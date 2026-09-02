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του Jim Osman

Τα τελευταία αποτελέσματα της Nvidia δεν δείχνουν απλώς την εξαιρετική ισχυρή ζήτηση για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αποκαλύπτουν μια πολύ πιο ουσιαστική κίνηση: Η εταιρεία έχει πλέον δεσμεύσει $279 δισ. για μελλοντικές προμήθειες και παραγωγική δυναμικότητα, μια δέσμευση που εκτείνεται αρκετά χρόνια πέρα από τον τρέχοντα κύκλο δαπανών και δείχνει πόσο επιθετικά τοποθετείται απέναντι στη μακροπρόθεσμη ζήτηση για υποδομές AI.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα $96,2 δισ., αυξημένα κατά 106% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα έσοδά της από τα data centers υπερδιπλασιάστηκαν στα $89 δισ. Η διοίκηση αναμένει άλλα $108 δισ. σε έσοδα το επόμενο τρίμηνο και έχει ενημερώσει τους επενδυτές να αναμένουν επιπλέον ανάπτυξη κατά περίπου 70% στο επόμενο οικονομικό έτος.

Mπροστά σε αυτούς τους αριθμούς δεν πρόκειται να υποστηρίξω ότι η ζήτηση για AI εξαφανίζεται. Ο αριθμός στον οποίο επανέρχομαι συνεχώς, όμως, είναι τα $279 δισ.

Τόσα είχε δεσμεύσει η Nvidia για μελλοντική προμήθεια και δυναμικότητα στο τέλος Ιουλίου. Τρεις μήνες νωρίτερα ήταν $119 δισ. Οι δεσμεύσεις αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, μνήμη και παραγωγική δυναμικότητα για τις τρέχουσες και μελλοντικές γενιές των συστημάτων data center της Nvidia, και και κάποιες επενδύσεις μπορεί να ακυρωθούν, να μεταχρονολογηθούν ή να αναπροσαρμοστούν. Θα ήταν λάθος να περιγράψουμε τα $279 δισ. ως χρέος, αλλά ο αριθμός αυτός μας δείχνει πώς σκέφτεται η Nvidia για τα επόμενα αρκετά χρόνια.

Για πολύ καιρό, ένας από τους κινδύνους γύρω από τη Nvidia ήταν κατά πόσο η εταιρεία θα μπορούσε να εξασφαλίσει αρκετά μικροτίσπς, μνήμες και παραγωγική δυναμικότητα ώστε να ανταποκριθεί στο σύνολο της ζήτησης που προδιαγραφόταν. Η Nvidia αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα δεσμεύοντας την αλυσίδα εφοδιασμού εκ των προτέρων. Με δεδομένο το τι παραγγέλνουν σήμερα οι πελάτες, μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει.

Το κομμάτι που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πώς αυτό επηρεάζει το ρίσκο σε βάθος χρόνου. Η Nvidia δεν ανταποκρίνεται πλέον απλώς στη ζήτηση που της εμφανίζεται για AI. Κάνει σήμερα πολύ μεγαλύτερες δεσμεύσεις, με βάση το πόση ζήτηση πιστεύει ότι θα εξακολουθεί να υπάρχει αρκετά χρόνια από τώρα.

Η μετοχή της Nvidia μετακινήθηκε από τις ελλείψεις στην εποχή των μεγάλων δεσμεύσεων

Πολύ λίγα στοιχεία σε αυτό το τρίμηνο υποδηλώνουν ότι η Nvidia θα μπορούσε να έχει κάνει λάθος σε αυτή την εκτίμηση μέχρι στιγμής.

Τα έσοδα από τα Data Centers αυξήθηκαν κατά 117%. Η πλατφόρμα Vera Rubin της Nvidia περνά σε πλήρη παραγωγή, με συστήματα να λειτουργούν σε συνεργάτες της όπως η Google Cloud, η Microsoft Azure, η Oracle και η CoreWeave. Η ζήτηση εξαπλώνεται επίσης πέρα από τους hyperscalers, προς εργαστήρια AI, επιχειρήσεις, κρατικούς πελάτες και βιομηχανικούς χρήστες. Οι προβλέψεις της διοίκησης για το επόμενο έτος βρίσκονται αρκετά πάνω από αυτό που ανέμενε η Wall Street.

