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Της Ξανθής Γούναρη

Με την Ευρώπη να εξελίσσεται στον ταχύτερα αναπτυσσόμενο πυλώνα των δραστηριοτήτων της, η ΦΑΓΕ επανασχεδιάζει τη νέα παραγωγική μονάδα της στην Ολλανδία, μεταθέτοντας παράλληλα την έναρξη λειτουργίας της για το τέλος της δεκαετίας. Η επένδυση των $170 εκατ. προβλέπεται να προσθέσει δυναμικότητα 40.000 τόνων ετησίως, ενισχύοντας την παραγωγική βάση του ομίλου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ΦΑΓΕ συμπλήρωσε την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έναν αιώνα ζωής. Από το μικρό γαλακτοπωλείο που άνοιξε η οικογένεια Φιλίππου στα Πατήσια το 1926, εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά εμπορικά σήματα διεθνώς, με πωλήσεις που προσεγγίζουν πλέον τα $900 εκατ.

Το 2025, σχεδόν έξι στα δέκα νέα δολάρια εσόδων της FAGE International προήλθαν από τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες. Από την αύξηση των πωλήσεων κατά $144,3 εκατ., τα $86,6 εκατ. προήλθαν από την Ευρώπη και τα υπόλοιπα $57,7 εκατ. από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μετατόπιση αυτή ενισχύει τη σημασία της νέας ολλανδικής μονάδας, η οποία σχεδιάζεται ως η βασική παραγωγική βάση της ΦΑΓΕ για την τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς. Το εργοστάσιο, ωστόσο, χρειάστηκε να επανασχεδιαστεί λόγω περιβαλλοντικών ενστάσεων και των απαιτήσεων της αδειοδοτικής διαδικασίας, ενώ η λειτουργία του αναμένεται πλέον έως το τέλος του 2030, αντί για το πρώτο εξάμηνο του 2026 που προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός.

Η Ευρώπη αναπτύσσεται με υπερδιπλάσιο ρυθμό

Οι συνολικές πωλήσεις της FAGE International αυξήθηκαν το 2025 κατά 19,1%, στα $898,2 εκατ. από $753,9 εκατ. το 2024. Ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 15,4%, ενώ θετική ήταν και η επίδραση από την αύξηση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης κατά 2,1% και τις συναλλαγματικές μεταβολές κατά 1,6%.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά του ομίλου, με πωλήσεις $531,8 εκατ., αυξημένες κατά 12,2%. Η Ευρώπη, ωστόσο, κατέγραψε υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης, καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 30,9%, στα $366,4 εκατ.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρώπης στον συνολικό κύκλο εργασιών του ομίλου αυξήθηκε στο 40,8%, από 37,1% το 2024.

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη εμφάνισε το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 49,2% και ο όγκος κατά 43,7%. Στην Ιταλία, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 26,3% σε αξία και στο 16,6% σε όγκο, ενώ στις ΗΠΑ οι αντίστοιχοι ρυθμοί ήταν 12,2% και 11,3%.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στην Ελλάδα, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,1%, παρά τη μείωση του όγκου κατά 2,1%. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, η ΦΑΓΕ παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός γιαουρτιού στην Ελλάδα βάσει πωλήσεων, με μερίδιο περίπου 17,3% στην αγορά βιομηχανικά παραγόμενου γιαουρτιού.

Το ειδικό βάρος της ελληνικής αγοράς στον διεθνή όμιλο συνεχίζει, πάντως, να περιορίζεται. Το 2025, η Ελλάδα αντιπροσώπευε το 9,5% των εσόδων και το 9,7% του όγκου πωλήσεων, έναντι 12% και 13,6% αντίστοιχα το 2023.

Η χώρα διατηρεί μεγαλύτερη σημασία ως παραγωγική βάση, καθώς περισσότερο από το μισό γιαούρτι και τα επιδόρπια που παράγονται στις ελληνικές εγκαταστάσεις εξάγονται.

Γιατί επανασχεδιάζεται το εργοστάσιο στην Ολλανδία

Η νέα παραγωγική μονάδα αποτελεί ένα σχέδιο που η ΦΑΓΕ επεξεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Η εταιρεία είχε επιλέξει αρχικά το Λουξεμβούργο, εγκατέλειψε όμως το συγκεκριμένο σχέδιο το 2020.

