστικούς στον άλλο κόσμο.

΄Ολες οι προτάσεις για λύση προέρχονταν από τον αμερικανικό και το βρετανικό παράγοντα. Και κύρια επιδίωξή τους ήταν η ικανοποίηση των τουρκικών απαιτήσεων διχοτόμησης, δυο κρατών, αναγνώρισης της κατοχής και των αποτελεσμάτων της. ΄Ετσι η «ένωση» του σχεδίου Ατσενσον έκρυβε τη διχοτόμηση, ή τη διπλή ένωση. Το αμερικανικό σχέδιο είχε στη θέση του τυριού της παγίδας την άνευ όρων επιστροφή της Αμμοχώστου, ενώ διαιρούσε την κυριαρχία και έκρυβε πίσω της την αναγνώριση δυο κρατών. Παραγνώριζε επίσης τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και άλλαζε τη βάση των διαπραγματεύσεων. Κάποιοι πιστεύουν, ότι όσοι απέρριψαν τις «χαμένες ευκαιρίες» έγραψαν το όνομά τους στην ταφόπλακα του Βαρωσιού. Αντίθετα η ρεαλιστική πραγματικότητα και η μελέτη των προτάσεων με δέλεαρ την Αμμόχωστο δείχνει, ότι το δέλεαρ του Βαρωσιού χρησιμοποιήθηκε για να τοποθετηθεί η ταφόπλακα του Κυπριακού και της Κ.Δ.

Σήμερα φυσικά με τις ολέθριες υποχωρήσεις και παραχωρήσεις των τελευταίων δέκα ετών, φτάσαμε να διαπραγματευόμαστε λύση χειρότερη από αυτή που προνοούσε το απαράδεκτο αμερικανικό σχέδιο. Και δυστυχώς υπάρχει μια μερίδα ηγετών, που βιάζονται να συνεχίσουμε από κει που μείναμε για να υπογράψουμε λύση που θα λύσει τα προβλήματα της τουρκικής πειρατείας και επεκτασιμότητας.

Κύριος στόχος όλων των «δελεαστικών» προτάσεων ήταν η κατάργηση της Κ.Δ., που ήταν ο κύριος στόχος της Τουρκίας από το 1964 και που ως σήμερα δεν κατάφερε την επίτευξή του. Αυτόν τον τουρκικό στόχο δεν τον είχαμε συνειδητοποιήσει τα πρώτα σαράντα χρόνια της κατοχής. Τα τελευταία όμως χρόνια, ιδίως μετά την ένταξή μας στην Ε.Ε., έγινε ολοκάθαρος. Και τα τελευταία συμβάντα τον αποδεικνύουν.

Σήμερα η Τουρκία έχει πετύχει την ντε φάκτο διατήρηση της κατοχής και των δυο κρατών. Θεωρεί εκλιπούσα τη Κ.Δ. Στις πενταμερείς συνομιλίες είναι απούσα η Κ.Δ. και συμμετέχουν οι δυο κοινότητες και οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις. Η Τουρκία όμως επιδιώκει την ντε γιούρε αναγνώριση των πιο πάνω. Θέλει με τη λύση να υπογράψουμε αναγνώριση της διχοτόμησης και των δυο ισοτίμων κρατιδίων. Και θέλει με την υπογραφή μας να καταργήσουμε την Κ.Δ. και να την υποβιβάσουμε σε συνιστώσα πολιτεία. Θέλει να καταστήσουμε την Κύπρο τουρκικό προτεκτοράτο και την ΑΟΖ της Κ.Δ. να την εντάξουμε στη «γαλάζια πατρίδα». Η Κ.Δ. είναι το τελευταίο ανάχωμα και έπαλξη της αντίστασής μας. Ας μην την εγκαταλείψουμε ποτέ για να μείνουν τα σχέδιά τους απραγματοποίητα.

Προσωπικά δεν θεωρώ χαμένη ευκαιρία μια διευθέτηση που θα μου έδινε το δικαίωμα επιστροφής στο σπίτι μου που βρίσκεται στις παρυφές της Αμμοχώστου προς τη Δερύνεια. Αυτή η διευθέτηση θα ήταν μια παγίδα και ήταν πράγματι μια χαμένη ευκαιρία για την Τουρκία. Προσωπικά δεν ενδιαφέρομαι για την επιστροφή στο σπίτι μου, αλλά για διατήρηση της Κ.Δ., διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ευρωπαϊκού κεκτημένου για ολόκληρο το κυπριακό λαό. Αυτές είναι μερικές προϋποθέσεις για διασφάλιση του κυπριακού Ελληνισμού, που είναι σημαντικότερος στόχος από την επιστροφή μερικών χιλιάδων Αμμοχωστιανών.