Το πρόβλημα είναι ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού ημιαγωγών έχουν μεγάλους χρόνους παράδοσης. Οι δεσμεύσεις της Nvidia εκτείνονται σε αρκετά χρόνια στο μέλλον, με περίπου $92 δισ. για το υπόλοιπο αυτού του οικονομικού έτους, $87 δισ. για το οικονομικό έτος 2028 και άλλα $88 δισ. για το οικονομικό έτος 2029.

Κάποτε ανησυχούσα κατά πόσον θα μπορούσε η Nvidia να εξασφαλίσει αρκετή προσφορά. Αυτό αποτελεί πλέον όλο και λιγότερο πρόβλημα. Δεσμεύοντας παραγωγική δυναμικότητα αρκετά χρόνια νωρίτερα, η Nvidia πλέον θα πρέπει να είναι ολοένα και πιο ακριβής ως προς το πόσα θα χρειαστούν τελικά οι πελάτες της.

Ο αριθμός των $279 δισ. δείχνει ένα τεράστιο στοίχημα στην αλυσίδα εφοδιασμού

Οι εταιρείες ημιαγωγών ανέκαθεν έπρεπε να δεσμεύονται απέναντι σε εργοστάσια παραγωγής, προμηθευτές μνήμης, συσκευασίας και άλλους πολύ πριν το τελικό προϊόν φτάσει στον πελάτη.

Οι αριθμοί, όμως, βρίσκονται πλέον σε μια εντελώς άλλη κλίμακα.

Στα τέλη του Ιανουαρίου, η Nvidia ανακοίνωσε δεσμεύσεις ύψους $95,2 δισ. σε παραγωγή, προμήθεια και δυναμικότητα. Μέχρι το πρώτο τρίμηνο, το ποσό είχε φτάσει τα $119 δισ. Τώρα είναι $279 δισ. Μέσα σε περίπου έξι μήνες, ο αριθμός έχει σχεδόν τριπλασιαστεί.

Αυτό μου λέει περισσότερα για την αυτοπεποίθηση της διοίκησης από ακόμα μία αισιόδοξη δήλωση σε μια τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα. Η Nvidia δεσμεύει δυναμικότητα πέρα από το τρέχον τρίμηνο, πέρα από το επόμενο λανσάρισμα προϊόντος και αρκετά βαθιά στα μελλοντικά οικονομικά έτη. Η Nvidia πιθανότατα κάνει αυτές τις συμφωνίες με βάση την εκτίμησή της για το πώς θα είναι οι δαπάνες για υποδομές AI όταν φτάσουμε εκεί.

Μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό η Nvidia. Η μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (High-Bandwidth Memory — HBM) αποτελεί ένα από τα σημαντικά σημεία συμφόρησης στις υποδομές AI και η εξασφάλιση προμηθειών στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση οι ανταγωνιστές της μπορεί από μόνη της να μετατραπεί σε πλεονέκτημα. Η Nvidia μπορεί να αποστείλει περισσότερα συστήματα, να φέρει νέες αρχιτεκτονικές γρήγορα στους πελάτες της και να περιορίσει τον κίνδυνο να δημιουργήσουν οι ελλείψεις ευκαιρία για εναλλακτικές τεχνολογίες.

Όταν, όμως, δεσμεύεις τόσο μεγάλη ποσότητα προμήθειας πριν από τη ζήτηση, γίνεται ακόμη πιο σημαντικό να είναι σωστή η πρόβλεψή σου σε γενικές γραμμές.