Το 2021 στράφηκε στο επιχειρηματικό πάρκο Riegmeer, στο Hoogeveen της Ολλανδίας, όπου εξασφάλισε δικαιώματα επί έκτασης περίπου 15 εκταρίων.

Έκτοτε, το αρχικό χρονοδιάγραμμα μεταβλήθηκε σημαντικά. Σε παλαιότερη ετήσια έκθεσή της, η FAGE υπολόγιζε ότι η μονάδα θα άρχιζε να λειτουργεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στην έκθεση για τη χρήση του 2025 αναφέρεται πλέον ότι το εργοστάσιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2030.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στο χρονοδιάγραμμα. Το έργο επανασχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στις προϋποθέσεις για την αδειοδότησή του.

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά την κατανάλωση νερού. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε έως 2,5 εκατ. λίτρα ημερησίως. Με το νέο μοντέλο λειτουργίας, η κατανάλωση περιορίζεται περίπου στα 250.000 λίτρα την ημέρα, κυρίως μέσω της επαναχρησιμοποίησης νερού.

Παράλληλα, το εργοστάσιο σχεδιάστηκε εκ νέου ώστε να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς τη χρήση φυσικού αερίου και χωρίς εκπομπές αζώτου από την ίδια τη μονάδα. Σημαντικά μειωμένη αναμένεται να είναι και η ποσότητα των παραγόμενων λυμάτων.

Οι αλλαγές επιβεβαιώθηκαν από τον δήμο Hoogeveen τον Ιούνιο του 2026. Η FAGE είχε ήδη υποβάλει στις 14 Απριλίου τροποποιημένη αίτηση για την περιβαλλοντική άδεια, ενώ στις 7 Ιουλίου η επαρχία Drenthe έθεσε σε δημόσια διαβούλευση νέο σχέδιο απόφασης, εκφράζοντας την πρόθεσή της να εγκρίνει την άδεια.

Επένδυση $170 εκατ. και δυναμικότητα 40.000 τόνων

Η FAGE International υπολογίζει το συνολικό κόστος της ολλανδικής επένδυσης σε περίπου $170 εκατ. Η πρώτη φάση προβλέπεται να προσθέσει παραγωγική δυναμικότητα περίπου 40.000 τόνων ετησίως, ενώ μέχρι το τέλος του 2025 είχαν επενδυθεί στο έργο περίπου $9,1 εκατ.

Το μέγεθος της νέας μονάδας αποτυπώνεται καλύτερα σε σύγκριση με την αμερικανική παραγωγική βάση του ομίλου. Το εργοστάσιο στο Johnstown της Νέας Υόρκης, το οποίο άρχισε εμπορική παραγωγή το 2008, διαθέτει σήμερα ετήσια δυναμικότητα 160.000 τόνων.

Μέχρι το τέλος του 2025, η σωρευτική επένδυση για την κατασκευή και τις επεκτάσεις του αμερικανικού εργοστασίου είχε ανέλθει σε περίπου $507,3 εκατ.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν στα $66,9 εκατ. το 2025, από $19,3 εκατ. το προηγούμενο έτος. Από το ποσό αυτό, $30,2 εκατ. κατευθύνθηκαν στις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, $22,4 εκατ. στην Ελλάδα και $14,3 εκατ. στη νέα παραγωγική εγκατάσταση.

Στο τέλος του έτους υπήρχαν επιπλέον κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις περίπου $28,1 εκατ. για τις ελληνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα στους επόμενους 24 μήνες, καθώς και περίπου $1,8 εκατ. για το έργο της Ολλανδίας.

Η μείωση της τιμής του γάλακτος ενίσχυσε τα περιθώρια

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύθηκε το 2025 από ακόμη υψηλότερη άνοδο της κερδοφορίας. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 32%, στα $466,7 εκατ. από $353,5 εκατ., ενώ το μικτό περιθώριο διευρύνθηκε στο 52%, από 46,9% το 2024.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η αποκλιμάκωση του κόστους της βασικής πρώτης ύλης. Η μέση τιμή του γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε στην αμερικανική μονάδα μειώθηκε κατά 14,3%, ενώ στις ελληνικές εγκαταστάσεις η μείωση διαμορφώθηκε στο 6,4%.

