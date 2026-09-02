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Σε συμφωνία για την εξαγορά της ισπανικής Cirsa προχώρησε η ιταλική Lottomatica, δημιουργώντας έναν νέο μεγάλο ευρωπαϊκό όμιλο στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, με διευρυμένη γεωγραφική παρουσία και βασικό μέτοχο την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Blackstone.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω απορρόφησης της Cirsa από τη Lottomatica, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η ιταλική εταιρεία. Οι μέτοχοι της Cirsa θα λάβουν 0,668 νέες μετοχές της Lottomatica για κάθε μετοχή που κατέχουν στην ισπανική εταιρεία.

Η συνένωση των δύο επιχειρήσεων θα δημιουργήσει έναν όμιλο με μετοχές εισηγμένες τόσο στο Euronext Milan όσο και στα ισπανικά χρηματιστήρια, ενισχύοντας την παρουσία του στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Στο 24% η Blackstone

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Lottomatica αναμένεται να ελέγχουν περίπου το 67,5% του νέου ομίλου.

Η Blackstone, η οποία αποτελεί τον βασικό μέτοχο της Cirsa, θα κατέχει περίπου το 24% και θα είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της διευρυμένης εταιρείας.

Η συμφωνία ενισχύει σημαντικά το μέγεθος και τη γεωγραφική εμβέλεια της Lottomatica, ενώ επιτρέπει στην Blackstone να διατηρήσει ουσιαστική συμμετοχή σε έναν μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιχνιδιών.

Η παρουσία των δύο εταιρειών

Η Cirsa δραστηριοποιείται στα καζίνο, στις αίθουσες τυχερών παιχνιδιών, στα παιγνιομηχανήματα και στο διαδικτυακό στοίχημα. Η εταιρεία εισήχθη στο ισπανικό χρηματιστήριο το 2025, με αποτίμηση περίπου €2,52 δισ.

Η Blackstone είχε εξαγοράσει την Cirsa το 2018 και παρέμεινε ο βασικός μέτοχός της μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Η Lottomatica συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ομίλους της ιταλικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών, με δραστηριότητες στο διαδικτυακό gaming, στο αθλητικό στοίχημα και στα παιγνιομηχανήματα. Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Euronext Milan από τον Μάιο του 2023.

Η εξαγορά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις συγκέντρωσης στον ευρωπαϊκό κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Συνδυάζει δύο εισηγμένες εταιρείες με ισχυρή παρουσία σε διαφορετικές αγορές και δημιουργεί έναν όμιλο με μεγαλύτερη κλίμακα και ενισχυμένη διεθνή εμβέλεια.

Capital.gr