Η ίδια η Nvidia επισημαίνει ότι οι πελάτες της μπορεί να καθυστερήσουν την υιοθέτηση νέων αρχιτεκτονικών, να δυσκολευτούν να χρηματοδοτήσουν υποδομές ή να υιοθετήσουν την τεχνολογία πιο σταδιακά από ό,τι αναμενόταν. Οποιοδήποτε από αυτά θα μπορούσε να μεταθέσει τα έσοδά της για αργότερα, ενώ ορισμένες δεσμεύσεις προμήθειας που έχει αναλάβει θα παρέμεναν σε ισχύ.

Τίποτα στο τελευταίο τρίμηνο δεν υποδηλώνει ότι συμβαίνει αυτό επί του παρόντος. Η ζήτηση εξακολουθεί να φαίνεται εξαιρετικά ισχυρή. Απλώς κοιτάζω πιο μακριά από την επόμενη ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Η Nvidia βρίσκεται πλέον και στις δύο πλευρές της ανάπτυξης των υποδομών AI

Ο αριθμός των $279 δισ. αποκτά διαφορετική σημασία όταν τον δούμε δίπλα σε αυτό που κάνει η Nvidia στον τομέα της χρηματοδότησης.

Η Nvidia εμπλέκεται πλέον και στις δύο πλευρές της ανάπτυξης. Δεσμεύει τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή συστημάτων AI, ενώ ταυτόχρονα βοηθά να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν αρκετά κεφάλαια για την κατασκευή των data centers στα οποία τελικά θα εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Nvidia ανακοίνωσε συνεργασίες με τις Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs και KKR, με στόχο την κινητοποίηση κεφαλαίων τρίτων πλευρών άνω των $500 δισ. για υποδομές υπολογιστικής ισχύος AI. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι γιατί θέλει να υπάρχει αυτό το δίκτυο χρηματοδότησης. Κάθε επιπλέον data center AI μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει έναν ακόμη μέρος για εξοπλισμούς της Nvidia.

Υπάρχουν επίσης πιο άμεσες συμφωνίες. Η Nvidia συμφώνησε πρόσφατα να παρέχει εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας που συνδέονται με ένα έργο data center της OpenAI στο Οχάιο, με τη συνολική αρχική υποχρέωση πληρωμής της να περιορίζεται στα $105 δισ. Η OpenAI έχει συμφωνήσει να αποζημιώσει και να απαλλάξει τη Nvidia από την ευθύνη για τα ποσά που πράγματι θα καταβάλει στο πλαίσιο αυτών των εγγυήσεων, επομένως δεν θα αντιμετώπιζα τον αριθμό των $105 δισ. ως αναμενόμενη ζημία. Όμως η προθυμία της Nvidia να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση μας λέει πόσο σημαντική έχει γίνει για την εταιρεία η επέκταση των φυσικών υποδομών για AI.

Έγραψα πρόσφατα για τη χρηματοδότηση πίσω από την έκρηξη της AI, επειδή θεωρούσα ότι οι επενδυτές της έδιναν πολύ λίγη προσοχή. Τα εταιρικά αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την πεποίθησή μου ότι η ζήτηση είναι πραγματική. Δείχνουν επίσης πόσο μεγάλο γίνεται το σύστημα που χτίζεται γύρω από αυτή τη ζήτηση.

Αν οι δαπάνες για AI συνεχίσουν να αυξάνονται έστω και κοντά στις προσδοκίες της Nvidia, αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετική τοποθέτηση. Η Nvidia θα έχει χρησιμοποιήσει τον ισολογισμό της, τις σχέσεις της και τη θέση της στην αγορά για να εξασφαλίσει σπάνια εξαρτήματα, ενώ παράλληλα θα έχει βοηθήσει να επιταχυνθεί η κατασκευή των υποδομών που χρειάζονται τα προϊόντα της.

Θα άρχιζα να γίνομαι πιο επιφυλακτικός αν οι εταιρείες δέσμευαν δυναμικότητα και χρηματοδοτούσαν υποδομές ταχύτερα από ό,τι αυξάνεται η υποκείμενη ζήτηση.