Την ίδια περίοδο, οι δαπάνες πωλήσεων, γενικής και διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 18,6%, στα $197,2 εκατ. Παρέμειναν, ωστόσο, σχεδόν αμετάβλητες ως ποσοστό επί των πωλήσεων, στο 22% έναντι 22,1% το 2024.

Άλμα 85,2% στα καθαρά κέρδη

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 83%, στα $261,9 εκατ., από $143,1 εκατ. το 2024. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην τελική γραμμή, καθώς τα καθαρά κέρδη έφθασαν τα $208 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 85,2% έναντι των $112,3 εκατ. του προηγούμενου έτους.

Στην αύξηση της κερδοφορίας συνέβαλαν η άνοδος των πωλήσεων, η διεύρυνση του μικτού περιθωρίου και η σημαντική υποχώρηση των λοιπών εξόδων. Τα τελευταία περιορίστηκαν στα $8,3 εκατ., από $44,7 εκατ. το 2024.

Μέρος της μείωσης συνδέεται με τη χαμηλότερη επιβάρυνση από προβλέψεις για νομικές διαφορές. Η πρόβλεψη που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 2025 μειώθηκε στα $5 εκατ., από $24,7 εκατ. το 2024.

Οι υποθέσεις αφορούν αγωγές παραγωγών αγελαδινού γάλακτος κατά της FAGE Greece και άλλων επιχειρήσεων του κλάδου για την περίοδο 2001-2007. Αν και η σχετική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, εξακολουθούν να εκκρεμούν επιμέρους αστικές αξιώσεις.

Θετική ήταν και η επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών. Η εταιρεία εμφάνισε το 2025 καθαρά συναλλαγματικά κέρδη περίπου $8 εκατ., έναντι ζημιών $4,1 εκατ. το 2024.

Μέρισμα $65 εκατ. και μηδενικός έντοκος δανεισμός

Η ισχυρή κερδοφορία αποτυπώθηκε και στις ταμειακές ροές. Οι λειτουργικές δραστηριότητες παρήγαγαν $262,2 εκατ. σε μετρητά το 2025, έναντι περίπου $176 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Τα ταμειακά διαθέσιμα υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα $148,3 εκατ. στο τέλος της χρήσης, από $68,9 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η εταιρεία διέθεσε περίπου $45 εκατ. για την πλήρη εξόφληση των εναπομεινάντων Senior Notes και τερμάτισε την πιστωτική γραμμή της με τη Citibank. Ως αποτέλεσμα, ο έντοκος δανεισμός της FAGE International είχε μηδενιστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η εταιρεία κατέβαλε στους μετόχους μέρισμα $65 εκατ., αυξημένο από τα $45 εκατ. του 2024. Μαζί με την εξαγορά των εναπομεινάντων ομολογιών, τις πληρωμές τόκων και τις υποχρεώσεις από μισθώσεις, οι συνολικές χρηματοδοτικές εκροές διαμορφώθηκαν σε $112,4 εκατ.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στο τέλος του 2025 στα $516 εκατ., από $368,7 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Περισσότεροι εργαζόμενοι και παρουσία σε 34 χώρες

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων συνοδεύθηκε από αύξηση του προσωπικού. Στο τέλος του 2025, η FAGE International απασχολούσε 915 εργαζομένους, έναντι 840 έναν χρόνο νωρίτερα.

Από αυτούς, 656 εργάζονταν στην παραγωγή, 153 στις πωλήσεις και τη διανομή και 106 σε γενικές και διοικητικές λειτουργίες.

Τα προϊόντα της ΦΑΓΕ διατίθενται σε περίπου 34 χώρες, κυρίως στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, μέσω περίπου 300 αλυσίδων λιανικής και 50.000 καταστημάτων.

Στη διοίκηση της FAGE International βρίσκεται πλέον η τρίτη γενιά της οικογένειας Φιλίππου. Πρόεδρος και διευθυντής λειτουργιών είναι ο Αθανάσιος-Κύρος Φιλίππου, ενώ αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Αθανάσιος Φιλίππου.

Forbes