Η Nvidia χρειάζεται η ζήτηση για AI να παραμείνει ισχυρή για περισσότερο

Η Nvidia έχει περισσότερο χώρο για να κάνει τέτοιες δεσμεύσεις από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη εταιρεία μπορώ να σκεφτώ. Τα τριμηνιαία λειτουργικά της κέρδη βάσει GAAP έφτασαν τα $63,7 δισ., ενώ τα καθαρά της κέρδη ήταν σχεδόν $60 δισ. Η εταιρεία επέστρεψε επίσης περίπου $26 δισ. στους μετόχους κατά τη διάρκεια του τριμήνου και έκλεισε το τρίμηνο εγκρίνοντας ακόμα $99 δισ. για επαναγορές μετοχών.

Οι περισσότερες εταιρείες έχουν εισέλθει σε έναν κύκλο κεφαλαιουχικών δαπανών με μικρότερη κερδοφορία από αυτή.

Αυτό δίνει στη Nvidia άφθονο περιθώριο για λάθη, αλλά δεν θα μπέρδευα τη χρηματοοικονομική ισχύ με την απουσία κινδύνου.

Μετά από αυτό το τρίμηνο, δεν αφιερώνω πολύ χρόνο ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να εξαφανιστεί ξαφνικά η ζήτηση για AI. Με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο κύκλος δαπανών και το αν η προσφορά που έχει δεσμεύσει η Nvidia θα συνεχίσει να ευθυγραμμίζεται με αυτό που τελικά θα χρειαστούν οι πελάτες της.

Η πτώση της ανάπτυξης από το 100% στο 70% δεν θα με ενοχλούσε ιδιαίτερα. Θα με ενοχλούσε αν οι πελάτες της καθυστερούσαν τα data centers, ανέβαλλαν τις αγορές τους ή αποφάσιζαν ότι χρειάζονται σημαντικά λιγότερη υπολογιστική ισχύ. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό από τη στιγμή που η Nvidia έχει ήδη δεσμεύσει μνήμη και παραγωγική δυναμικότητα για αρκετά χρόνια, βασιζόμενη στην υπόθεση μιας πολύ υψηλότερης ζήτησης.

Τα τριμηνιαία αποτελέσματα δεν μπορούν να μου πουν αν η Nvidia έχει εξασφαλίσει υπερβολικά μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα για το οικονομικό έτος 2029. Η δέσμευση των $279 δισ. μου δίνει μια πολύ καλύτερη εικόνα για το τι πιστεύει η διοίκηση ότι θα χρειάζεται ο κόσμος μέχρι τότε.

Τη στιγμή αυτή ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει άφθονα στοιχεία με το μέρος του. Τα έσοδα διπλασιάζονται, οι πελάτες συνεχίζουν να ζητούν περισσότερη δυναμικότητα και η Nvidia παραμένει στο επίκεντρο της ανάπτυξης των υποδομών AI. Δεν θα στοιχημάτιζα επιπόλαια εναντίον κανενός από αυτά.

Η μετοχή της Nvidia δεν αφορά πλέον μόνο το αν η εταιρεία μπορεί να πουλήσει κάθε chip που κατασκευάζει. Με $279 δισ. σε δεσμεύσεις προμηθειών και δυναμικότητας, η Nvidia κλειδώνει τεράστιες ποσότητες της αυριανής προσφοράς, με βάση αυτό που πιστεύει ότι θα χρειαστούν οι πελάτες της σε αρκετά χρόνια από τώρα. Τίποτα σε αυτό το τρίμηνο δεν με κάνει να πιστεύω ότι η ζήτηση για AI πρόκειται να εξαφανιστεί. Απλώς παρακολουθώ πόσο μακριά στο μέλλον είναι διατεθειμένη η Nvidia να δεσμευτεί, προτού γνωρίζουμε πώς θα διαμορφωθεί στην πραγματικότητα αυτή η μελλοντική ζήτηση.

Forbes